Elmano se reúne com Camilo e Cid para alinhamento entre PT e PSB

Foto: Samuel Setubal CID GOMES defende o PDT na base do governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) se encontrou presencialmente com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o senador Cid Gomes (PSB) na manhã dessa terça-feira, 9. De acordo com interlocutores ouvidos pelo O POVO, foi tratado na reunião o alinhamento entre PT e PSB nos municípios cearenses.

O encontro entre as lideranças se dá em momento de acirramento de pré-campanhas pelo Estado e também indefinição sobre a indicação de vice para a chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. Elmano, Camilo e Cid são peças-chave para negociações e articulações entre os partidos.

O PSB de Cid, presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo, visa indicar a vice do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Embora o senador ainda não tenha se manifestado publicamente sobre Evandro, Cid reiterou "apoio incondicional a candidatura" do petista, segundo confidenciou à reportagem um aliado.

O ex-governador, com o peso de ser uma das figuras de maior relevância política do PSB e do Ceará, tem mantido silêncio sobre a indicação de vice, não indicando se irá sugerir alguém para o posto e nem que não vai. As duas possibilidades, hoje, estão totalmente abertas, conforme fontes próximas do ex-governador, noticiou o colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Cid Gomes já chegou a se manifestar publicamente um descontentamento em relação a uma "hegemonia" do PT, que detém a Presidência da República, o Governo Estadual e está lançando um pré-candidato em Fortaleza como cabeça de chapa. O senador foi quem abriu o caminho para Evandro Leitão deixar o PDT e ficar livre para concorrer ao Paço Municipal. Cid, porém o alfinetou em uma ocasião.

"Vamos conversar para discutir o futuro, qual é o seu papel. Gosto de você, quero dizer isso de público, se alguém fizer futrica que não gosto. Pelo meu gosto ele estava no meu partido, mas enfim, a gente entende", afirmou em sua posse no PSB.





PT e PSB são duas das principais potências partidárias para disputar prefeituras pelo Ceará, inclusive sendo colocadas frente a frente em alguns municípios como Iguatu, Santa Quitéria. No entanto, as duas legendas também fecharam alianças, como o caso de Sobral que tem Izolda Cela (PSB) como pré-candidata, apoiada pelo PT.

Com a ida de Cid Gomes do PDT para o PSB, a sigla socialista também recebeu diversos prefeitos somando mais de 60. Com isso, Elmano, Camilo e Cid tentam minimizar possíveis impactos nestes municípios de impasse.

Já sobre a vice de Evandro, estão no páreo para formar chapa com o PT em Fortaleza, a vereadora Enfermeira Ana Paula e a ex-secretária de Cultura, Luísa Cela, ambas pelo PSB. Mesmo com o peso de Cid Gomes e Eudoro, a sigla enfrenta um PSD ofensivo para indicar a vice.

Nos bastidores, o nome da deputada estadual Gabriella Aguiar, filha de Domingos Filho, presidente estadual do PSD, tem crescido entre a base aliada do PT. As expectativas é de que no decorrer da semana essa discussão se afunile ainda mais.