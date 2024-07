A troca de farpas entre Glêdson Bezerra e Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Foto: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana Pré-candidatos à prefeito de Juazeiro do Norte, prefeito Glêdson Bezerra e deputado Fernando Santana

Prefeito e pré-candidato à reeleição em Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) afirmou que foi traído pelo concorrente ao Paço Municipal, deputado estadual Fernando Santana (PT). Já o petista (PT) pediu aos aliados que resistissem a provocações. "Definitivamente, eu tenho insistido nessa tecla, porque muitas pessoas me disseram que eu não deveria emprestar meu apoio a ele porque eu seria traído, como de fato foi", contou ao O POVO durante evento do Podemos realizado neste sábado, 13, em Fortaleza. O apoio que Glêdson se refere é à campanha de Santana na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Questionado sobre o acirramento eleitoral no município, o prefeito afirmou que quando entrou na disputa no pleito que o elegeu chefe do Executivo, em 2020, sabia que seria "muito difícil agregar" os apoios que estão hoje na oposição."Por que é que ninguém conseguiu ser reeleito [em Juazeiro]? Pelo mesmo método de fazer política. Então, quando eu me proponho a fazer diferente, eu já entrei sabendo que provavelmente eu iria enfrentar essas resistências como de fato hoje, até o momento em que nós estamos, eu percebo que a gente enfrenta. Então, pra mim não é novidade, eu estava preparado para que isso acontecesse, e tento compensar isso com presença junto à população, junto ao povo", avaliou Glêdson.

Já em Juazeiro do Norte, o postulante petista participou de evento com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Na ocasião, ele também teceu críticas ao prefeito, afirmando que o adversário "passou três anos e meio acusando, brigando e ofendendo" o Legislativo municipal.

"Talvez um que não tenha sido agredido por ele, só o líder (do governo). Então, 20 vereadores praticamente em um momento ou outro foram agredidos pelo atual gestor. E aí, eu não consigo entender, porque a Câmara merece respeito, porque o município não cresce se não tiver o diálogo com a Câmara Municipal", alegou Santana.

Quando questionado sobre o seu diferencial para o pleito deste ano, Glêdson comentou sobre a relação entre Poderes. "Eu acredito muito no poder da entrega. Eu acredito em você não se submeter a caprichos, em especial do Poder Legislativo, precisa ser dito. Historicamente, o Legislativo impôs ao Executivo determinadas decisões, que o Executivo ficou de quatro, ficou de joelhos para poder cumprir, e conosco isso não aconteceu. Eu não permiti o fisiologismo. Eu não permiti que pessoas chegassem aqui, porque tem determinada liderança, impusessem um nome, sem ser um nome técnico, que não fosse para trabalhar", pontuou.

Santana, por sua vez, ainda no discurso, pediu para que seus apoiadores não caíssem em "provocações". "E nós estamos sendo já provocados todo santo dia. Na campanha que vem já, quando a lei permitir, não tenhamos dúvidas dos ataques que virão. Mas desses ataques, eu vou trazer ainda mais fortalecimento no meu coração para cuidar do povo de Juazeiro do Norte. Podem vir, que eu tô pronto para governar esse município, mas governar com amor, governar com humildade, com parceria, com diálogo, com respeito à população".