PDT permanecerá alinhado a Lula, mas André projeta 'tetra de derrotas' do PT em Fortaleza

Foto: Matheus Souza DEBATES do Povo teve apresentação do jornalista Henrique Araújo e participação de De Assis Diniz e André Figueiredo

Apesar de se colocar contra a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na convenção que oficializou Evandro Leitão o candidato do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Figueiredo informou que o PDT continuará votando com o governo federal.

“Nós saberemos manter o relacionamento dentro do Congresso Nacional. Não desembarcaremos desse projeto. Não é do nosso feitio abandonar um barco onde estamos participando dele e dando uma contribuição”, explicou ele, que é presidente interino da sigla pedetista, acrescentando que há “esse crédito a cobrar do PT”.

A explicação foi dada durante na edição desta quarta-feira, 7, do programa Debates do POVO, na Rádio O POVO CBN. Ocasião que também contou com a participação do deputado estadual De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em Fortaleza, o PDT tem o prefeito José Sarto concorrendo à reeleição. Enquanto o PT tem Evandro Leitão, deputado estadual que preside a Alece. Figueiredo contou que Lula havia falado para o presidente licenciado da sigla, ministro Carlos Lupi (Previdência), que não compareceria ao evento partidário.

“Já não bastasse o lançamento de uma candidatura de um ex-pedetista para a Prefeitura de Fortaleza, nos causou surpresa porque o presidente Lula tinha declarado publicamente e para o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que não viria, que gravaria programa de televisão, mas não viria a Fortaleza”, afirmou o deputado.

E prosseguiu: “O PDT, em sua essência, é alinhado ao projeto nacional hoje encabeçado pelo presidente Lula. O que nós questionamos, e, talvez, essas fissuras podem aparecer no decorrer do processo, é o hegemonismo que o PT pretende implantar aqui no Ceará”, ponderando que a sigla “já tem” os governos federal e estadual.

André questiona força de Lula em Fortaleza e projeta quarta derrota

O presidente interino do PDT também colocou em questionamento a força de Lula em Fortaleza, instigando outras vindas do chefe do Executivo brasileiro "para que a gente possa aferir a capacidade de transferência de votos em Fortaleza. "Será difícil com Lula, imagina sem o Lula", cravou André.

“Pode ser que o Lula seja tetra: quatro derrotas seguidas em Fortaleza, mesmo comparecendo em boa parte delas”, colocou André, referindo-se aos últimos pleitos da capital cearense, em que haviam candidaturas petistas com a hoje deputada federal Luizianne Lins, mas as pedetistas saíram vitoriosas, com Roberto Cláudio, em 2012 e 2016, e com Sarto, em 2020.

Neste ponto, ele relembrou que a participação de Lula na campanha do atual governador Elmano de Freitas (PT) teve peso no interior do Ceará, mas que, em Fortaleza, quem saiu na frente foi o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil).



Líder do PT na Alece chama Sarto de 'Padre Kelmon do Ceará'

O deputado estadual De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), chamou o prefeito José Sarto (PDT) de “Padre Kelmon do Ceará”. A comparação se refere ao ex-presidenciável que disputou o comando do Palácio do Planalto em 2022, ficando em sétimo lugar na corrida eleitoral.

“Quem não vai estar nem em terceiro [lugar] é o Sarto. Coitado do Sarto, o Padre Kelmon do Ceará. Você sabe que o Ceará também tem um Padre Kelmon, né? É o prefeito Sarto”, afirmou o deputado estadual durante a edição desta quarta-feira, 7, do programa Debates do POVO, na Rádio O POVO CBN. Ocasião também contou com a presença do presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo.

Em Fortaleza, a sigla pedetista tem Sarto concorrendo à reeleição, enquanto a legenda petista disputa com o presidente da Alece, o deputado estadual Evandro Leitão. Antes da comparação, De Assis já havia projetado que esse seria o lugar do candidato do PDT.

“Hoje de manhã na Assembleia eu disse que ele está com empate técnico com o Padre Kelmon. É o lugar que vai reservá-lo. Fortaleza sabe disso, André, e você sabe muito bem — porque você tem as mesmas informações às quais a gente tem —, o nível de avaliação do que pensa o fortalezense sobre o prefeito Sarto”, expressou o líder do PT.

De Assis seguiu nas críticas ao afirmar que o chefe do Executivo municipal começou a aparecer apenas neste ano. “[Em] Fortaleza o prefeito passou três anos passeando, resolvendo fazer as coisas nos últimos segundos”, afirmou o deputado estadual.

Neste momento, ele foi interpelado por André Figueiredo, que questionou onde o correligionário estaria passeando. Ao que De Assis respondeu: “Todo canto do mundo. 2021, 2022, 2023. Resolveu trabalhar em 2024”.

Em outro momento do acalorado debate, o petista ainda alfinetou: “O que foi que o Sarto fez fora os projetos do Roberto Cláudio?”, questionou o petista ao rebater Figueiredo sobre o governador Elmano de Freitas (PT) dar continuidade a um projeto do ex-governador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

PDT x PT: De Assis projeta outras visitas de Lula a Fortaleza

Sobre a relação PDT e PT e a vinda de Lula, o deputado De Assis reconheceu que o partido opositor em Fortaleza “tem tido uma conduta muito leal a nível nacional em defesa dos projetos estratégicos do País”.

Quando questionado se o presidente virá outras vezes para participar da campanha de Evandro, ele contou que a discussão “de como será o papel de Lula” ainda ocorrerá. Contudo, De Assis ponderou que, por se tratar de “uma hierarquia de prioridade a nível nacional do PT”, o presidente deve vir para evento no Ceará não apenas em Fortaleza, mas em outras cidades consideradas importantes no “projeto” petista.

Quem é o Padre Kelmon?

Kelmon Luís Souza, conhecido como Padre Kelmon, foi candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2022, sendo o sétimo mais votado ao alcançar 81.129 votos. Kelmon entrou na disputa ao Planalto após impugnação da candidatura do presidente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson.

O desempenho do então candidato nos debates presidenciais gerou memes na internet. No encontro da TV Globo, ele foi chamado de "padre de festa junina" pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e foi flagrado trocando papéis com ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava reeleição.

André e De Assis acusam bases opositoras de alinhamento com bolsonarismo

O líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual De Assis Diniz, e o presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, acusaram, respectivamente, a base do governo Sarto na Alece e a base do governo Elmano na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) de estarem alinhadas com o bolsonarismo.

As declarações foram dadas durante o programa Debates do O POVO da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 7. A edição, conduzida pelo jornalista e colunista do O POVO, Henrique Araújo, teve como tema "Lula em Fortaleza e os ataques entre Evandro e Sarto", ambos candidatos a prefeito de Fortaleza.

"Alinhamento político se dá de várias formas. O que a bancada do PDT tem, hoje, na Alece, com o bolsonarismo é algo, assim, que traz perplexidade no mundo da política", inicia De Assis.

Logo, o petista é interrompido por Figueiredo, que questiona: "Assim como na Câmara Municipal, é isso? Porque na CMFor, o PT está ao lado do bolsonarismo na oposição ao Sarto. Então, eu quero saber: o que vale para Chico vale para Francisco", citando ditado popular.

Em resposta, o deputado estadual pergunta se quem "bancou" o título de cidadão fortalezense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o PT. O dirigente pedetista rebate afirmando que Evandro Leitão (PT) não retirou a assinatura dele quando foi proposto título de cidadão cearense ao ex-mandatário na Alece.

Na Câmara, a honraria foi proposta pelo vereador Julierme Sena (hoje no PL) e aprovada em dezembro de 2023 por maioria 20 votos a favor, 12 contra e três abstenções. Parlamentares da base municipal foram favoráveis à concessão do título a Bolsonaro.

"Estou categoricamente afirmando que há uma aliança na Assembleia com os deputados, expressa em acordo tático, em posições alinhadas. Basta ver o cotidiano da Assembleia de quem está lá dentro, André. Isso não é alinhado com a direita? Isso é o que?", continua De Assis.

André responde que "não, isso é oposição". Em seguida, De Assis pondera que "o PDT poderia ter um comportamento independente". "E tem", garante o pedetista.

