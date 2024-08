Quem comanda os votos para vereador em cada bairro de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, vista aérea

Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) mobiliza, a cada quatro anos, pessoas de todos os bairros da Capital a se engajarem na política partidária para tentar um lugar no Poder Legislativo. Vereadores A disputa por uma vaga na(CMFor) mobiliza, a cada quatro anos, pessoas de todos os bairros da Capital a se engajarem na política partidária para tentar um lugar no Poder Legislativo. Vereadores eleitos há quatro anos se destacaram em bairros da Capital onde construíram bases eleitorais ao longo de anos de identificação com esses ambientes ou por alinhamento ideológico com eleitores de cada localidade.

Levantamento do O POVO mostra a distribuição do voto pela Capital na eleição anterior, em 2020. As dinâmicas não são estáticas. Alguns dos campeões de voto de quatro anos atrás não irão mais concorrer. Esses votos são visados pelos que buscarão a reeleição ou tentarão conseguir um lugar entre os 43.

Além disso, vereadores ganham ou perdem bases eleitorais, devido ao desempenho no mandato ou articulações políticas. A influência das máquinas públicas, de entidades e de movimentos sociais e políticos influenciam a dinâmica. Mas, o mapa de 2020 é o ponto de partida para construir o cenário de 2024.