Nova estratégia do Capitão Wagner esquenta clima entre ele e André Fernandes

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

O clima de tensão entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) aumentou neste final de semana. Com ataques transmitidos durante o horário eleitoral e vídeos de resposta nas redes sociais, os dois postulantes — que estão tecnicamente empatados na liderança, de acordo com a última pesquisa Datafolha — trocaram críticas nos últimos dias. Nesse sábado, 14, Capitão Wagner exibiu conteúdos antigos de André Fernandes durante o horário eleitoral gratuito. Em um dos vídeos resgatados pela campanha, o deputado federal aparece "cheirando" sal e, em seguida, a frase "Você confia nele para combater o crime?" é utilizada na propaganda para questionar os eleitores.

Outro vídeo divulgado pela campanha de Wagner mostra Fernandes dando facadas em uma caixa de papelão com a frase "Minha namorada" escrita. No trecho, André fala "Vamos supor que isso aqui é minha namorada". Após os vídeos serem apresentados, a campanha de Wagner pergunta ao público se Fernandes "tem maturidade para ser prefeito de Fortaleza". O deputado federal de 26 anos é o candidato mais jovem entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza e essa não é a primeira vez que Capitão Wagner menciona a "falta de experiência" e "imaturidade" do concorrente. Ainda no sábado, o candidato do PL publicou um vídeo em resposta a Wagner. Fernandes afirmou que os vídeos resgatados eram "brincadeiras" e disse que o trecho em que aparece cheirando sal foi "um desafio bobo de adolescente".

"Aqui vai um vídeo resposta ao candidato Wagner que decidiu usar hoje todo o seu tempo de TV para me atacar. Wagner, eu esperava isso de todos, menos de você. Pegar vídeos meus de brincadeiras na adolescência, editar, cortar e me atacar tentando me associar à cocaína? Quando, na verdade, você sabe bem que ali foi um desafio bobo de adolescente", pontuou. O candidato ainda afirmou que se sentiu "apunhalado pelas costas" e relembrou o apoio dado à Wagner nas eleições de 2020, quando concorreu à Prefeitura, e de 2022, para o Governo do Estado.

"Sabe por que eu te apoiei? Porque eu pensei que tu era diferente, porque eu vi em você a possibilidade de tirar do poder esse grupo político que há 30 anos governa a nossa cidade [...] E até onde você estava me criticando, dizendo que eu tenho padrinho político, que eu não tenho experiência, que eu sou jovem, tudo bem. São críticas normais, fazem parte do jogo. Agora, buscar vídeo meu de brincadeira na adolescência, editar, tirar de contexto e tentar me associar ao uso de cocaína? A mesma tática que o prefeito de Fortaleza está usando contra mim. O sentimento que eu tenho no momento é de estar sendo apunhalado pelas costas", destacou.

Neste domingo, 15, Capitão Wagner continuou a falar sobre o tema e, sem mencionar o nome de Fernandes, publicou um vídeo abordando a resposta do deputado federal. "Estou aqui para falar do candidato que está nas redes sociais reclamando, porque viu as suas imagens na TV ontem. Confesso que eu também fiquei assustado com o nível das imagens que estavam lá no Youtube do próprio candidato. Eu pergunto: uma mãe que viu aquelas imagens e que sabia que os seus filhos adolescentes, crianças assistiam aquilo ali, será que ela está satisfeita? Tenho certeza que não", começou.

Wagner destacou que, mesmo "apanhando" da candidatura do rival, nunca foi para as redes sociais "choramingar". O postulante ainda afirmou que eleição é "coisa para adulto" e considerou que a

"Candidato, eu estou há 12 anos apanhando dos Ferreira Gomes, do PT e de todo mundo. E, hoje, eu estou há um ano apanhando da sua candidatura e nunca fui para rede social reclamar e nem choramingar. Eleição é coisa para adulto e a sua imaturidade é o que está lhe atrapalhando. A campanha está muito bonita e muito bacana. Nesses 21 dias que faltam, a campanha vai manter a mesma paz, a mesma alegria. Não vou usar palavra de baixo calão, não vou humilhar os adversários", finalizou. Os ataques entre os dois candidatos vêm dias após a divulgação da última pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO.

André Fernandes cresceu nove pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em agosto e tem 25%, enquanto Capitão Wagner caiu seis pontos percentuais e aparece com 23%. O candidato do PL e o do União Brasil estão tecnicamente empatados na liderança.

O levantamento também simulou cinco cenários de segundo turno e mostrou que Wagner é o único a vencer os demais candidatos em um possível embate. Com a divulgação das últimas pesquisas eleitorais, o candidato do União Brasil demonstrou confiança e otimismo com os números e, ao mesmo tempo, subiu o tom com os concorrentes.