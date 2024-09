Quase metade do eleitorado de Fortaleza se informa pela televisão

Foto: FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR Eleição em Fortaleza está disputada com quatro nomes com chances de ida ao segundo turno, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT)

Apesar do esforço dos candidatos para viralizar nas redes sociais, seja com conteúdos humorísticos ou com os jingles, é na televisão que a maioria do eleitorado de Fortaleza se informa. De uma lista com nove meios de informação, a TV foi a mais citada com 45% das menções dos ouvidos pela pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO.

A propaganda na televisão é seguida por redes sociais (29%), sites de notícias (8%), rádio (4%) e jornal impresso (3%). De forma mais interpessoal, amigos, parentes e colegas de trabalho aparecem com 3%, grupos de WhatsApp, com 2%, pastores ou líderes religiosos 1% e grupos de Telegram, também com 1%. Uma parcela de 2% utiliza outros meios de informação e 1% não opinou.

A pesquisa também segmenta o consumo das informações eleitorais por faixa etária. A parcela etária que mais se informa pela televisão é quem tem 60 anos ou mais (56%), mas entre 35 a 44 anos (49%) e 45 a 59 anos (51%) os índices também são sintomáticos quanto à preferência. O índice de menções à TV é mais alto entre as mulheres do que entre os homens (51%, ante 38%).

Enquanto isso, em um efeito oposto, as redes sociais conseguem uma presença maior entre os mais jovens, como os de 16 a 24 anos (55%) e os que têm 25 a 34 anos (41%). Os números vão diminuindo à medida que a idade dos entrevistados vai aumentando, com apenas 12% do eleitorado com 60 anos ou mais respondendo se informar pelas redes sociais.

A forma de se informar também é segmentada entre eleitores com o voto já decidido. Entre os eleitores de Evandro Leitão (PT) 54% dão mais importância à propaganda pela televisão ante 15% de redes sociais. Os eleitores do atual prefeito José Sarto (PDT) fazem a mesma linha (50%, ante 26% de redes sociais). Já, as redes sociais ganham maior importância entre os eleitores de André Fernandes (PL), ficando numericamente à frente da TV (respectivamente, 44% e 36%). E, entre os eleitores de Capitão Wagner, a importância da TV e das redes sociais é mais homogênea 43% e 33%, respectivamente).

Os eleitores de Evandro também são os que mais responderam ter visto alguma propaganda do candidato na televisão, com 62%. Não à toa, ele é o postulante à Prefeitura de Fortaleza com maior tempo disponível para campanha eleitoral, tendo mais que a metade do disponível para os candidatos. Fernandes é o segundo com maior tempo de propaganda e também aparece, no levantamento do Datafolha, com o segundo maior índice de eleitores que afirmaram ter visto sua inserção, na casa de 51%. Wagner (45%) e Sarto (44%) vem na sequência.

A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, mas a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV só passou a ser acontecer em 30 de agosto. As inserções seguem até o dia 3 de outubro. A contagem é feita considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno.

Os dados foram extraídos da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, e divulgada na última sexta-feira, 13. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro. Ao todo, 826 eleitores da Capital cearense foram entrevistados. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número CE-07203/2024, e tem margem de erro máxima para o total da amostra de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

O tempo e a distribuição

* A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV de 2024 começou em 30 de agosto e segue até 3 de outubro

* A contagem é feita considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno



* De dez minutos totais, Evandro tem 5min01seg95, enquanto Fernandes tem 1min58seg66. Wagner tem 1min14seg76 e Sarto tem 1min01seg59