Glêdson diz não ter conseguido falar com Elmano, mas reforça compromisso do governador com Juazeiro

Foto: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri GLÊDSON Bezerra (Podemos), prefeito reeleito de Juazeiro do Norte

Prefeito reeleito em eleição histórica de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que tentou entrar em contato com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mas não obteve sucesso.

Glêdson foi o primeiro prefeito reeleito da história de Juazeiro do Norte, com 53,23% dos votos válidos, contra os 45,21% de Fernando Santana (PT), apoiado pelo ministro Camilo Santana (PT) e Elmano.

“Eu liguei para ele ontem e ele tava com telefone desligado, deixei mensagem, tanto até que você deixa mensagem e fica aquela marcazinha de que não foi entregue. Então, hoje, nós estamos mandando um ofício”, explicou Glêdson em entrevista para a rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 8.

Elmano de Freitas, também em entrevista para a rádio O POVO CBN Cariri, havia afirmado que irá dialogar com todos os 184 prefeitos eleitos, independente de posições políticas, tendo em vista seu papel como governador.

Sobre a fala do governador, Glêdson afirmou não esperar “outra coisa dele” e que Elmano entende seu papel como gestor do Ceará.

“Ele não é bobo, ele é um cara inteligente. É um cara capacitado, (..) ele sabe que é governador dos 184 municípios do Estado do Ceará e sabe o tamanho da responsabilidade que tem nas mãos”, avaliou.

Questionado sobre o que dirá para o governador quando tiver oportunidade, Glêdson afirmou que irá reforçar o compromisso de Elmano com Juazeiro do Norte e da necessidade de atuação do Estado no município.

“Primeiro dizer para ele do resultado das eleições e dizer que Juazeiro precisa dele. Nós precisamos do senhor governador, (...) o senhor tirou mais de 70% dos votos em Juazeiro do Norte. O senhor tem um compromisso com a nossa cidade”, acrescentou.

O prefeito ainda negou que a prefeitura de Juazeiro do Norte esteja com problemas na emissão de certidões para receber recursos, caso relatado pelo governador.

“Eu preciso conversar com ele e dizer excelência, Juazeiro não tá negativado, se Juazeiro tivesse negativado excelência, eu não tinha recebido o dinheiro do (Hospital) Maria Amélia”, explicou.

Ele ainda completou, afirmando que apesar dos dois não serem aliados políticos, é necessário que trabalhem juntos “para melhorar a vida do povo de Juazeiro”.

Ciro com a “alma lavada” com vitória de Glêdson

Glêdson também comentou sobre a reação de aliados políticos com a sua vitória. Ele conversou com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e afirmou que ele o parabenizou e disse: “Gledson, você lavou nossa alma. Você trabalhou muito bem. Você mereceu”.

Ele também falou com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o deputado estadual Carmelo Neto (PL), o deputado federal André Figueiredo (PDT), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o deputado federal Danilo Forte (União Brasil).

Apoio a André Fernandes

Apesar de não declarar apoio à candidatura de André Fernandes (PL) para à Prefeitura de Fortaleza, Glêdson disse que irá “torcer” por ele e que irá avaliar um posicionamento.

“Mas lógico que ele conta com a minha simpatia, torcida (..). Eu torço sim, (no entanto) para eu me envolver como apoiador eu (preciso) sentar e analisar”, finalizou.



Reeleito em Barbalha, Guilherme Saraiva agradece votação e anuncia três novas secretarias

Guilherme Saraiva (PT) foi reeleito com 58,19% dos votos no município de Barbalha. O prefeito foi entrevistado nesta terça-feira, 8, pela Rádio O POVO CBN, e agradeceu os votos e projetou como deve ser a gestão.

Ao falar sobre as expectativas para o novo mandato, o prefeito anunciou que irá criar novas secretarias após ouvir pedidos da população. Defendendo que, ao desmembrar os tópicos há um foco maior para cada pauta, promete criar as secretarias de: Turismo, das Mulheres e de Juventude.

“Você dá agilidade e celeridade àquelas pautas que, às vezes, uma secretária, um adjunto só não consegue destravar. E isso tem um ganho para a sociedade que, às vezes, é imensurável. Essa questão de salário de um ou dois secretários a mais, ou de cinco servidores a mais, o impacto financeiro em detrimento ao benefício que você vai trazer às pessoas é incalculavelmente maior",afirmou.

E seguiu: "Então obviamente que a gente tem que ter esse cuidado, esse cuidado financeiro. Essa finalidade fiscal. Mas a gente sempre faz ponderando também todo esse aspecto” analisou o gestor quando perguntado sobre o impacto financeiro que as novas secretarias trariam".

Leia mais Malafaia ataca Bolsonaro por omissão nas eleições: "Que porcaria de líder é esse?

Cidade mais violenta do País, no Ceará, só teve 1 candidato a prefeito e 10 a vereador para 9 vagas

Prefeito de Morada Nova, no Ceará, perde aposta e paga R$ 750 mil com três carros de luxo Sobre o assunto Malafaia ataca Bolsonaro por omissão nas eleições: "Que porcaria de líder é esse?

Cidade mais violenta do País, no Ceará, só teve 1 candidato a prefeito e 10 a vereador para 9 vagas

Prefeito de Morada Nova, no Ceará, perde aposta e paga R$ 750 mil com três carros de luxo

O prefeito também assumiu que erros foram cometidos no primeiro mandato, mas que, a partir da experiência adquirida, terá um governo novo recomeçando do zero. Também apontou como pilares da nova gestão a saúde e a geração de emprego e renda. Ele também defendeu a pauta da educação.

“E a educação não só na parte de infraestrutura, mas na parte da qualidade do ensino. Começando pela valorização dos professores,no que a gente puder valorizar. Mas também focando na qualidade de ensino", completou o prefeito reeleito.

Guilherme obteve 23.970 votos e deve estar a frente do Executivo municipal de Barbalha até 2029.

Prefeito de Morada Nova, no Ceará, perde aposta e paga R$ 750 mil com três carros de luxo

Em Morada Nova, Ceará, o vereador Weder Basílio (PP) desfilou em uma das três Hilux que ganhou após vencer uma aposta contra o atual prefeito Wanderlei Nogueira (PT). O fato inusitado aconteceu durante a carreata da vitória neste domingo, 6. A aposta consistia em quem venceria as eleições municipais.

Basílio apostou na candidata Naiara Castro (PSB), que derrotou o candidato Marquinho da Ana (PT), apoiado pelo prefeito. O resultado não foi favorável ao atual gestor, que perdeu os automóveis.





Segundo a Tabela Fipe, considerada o principal índice para a negociação de veículos novos e usados no Brasil, os veículos do modelo Hilux/2022 estão avaliados em R$ 226 mil cada. O valor total da aposta foi de R$ 750 mil, equivalente às três caminhonetes Hilux de Nogueira.

Com a vitória de Naiara Castro, Basílio se tornou o vencedor e organizou uma nova carreata para exibir os três veículos conquistados com a derrota de Marquinho da Ana. Um vídeo foi postado pelo próprio Wanderlei Nogueira em suas redes sociais.

Marquinho era a aposta do atual prefeito, que não pôde tentar a reeleição desta vez, por já estar em seu segundo mandato consecutivo. A eleita foi a candidata Naiara Castro, da oposição, que irá suceder Wanderlei a partir de 2025.

A apuração em Morada Nova terminou com 50,88% dos votos para Naiara Castro (PSB), enquanto Marquinho da Ana (PT) ficou logo atrás, com 48,33% dos votos.

Eleição em Massapê supera rivalidade de décadas

As eleições municipais de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza, envolveram assuntos históricos e familiares que se alastraram por muitos anos. Tal cenário colocou em lados opostos irmãos e uniu adversários centenários.

O vencedor foi Ozires Pontes (PSDB) por 106 votos de diferença em relação à prefeita Aline Albuquerque (Republicanos). O tucano é filho do ex-senador Luiz Pontes e a atual gestora é filha do secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque (PP), lideranças influentes que disputam há anos em Massapê.

Um toque a mais é o fato do deputado federal, AJ Albuquerque (PP), irmão de Aline e filho de Zezinho, ter se aliado a Ozires e sido o principal apoiador do vencedor no município, após racha familiar.

Após a vitória, Ozires celebrou ao lado de um AJ bastante emocionado. Em sua fala, o prefeito eleito destacou a união de duas famílias que eram concorrentes, pelo menos parte dela deixou de ser.

"Ozirinho, AJ, acabamos uma briga de 100 anos que vinha dos nossos avós, dos nossos pais. E se a gente fez muito por vocês separados, imagine o que nós vamos fazer juntos", afirmou.

Ainda em ritmo de comemoração, AJ publicou um vídeo em suas redes sociais dirigindo um carro e cantando uma música gospel em que dizia: "deixa eu trabalhar do meu jeito".

Já Aline, dentre várias publicações respostadas no seu perfil do Instagram, uma chama mais atenção. No texto fala-se que na eleição tiveram vários "Judas" e traição.

"Nessa eleição infelizmente vários Judas! Caráter é quando você senta na mesma mesa que o Judas e consegue servir ele com amor, mesmo sabendo que ele vai te trair", dizia a postagem.

Aline já usou as redes sociais para soltar indireta para o seu irmão, se referindo como "Judas".

Os Albuquerque e Pontes são adversários em Massapê e travaram eleições acirradas. Ozires é bisneto do Coronel João Pontes, que foi prefeito do município e deputado estadual, neto de Ozires Pontes, também gestor e senador. O seu pai, Luiz Pontes, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Já Aline, é sobrinha de Jacques Albuquerque, prefeito que quebrou a hegemonia dos Pontes, abrindo o caminho para a eleição de Zezinho como deputado estadual. Ele foi sucedido por Robério Júnior na prefeitura, primo de Jacques.

AJ foi eleito prefeito em 2012 contra o grupo dos Pontes. Em 2016 ele perdeu para o seu tio Jacques, rompido politicamente com o irmão Zezinho. Em 2020, Aline venceu Jacques e agora é derrotada por Ozires. (Guilherme Gonsalves)

Deputado líder de Elmano elege irmão e filha, mas não emplaca namorada e outro irmão

Na busca por mais espaço político, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), que é líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa (Alece), tentou emplacar dois irmãos, a namorada e a filha nas disputas municipais no Estado. O saldo foi o irmão e a filha eleitos, mas a namorada e outro irmão não conseguiram êxito.



Em Granja, reduto principal da família, distante a 328,04 km de Fortaleza, seu irmão Anibal Filho (PT), foi eleito prefeito. Aníbal foi vice em 2020 na chapa com Juliana Aldigueri (PDT), ex-esposa de Romeu, que renunciou ao cargo em setembro de 2023.



Na disputa pela gestão do município, Anibal obteve 68, 27% dos votos, contra 21,10% da segunda colocada, Mentinha do Deoclecio (PP). Romeu Aldigueri também já foi prefeito do município. Lígia Aldigueri (PSB), filha de Romeu, foi eleita vice na chapa de Anibal.

Leia mais Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos vereadores; conheça suas propostas

Eleição em Fortaleza: veja os suplentes de vereadores de todos os partidos

Vereadores de SP: veja lista completa dos eleitos em 2024

Veja quem são os novos vereadores eleitos em Fortaleza Sobre o assunto Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos vereadores; conheça suas propostas

Eleição em Fortaleza: veja os suplentes de vereadores de todos os partidos

Vereadores de SP: veja lista completa dos eleitos em 2024

Veja quem são os novos vereadores eleitos em Fortaleza



Já em Jijoca de Jericoacoara, distante 282,91 quilômetros da capital cearense, Márcio Aldigueri (PSD), também irmão do deputado estadual, foi derrotado na disputa pela prefeitura. O candidato do PSD teve 31,63%, insuficiente para derrotar o candidato Leandro Cezar (PP), que conseguiu 59,36% dos votos. Márcio era o candidato apoiado pelo atual prefeito Lindbergh Martins (PSD), que não pode concorrer já em seu segundo mandato.



No município de Barroquinha, localizado a 383,90 km de distância de Fortaleza, Tainah Marinho (PT), namorada de Romeu Aldigueri, foi derrotada em uma disputa apertada, pelo atual prefeito Jaime Veras (PSD), que tentava a reeleição. Tainah obteve 49,74% dos votos, enquanto seu oponente obteve 50,26%.

Em Barbalha, todos os candidatos eleitos são do mesmo partido

Passadas as eleições municipais em todo o Brasil, um caso chama atenção no Ceará. Em São João do Jaguaribe, distante 221,71 km de Fortaleza, apenas uma pessoa que concorreu a um cargo político não foi eleita.

O prefeito Raimundo Cesar (PSD) foi reeleito com 100% dos votos válidos. Ele era o único candidato ao Executivo. Da totalidade dos eleitores, 212 votaram brancos ou nulos, todos os demais foram para o gestor.

Já na Câmara Municipal do município, foram dez candidatos para as nove vagas disponíveis. Sendo assim, um ficou na suplência e os demais concorrentes conseguiram uma cadeira. Todos os postulantes são também do PSD.

Leia mais Ex-secretária de Educação de São João do Jaguaribe é morta a tiros

Mulher é morta em frente a prédio do sindicato de trabalhadores rurais em São João do Jaguaribe

Vereador é executado em São João do Jaguaribe Sobre o assunto Ex-secretária de Educação de São João do Jaguaribe é morta a tiros

Mulher é morta em frente a prédio do sindicato de trabalhadores rurais em São João do Jaguaribe

Vereador é executado em São João do Jaguaribe

Município mais violento do País

São João do Jaguaribe ganhou notoriedade por uma marca negativa. Entre os anos de 2019 e 2021, foi a cidade brasileira com maior taxa média de mortes violentas intencionais, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Com uma população de aproximadamente 5,8 mil pessoas, segundo o último censo demográfico de 2022, o município registrou taxa de 224 mortes por 100 mil habitantes neste intervalo. Foram 50 assassinatos apontados pela Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS).

Apesar dos altos números de violência, O POVO fez um levantamento mostrando que, em 2021, foram 23 mortes violentas, mas apenas uma denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Estadual (MPCE).