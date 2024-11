Na disputa entre aliados pelas prefeituras no Ceará, Cid Gomes atropelou

Foto: O POVO Confrontos diretos entre partidos da base aliada do governo Elmano de Freitas

Em 80% dos municípios do Ceará, os partidos da base do governador Elmano de Freitas (PT) se enfrentaram nas últimas eleições. Assim, o governismo estadual tinha chances de sair vencedor com qualquer dos dois lados — muitas vezes os únicos na disputa. Até houve situações nas quais a vitória escapou do bloco palaciano, como em Iguatu, onde PT e PSB lançaram candidatos, mas prevaleceu Roberto Filho, do PSDB. Todavia, a maior parte do Ceará tem prefeitos alinhados com o Palácio da Abolição.

A disputa que mais se repetiu foi entre os dois maiores partidos governistas: PT e PSB. De um lado, o partido do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana; do outro, a sigla do senador Cid Gomes. Enfrentaram-se em 42 municípios. Em 32, o PT apoiou o PSB. Em 31, foi o PSB que apoiou o PT. Havia mais um candidato petista que concorria em aliança com o PSB, em Icapuí, mas ele retirou a candidatura e desequilibrou a balança.

Nos confrontos diretos entre os pilares mais robustos do governismo cearense, o partido de Cid deu uma surra: levou 29 prefeituras e perdeu 11 para o PT. Em dois dos municípios, não venceu nem um nem outro. Um foi Iguatu, onde o PSDB ganhou. Outro foi Parambu, única prefeitura do Solidariedade, que segue nas mãos da família Noronha.

Cenário dos maiores municípios

Embora tenha havido muitas disputas entre PSB e PT, as negociações priorizaram preservar a relação nos municípios mais estratégicos para cada lado. Dessa forma, conseguiram evitar se enfrentar por todas as oito maiores prefeituras do Estado. Em sete houve alianças. Onde não houve, em Maracanaú, o PSB não teve candidato nem apoiou ninguém. Lá o PT fez aliança para reeleição do prefeito Roberto Pessoa, do União Brasil, adversário da família Ferreira Gomes há décadas. Se as negociações não chegaram a levar o partido para a coligação, evitaram que engrossasse fileiras adversárias. Pessoa foi reeleito com 62,8% dos votos, enfrentando opositores de PL, PDT e Psol.

No intercâmbio de apoios entre PT e PSB, os petistas foram respaldados em prefeituras mais expressivas. Candidatos do partido tiveram o PSB ao lado nos três maiores municípios do Ceará: Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte. A única vitória das três foi na Capital, com Evandro Leitão. O quarto município cearense em população é Maracanaú. No quinto maior, Sobral, foi o PT quem apoiou o PSB, que lançou a ex-governadora Izolda Cela. Mas, venceu o opositor Oscar Rodrigues (União Brasil), apoiado pelo governista MDB.

No sexto e sétimo maiores municípios em população, Crato e Itapipoca, também foi o PSB que apoiou o PT. Em ambos as candidaturas foram vitoriosas. O PT retribuiu com o apoio ao PSB em Maranguape, oitava maior população. Contribuiu assim para a reeleição de Átila Câmara.

O maior município em que PSB e PT estiveram em lados opostos foi Iguatu, nono em população. Como mencionado antes, o vencedor não foi nem um nem outro, mas Roberto Filho (PSDB).

Fechando a lista das dez maiores prefeituras, Em Quixadá o PT estava na disputa. O PSB não lançou candidato, mas apoiou a reeleição de Ricardo Silveira, do PSD, outro partido do governismo estadual, e que foi o vencedor.

Quantos prefeitos cada partido elegeu no Ceará

Desempenho do PSB

O PSB sofreu um baque simbólico, ao perder a maior e mais emblemática prefeitura do partido, Sobral, onde o grupo está no poder há 28 anos — desde que Cid Gomes se elegeu prefeito. Apesar da derrota, foi o partido que elegeu maior número de prefeitos no Estado este ano: 65. Para isso, levou a melhor na maior parte das disputas não apenas contra o PT, mas frente a todos os demais partidos aliados.

Cid Gomes perdeu Sobral, mas PSB superou todos os partidos nos confrontos diretos no Interior Crédito: Luiz Queiroz/campanha Izolda Cela/Divulgação

Cid contra Eunício

Depois dos embates com o PT, os enfrentamentos com o MDB, do deputado federal Eunício Oliveira, foram os que mais se repetiram pelo Interior do Estado entre legendas da base do governador Elmano. A disparidade nos desempenhos foi ainda mais expressiva. O PSB venceu 14 e perdeu em 2 municípios para o MDB. Em outros dois nos quais os partidos disputaram, o vitorioso não foi nem um nem outro, mas o PT, em Araripe e Salitre.

Cid contra Chiquinho

A disputa do partido de Cid Gomes contra o Republicanos de Chiquinho Feitosa foi a mais equilibrada. O PSB venceu em 9 e o Republicanos, em 4.

Cid contra Domingos

O PSB teve vantagem também contra o PSD, terceiro partido em número de prefeitos no Estado, com 16. O PSD é liderado no Ceará por Domingos Filho, que foi presidente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato de Cid como governador (2007-2010), e vice-governador no segundo mandato (2011-2014). Nos confrontos este ano, o PSB venceu 8 e perdeu 2.

Cid contra Zezinho

Além de Domingos, o partido de Cid se confrontou com a legenda de outro antigo aliado: Zezinho Albuquerque. Os dois pertenceram à mesma sigla por décadas — passaram por vários — até 2022, quando Zezinho buscou caminho solo, no PP. Nos enfrentamentos, 4 a 1 para o PSB. Houve ainda dois municípios nos quais disputaram, mas o vencedor não foi nem um nem outro. Em Ipueiras, venceu o Republicanos. Em Itaiçaba, deu PT.

Qual a população que cada partido do Ceará irá governar