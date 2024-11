Eudoro diz que Elmano "não consultou ninguém" e avisa ao PT: "Não pode decidir sem ouvir aliados"

Foto: FERNANDA BARROS EUDORO Santana é presidente do PSB Ceará

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, afirmou que o PT precisa fazer uma “reflexão sobre o comportamento”, após a indicação de Fernando Santana (PT) para ser o candidato do bloco governista a presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), fazendo com que o partido concentre posições de poder.

"Não foi o Camilo que escolheu, nem quem indicou. Ele tem até outra visão sobre isso e concorda que isso tem de ser avaliado" Eudoro Santana, sobre a escolha de Fernando Santana para presidente da Assembleia Legislativa

A indicação fez com que o senador Cid Gomes (PSB) rompesse com o governador Elmano de Freitas (PT) por não ter sido consultado sobre o tema. O PT tem em seu guarda-chuva a Presidência da República, uma vaga cearense no Senado, o governo do Estado e vai gerir Fortaleza a partir de 2025, o que faz com que aliados e opositores questionem a concentração de poder em torno de uma única sigla.

"O Cid, logo depois que falou com governador, telefonou para mim e explicou que falou em nome pessoal e não do partido" Eudoro Santana

Eudoro disse ainda não ter sido chamado, como dirigente partidário, a dialogar sobre a indicação para a Alece. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 18.

"Acho que a presidência (da Alece) é algo que deve ter muita opinião dos próprios deputados. Sei como isso se dá, fui deputado quatro vezes. Lógico que (a opinião) do governador é importante. Se o candidato é do campo do governo, ele tem de estar relacionado, mas a decisão é dos deputados. Acho que muitos outros nomes poderiam ser examinados", pontuou.

E seguiu: "Uma aliança, mesmo tendo presidente (da República), senador, governador e prefeito (de Fortaleza) do PT, isso é resultado de uma grande aliança. (...) Deve ser um processo discutido com o conjunto de partidos que fazem parte da aliança, não pode ser uma decisão de um partido só. E isso não foi discutido. Eu, como presidente, nunca fui chamado por ninguém para saber se era, quem era e tal. Não tenho conhecimento e tenho informações que isso não aconteceu. Não houve discussão sobre isso".

"Acho que o papel do Camilo é importantíssimo, talvez ele não queira, porque o governador tomou essa decisão de forma pessoal e não consultou com ninguém. É uma coisa meio complicada, porque é governador. Isso tem de ser trabalhado. Se a gente quer avançar no Ceará, a gente tem de ter humildade de recuar, avaliar, analisar, tanto de um lado quanto do outro" Eudoro Santana, sobre escolha de Fernando Santana para concorrer a presidente da Assembleia

Cid comunicou rompimento com o governador Elmano a aliados no último fim de semana. O estopim foi a escolha por Fernando Santana (PT) para suceder Evandro Leitão (PT) na presidência da Alece, sem Cid e aliados terem sido consultados.



Reflexão



Na entrevista, Eudoro pediu que o PT fizesse uma reflexão sobre a condução de processos políticos recentes e citou, inclusive, a campanha de 2024. "Quero colocar, acho que o PT tem uma grande responsabilidade de fazer uma reflexão sobre o comportamento dele. Inclusive, agora na campanha, que parecia muito mais uma campanha só o PT, do que um conjunto de oito partidos", afirmou.

Eudoro voltou a citar a importância da ampla aliança que se formou em torno do PT no Ceará. "Quando se faz uma aliança desse tamanho, não se pode tomar decisão sem ouvir opinião dos aliados. No processo político, a opinião pode ser construída, trabalhada, para que o partido majoritário, ou o da cabeça, no caso o PT, ele possa, lógico que se ele puder ficar com tudo, fica com tudo. O que é um equivoco do ponto de vista do projeto politico; um projeto político tem que ser do conjunto".

"Esse problema não é do nome ou da situação, é consequência de problemas que já vem acontecendo desde a candidatura do Evandro a prefeito, tivemos muitos problemas. O Cid, na verdade, foi descartado desde o início e são problemas que vem sendo discutidos" Eudoro Santana, sobre rompimento

Posição de Camilo

Eudoro disse ainda que conversou com o filho, o ministro da Educação Camilo Santana (PT). "Ontem tivemos uma longa conversa. Não foi o Camilo que escolheu, nem quem indicou. Ele tem até outra visão sobre isso e concorda que isso tem de ser avaliado. Ele fez até uma declaração, nós somos amigos do Cid, jamais algo vai fazer com que haja um rompimento dessa amizade", projetou.

O presidente do PSB reforçou que o diálogo é o caminho para resolver divergências internas. "Acho que o papel do Camilo é importantíssimo, talvez ele não queira, porque o governador tomou essa decisão de forma pessoal e não consultou com ninguém. É uma coisa meio complicada, porque é governador. Isso tem de ser trabalhado. Se a gente quer avançar no Ceará, a gente tem de ter humildade de recuar, avaliar, analisar, tanto de um lado quanto do outro".

Eudoro ressaltou que a posição de Cid não é a do partido. "Já disse a ele, a posição do Cid é pessoal, mas vamos conversar para mostrar a importância dele continuar nesse projeto, evidentemente o PT tem que fazer uma avaliação para encontrar um caminho e evitar esses problemas".

Saída de Cid?

O presidente do PSB Ceará descartou a possibilidade de Cid deixar a sigla. "Tenho absoluta certeza que não (sairá do partido). O Cid, logo depois que falou com governador, telefonou para mim e explicou que falou em nome pessoal e não do partido. Eu entendi, prestei minha solidariedade a ele pessoalmente, até porque o partido, para tomar posição, tem que ser coletiva", explicou.

E seguiu: "Disse a ele que já havíamos convocado para terça-feira próxima uma reunião do PSB, e ele perguntou se não daria para antecipar, porque não queria que aparecesse na imprensa antes de falar com o partido, mas não foi possível (...) Esse problema não é do nome ou da situação, é consequência de problemas que já vem acontecendo desde a candidatura do Evandro a prefeito, tivemos muitos problemas. O Cid, na verdade, foi descartado desde o início e são problemas que vem sendo discutidos", disse.

"O mais importante para nós é manter o projeto do Ceará cada vez mais forte, com essas presenças importantes que construíram o projeto. É fundamental para nós. Nosso trabalho será nesse sentido", afirmou.