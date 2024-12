"Patrimonialismo", "não é técnica": oposição critica indicação de Onélia para TCE

Foto: Aurelio Alves Camilo Santana e Onélia

A indicação de Onélia Santana, secretária da Proteção Social, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) foi protocolada nesta terça-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

O posto é vitalício com estabilidade até os 75 anos e com remuneração a partir de R$ 39.717,69. A escolha da Casa pela esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), gerou críticas de deputados da oposição.

Reginauro chama Camilo de "imperador" e "patromonialista"

Sargento Reginauro, líder do União Brasil, chamou o ex-governador e senador eleito de "novo imperador do Ceará" e também que não havia se atentado para as práticas patrimonialistas, se referindo a publicação crítica da ONG Transparência Internacional Brasil sobre a indicação de Onélia.

"Eu já chamei várias vezes Camilo Santana de o novo imperador do Ceará, mas eu não tinha me atentado ainda sobre essa sua prática pra patrimonialista. Ele confunde o estado cearense como seu. É de ordem privada", disse.

O parlamentar ainda lembrou que Eudoro Santana, pai de Camilo, é conselheiro da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), indicação que veio após mudança no regimento o que permitiu nomeação de parentes, e Tiago Santana, irmão do ministro, é presidente do Instituto Mirante, voltado para a Cultura.

Além disso, Reginauro questionou como Onélia manterá a isenção, uma vez que o TCE analisará gastos de prefeituras e órgãos municipais majoritariamente administrados por aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e Camilo.

"Como é que a conselheira do TCE vai se colocar para analisar contas dos aliados do seu marido? Como é que a conselheira do TCE vai se sentir isenta para analisar as contas do governador aliado, indicado pelo seu marido? Como que vai haver essa separação?", indagou.



Silvana diz que Onélia não é técnica

Dra. Silvana, líder do PL, lembrou do nome de Fernando Hugo (PSD), decano da Alece, como um possível indicado. Ela o mencionou como alguém que ele não seria técnico, dizendo que Onélia também não é.

"Lembrar que aqui nesta Casa nós temos o decano, nove mandatos, deputado Fernando Hugo. 'Ah, mas ele não é técnico'. Então, a Onélia é técnica? Todo mundo sabe que não é", disse.



Carmelo fala que Camilo quer aparelhar o Ceará

Carmelo Neto (PL), que já afirmara em outras ocasiões que Onélia seria indicada ao TCE, afirmou que Camilo tenta se beneficiar do Estado do Ceará com o que pode. O deputado classificou como "grave" a indicação.

"De se beneficiar do Estado em tudo o que ele pode. Em absolutamente tudo. O pai é conselheiro, a esposa é secretária e quer colocar no TCE, o irmão é presidente e criador de um instituto que já recebeu quase 200 milhões do Governo do Ceará. É muito grave a tentativa de aparelhar o Estado do Ceará", declarou.