Foto: FÁBIO LIMA Secretária de Proteção Social, Onélia Santana

A secretária Onélia Santana (Proteção Social) foi indicada para conselheira do TCE, com aprovação garantida de antemão na Assembleia Legislativa.



A votação para apresentação do seu nome contou com apoios inclusive da oposição.



Como se sabe, Onélia, embora seja uma gestora e tenha currículo, é casada com o ministro e ex-governador Camilo Santana.



Sua indicação para compor o tribunal se deve menos a sua formação do que ao fato de que Camilo é hoje a principal liderança política do estado, com protagonismo nacional.



Pode-se sempre, claro, dourar a pílula e tentar fazer a operação toda passar como processo republicano e absolutamente trivial. Não é.



Tampouco o argumento da paridade entre homens e mulheres no TCE se sustenta.



Afinal, é inconcebível que, entre tantas mulheres preparadas no Ceará, a única com perfil seja exatamente a que é casada com Camilo.



Trata-se de escolha, de fato, e a de Onélia é uma dessas pelas quais Camilo terá de responder sempre que lhe for perguntado, sem possibilidade de tergiversar.



Talvez coubesse à própria Onélia, porém, o gesto pedagógico de recusa.



Agradeceria publicamente pela lembrança, mas sugeriria que o Legislativo e o Executivo se encarregassem de procurar outro quadro com predicados tão ou mais relevantes para função de conselheira.



Seria um ganho imenso para a política que a secretária tivesse dito não para esse mau hábito dos políticos.



