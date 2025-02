De olho em 2026, deputados aliados de Cid vão se filiar em bloco ao PSB

Foto: FERNANDA BARROS CID GOMES orienta os movimentos do grupo

Está marcada para esta sexta-feira, 7, a filiação ao PSB dos deputados estaduais aliados do senador Cid Gomes (PSB). O grupo atualmente é filiado ao PDT, mas conseguiu a permissão da Justiça Eleitoral para migrar de partido fora da janela partidária sem prejuízos aos mandatos. 14 nomes, entre titulares e suplentes, pediram a desfiliação e devem participar da filiação.

Agora na gestão de Evandro Leitão (PT), Osmar Baquit (PDT) é um dos que vai migrar. "Eu acho que eu não vi nenhum nome dissidente que não vá (se filiar)", destacou. Ele não escondeu o tom alegre com a ida para o partido: "Estou dentro", brincou.

Ao O POVO, Guilherme Landim (PDT), que chegou a assumir a liderança da bancada do PDT, a maior até o momento, na Assembleia Legislativa (Alece), avalia que a migração tem um objetivo também de já pensar em 2026, quando haverá eleição para deputado estadual e federal, além de para o Governo do Ceará. "Ainda, como o Osmar falou, todo aquele grupo que não estava satisfeito com as decisões que não estavam sendo respeitadas pela maioria lá no PDT, agora tá migrando para o PSB", ponderou.

E seguiu: "Hoje a legislação eleitoral impõe a todos os partidos que possam pleitear, fortalecer a chapa de deputado estadual, deputado federal, já que não existe mais coligação. É isso que a gente busca fazer".

Ele apontou a figura do senador Cid nas articulações para o projeto do grupo. "Ele tem feito com que esse grupo, que esteve sempre com ele e que fez essa dissidência do PDT, possa estar fortalecido agora dentro do PSB", ressaltou ainda Landim.

Empossado como 2º secretário da Mesa Diretora da Alece, Jeová Mota (PDT) é outro que vai compor o grupo. Ele retorna para o partido, onde era filiado quando foi prefeito de Tamboril. "Conheço o partido, conheço a linha partidária, passei pelo PDT e agora volto ao PSB com muita honra e com uma bancada que vai, com certeza, aqui na Assembleia continuar a defender os direitos do povo cearense", disse.

A expectativa é que partido fique com um número entre 7 a 10 deputados, segundo ele. Ele ressalta que foi o PSB quem saiu com o maior número de prefeituras e caminha para abrigar uma grande bancada no Estado. "Portanto, é partido que está na base do governador Elmano e, com certeza, vamos estar juntos para, em 2026, fazer a escolha popular", avaliou.

10 parlamentares titulares do PDT pediram a desfiliação. Outros 4 nomes são suplentes e assumem com rodízio das vagas. Com a saída do grupo, o PDT ainda terá 3 deputados.>