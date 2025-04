RC é o favorito da oposição para disputar Governo do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ANDRÉ Fernandes e Roberto Cláudio se aproximaram nas eleições de 2024

O deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), se aproximaram nas eleições de 2024, quando o então candidato bolsonarista chegou ao segundo turno. Tal relação coloca o hoje pedetista como favorito a ser o candidato ao Governo do Ceará pela oposição em 2026.

André, principal liderança do bloco no Estado, chegou a declarar à coluna Vertical, em fevereiro, que o PL teria candidaturas próprias ao Senado Federal e ao Executivo cearense, mas a tese já não tem mais tanta força até internamente no partido. Lideranças como Dra. Silvana, líder do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e Carmelo Neto (PL), presidente estadual da sigla, sinalizam apoiar outra sigla em uma aliança.

Fernandes e Roberto Cláudio estão mantendo contato e diálogo constantemente e, no entorno, já se admite mais abertamente a possibilidade do ex-prefeito ser apoiado para governador. André e Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai do deputado, veem RC como um quadro "excelente", e não têm nenhuma resistência na sua possível candidatura.

O deputado federal é grato ao movimento de apoio que RC fez na eleição para prefeito, entendendo como uma aposta arriscada e saindo da "zona de conforto" do pedetista que entrou de cabeça na campanha, mesmo com atritos antigos entre os dois políticos de alas ideológicas diferentes, mas unidos contra o PT.

A relação entre André e Roberto é melhor do que a de Fernandes com o antigo aliado Capitão Wagner (União Brasil), devido todas às rusgas que tiveram durante a disputa pela Prefeitura da Capital no ano passado. Porém, para que RC seja candidato ao Palácio da Abolição, haveria a necessidade de sair do PDT e se filiar a um partido maior e mais ligado à direita.

Uma filiação ao União Brasil é dada como muito encaminhada por aliados. Com isso, o PL estaria de olho em uma conjuntura em que possa indicar o candidato a vice, com Roberto Cláudio na cabeça de chapa. Ele, segundo aliados, está "animado" com o cenário.

Além do ex-prefeito de Fortaleza, outros nomes foram citados e especulados pela oposição, como o de Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km da capital cearense, o deputado federal Moses Rodrigues (União) e a vereadora Priscila Costa (PL).

O PL, como admitiu André Fernandes mais recentemente, tem como prioridade o Senado Federal, algo estratégico nacionalmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou o pai de André, o deputado Alcides, como candidato à Casa Alta, algo já dado como "martelo batido".