Romeu Aldigueri projeta crescimento da base aliada de Elmano até 2026

Foto: João Filho Tavares ROMEU Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), afirmou que a rede de aliados do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tende a crescer ao longo das articulações para a eleição de 2026. Ele fez visita institucional ao O POVO nesta quarta-feira, 21.

“Nós temos um grande arco de alianças e a tendência é crescer. Eu acho que há uma possibilidade ainda de nós crescermos esse arco de aliança. Nós dependemos de algumas conjunturas nacionais, de alianças nacionais”, afirma o deputado estadual.

Aldigueri menciona a junção dos partidos União Brasil e Progressistas, que contém aliados como o prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (União Brasil), a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) e o deputado federal AJ Albuquerque (Progressistas), que dialogam “muito bem” com o chefe do Executivo e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), maior liderança do Partido dos Trabalhadores atualmente.

“Então nós temos grandes possibilidades de novas adesões”, afirma. Com o nome União Progressista, a federação terá um papel importante no pleito do próximo ano. O União está na oposição à gestão petista no Estado, enquanto o PP compõe a base do governo.

Como mostrou reportagem do O POVO do domingo, 18, AJ Albuquerque, presidente do Progressistas Ceará, defende que o partido 'continuará na base do governador', destacando que o União Brasil faz parte da composição com o PT em nível nacional.

O presidente da Casa Legislativa cearense admite a possibilidade de algumas fusões e federações atrapalharem o projeto do governo, mas se mostrou confiante com as alianças atuais e a possibilidade de novos aliados.

Ele cita, por exemplo, a fusão entre PSDB e Podemos, ponto de mobilização da base de Elmano de Freitas para trazer o grupo para o lado governista, apostando no nome de Eduardo Bismarck (PDT), secretário de Turismo do Ceará.

"O PSDB não votou na gente na eleição passada e está se fundindo com o Podemos. Acredito que o ‘PSDB Podemos’ deverá ficar com Eduardo Bismarck, até porque ele tem um mandato de deputado federal. Então, seria mais uma fusão, nós temos grandes aliados", afirma Aldigueri.

O deputado estadual destaca a boa avaliação do governador do Estado nas pesquisas. Em abril, Elmano de Freitas, foi avaliado pela pesquisa Real Big Data e angariou uma taxa de aprovação de 65%. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou aprovação de 55%.

Aldigueri afirma que Elmano é ‘inclusive, melhor avaliado que a própria gestão do presidente da República’ e incluiu outras lideranças da política cearense atual.

'Nós temos o maior governador da história, o maior líder político hoje que é Camilo Santana, que apoia esse governo. Nós temos outro grande líder, um dos maiores governantes da história que iniciou esse processo de transformação do Ceará, que é o senador Cid Gomes. (...) Então, o governador tem todas as condições de continuar esse projeto vitorioso no Ceará', diz o deputado. Segundo ele, obras e investimentos realizados podem garantir uma forte posição para a reeleição, possivelmente em primeiro turno.

Aldigueri também se colocou como pré-candidato à Câmara dos Deputados. "A tendência é nós estarmos colocando à disposição da população cearense a nossa pré-candidatura a deputado federal”, afirmou.