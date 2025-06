Governo Elmano tem conversas com todos os partidos, menos o PL

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo GOVERNO do Ceará inaugurou Galeria da Liberdade

Faltando pouco mais de um ano para as eleições 2026, conversas de bastidores, alinhamentos e sondagens entre os partidos políticos têm ocorrido bastante no cenário político cearense. O secretário estadual da Casa Civil, Chagas Vieira, admite que o Governo do Estado tem conversado com todas as siglas, menos o Partido Liberal (PL).

"A gente tem conversado com todos os partidos. As nossas principais lideranças políticas têm dialogado. É nosso total interesse conversar com todos que queiram fazer parte desse projeto que está buscando o avanço do Ceará. Obviamente, a gente não quer acordo de jeito nenhum com o PL", disse ao O POVO.

O secretário confirma que o senador Cid Gomes (PSB), assim como o ministro Camilo Santana (PT) têm mantido conversas, discutido o papel do Partido dos Trabalhadores (PT) na formação da chapa da situação, assim como buscado formar de atrair aliados pensando nas próximas eleições.

"Com os outros partidos, a gente tem conversado e, se for realmente para compor dentro de um projeto que tem feito o Ceará avançar, principalmente na questão da educação, na descentralização da saúde, no fortalecimento das forças de segurança, é do interesse do Governo do Estado, é do interesse das nossas lideranças políticas conversar, sim", apontou.

Recentemente, o governador Elmano de Freitas (PT) mencionou ter dialogado com o União Brasil, reconhecendo que há uma divisão interna da sigla.

A fala repercutiu na ala de oposição do União Brasil. O deputado estadual Sargento Reginauro classificou como "desespero" essa tentativa de aproximação. Já Capitão Wagner - presidente estadual do partido - publicou nota reafirmando o posicionamento da sigla como oposição no Ceará. "O União Brasil não estará no mesmo palanque de políticos que comprovadamente tem envolvimento com facções", afirmou.

Recentemente, circulou a informação de que, em tentativa de trazer o partido para a base governista, integrantes do governo haviam oferecido uma vaga na disputa pelo Senado ao deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil).

Para o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do governo Elmano na Assembleia, o União Brasil tem quadros que apoiam o PT em âmbito estadual e federal. Dessa forma, caberá às lideranças partidárias a definição de qual caminho tomar.

"Lideranças que consideram importante que esse projeto avance, promovendo justiça social no Ceará, possam encontrar em nós interlocutores abertos à construção de aliança, sobretudo no momento em que a democracia segue ameaçada no país", afirmou ao O POVO. (Com informações da repórter Rogeslane Nunes/Especial para o POVO)