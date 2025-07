Naumi anuncia novo titular da Segurança de Caucaia

Foto: Reprodução/ redes sociais (@naumiamorimoficial) Anúncio de novo secretário da Segurança de Caucaia foi feito por meio das redes sociais do prefeito Naumi Amorim (à direita na foto).

Após o marido da deputada federal foragida Carla Zambelli (PL), Coronel Aginaldo, pedir exoneração da Secretaria da Segurança Pública de Caucaia, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o prefeito Naumi Amorim (PSD) anunciou na manhã desta terça-feira, 1º, Marcos Sena como novo titular da pasta.

“Compartilho com vocês que, a partir de hoje, o Marcos Sena passa a assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, após atuar como secretário adjunto da pasta”, informou o prefeito por meio de suas redes sociais.

Marcos Sena é formado em Ciências Náuticas e Direito. O currículo foi destacado pelo prefeito na postagem: “Ele tem mais de 30 anos na Polícia Rodoviária Federal, onde atuou como Superintendente Regional no Ceará, liderando operações de combate ao crime, coordenação de escoltas presidenciais e participação em grandes eventos internacionais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América, RIO+20 e Jogos Pan-Americanos”.

Naumi continuou: “Tem extensa experiência em operações especiais, inteligência, gestão e liderança, e agora assume a missão de seguir fortalecendo a segurança da nossa Caucaia. Desejo ao secretário muito sucesso nesse desafio”.

Exoneração de Aginaldo

Antonio Aginaldo de Oliveira é marido da deputada federal Carla Zambelli, considerada foragida da Justiça após deixar o País ao ser condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conhecido como Coronel Aginaldo, o pedido de sua exoneração teria sido iniciativa do próprio ex-secretário. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nessa segunda-feira, 30.

Aginaldo estava afastado da pasta desde 21 de maio "por motivo de doença em pessoa da família", conforme informou a gestão em junho. Após dois pedidos de licença, ele deveria voltar ao cargo nesta terça-feira, 1º, mas decidiu abandonar o posto.

Por meio de nota, o prefeito Naumi comentou a saída e expressou gratidão. “Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia", escreveu o gestor.

Aginaldo atuou como diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNS) em 2019. Já em 2022, ele concorreu a deputado federal com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas não foi eleito. No pleito de 2024, o agora ex-secretário entrou na disputa pela Prefeitura de Caucaia, mas ficou em quarto lugar. Posteriormente ele foi convidado pela gestão Naumi para compor os quadros da Prefeitura.