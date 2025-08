Evandro troca Márcio Martins de Regional e leva aliado de Wagner da periferia para zona rica

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Márcio Martins, vereador, assumirá a secretaria Regional 2

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), promoveu mudanças em órgãos da administração municipal, principalmente em Regionais. O vereador Márcio Martins (União Brasil), que estava na Secretaria Regional 10, assumirá a Regional 2. Ele sai de uma região periférica de Fortaleza para assumir a gestão da área mais rica da Capital. As mudanças foram antecipadas pelo O POVO.

Com isso, George Lima (Solidariedade), que estava na Regional 2, também foi remanejado e irá gerir a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). À frente da Citinova estava Odilon Aguiar (PSD), ex-prefeito de Tauá e ex-deputado estadual, que irá para cargo federal na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Município de quinta-feira, 31.

As mudanças têm impacto não apenas administrativo, mas também político. Martins é filiado ao União Brasil, partido formalmente de oposição e liderado pelo ex-deputado federal Capitão Wagner, de quem o vereador é antigo aliado.

A entrada do parlamentar na Prefeitura, no início da gestão Evandro, causou surpresa, mas contempla a ala do partido que é próxima às administrações do PT. Com o afastamento do vereador da Câmara Municipal, assumiu o mandato o suplente René Pessoa (União Brasil), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), que tem boas relações com Evandro, com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Já George Lima foi candidato a prefeito de Fortaleza no ano passado. Ele ficou célebre ao dizer ao candidato André Fernandes (PL), em debate do O POVO, a frase: "Chupa aqui pra ver se sai leite". Este ano, ele deixou o comando estadual do Solidariedade e deu lugar ao ex-deputado federal Vaidon Oliveira.

Odilon Aguiar é primo do ex-deputado estadual, ex-vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho (PSD).

Em discurso no reinício dos trabalhos da Câmara Municipal, nesta sexta-feira, 1º, Evandro saudou Martins, que estava presente, e afirmou: "Irá assumir hoje a Regional 2. Sucesso".

O secretário afirmou que, nos seis primeiros meses de 2025, obteve resultados expressivos à frente da Regional 10, como quase 78% na operação Tapa-Buracos e debelar pontos de lixo. Por isso, segundo ele, a indicação para Regional 2 é técnica.

"Não é escolha partidária, o prefeito fez uma escolha técnica pelo perfil que o Márcio Martins desenvolveu. Sou filiado ao União Brasil, mas a escolha se deu exatamente por uma decisão técnica e segundo ele mesmo pelos números da Regional 10 era bons números e que ele queria aplicar na Regional 2", disse ao O POVO.



O vereador licenciado disse que Evandro pediu uma administração equilibrada entre a área mais rica e as que necessitam de mais atenção. "Ele pediu equilíbrio. Na Regional 2 mora o bilionário de Fortaleza, pessoas muito ricas, mas a gente não pode esquecer que tem o Vicente Pinzón, o Mucuripe, tem bairros que são extremamente carentes. O prefeito me pediu para não focar só na área mais nobre", afirmou.



Márcio Martins deixa a Regional 10, que abrange os bairros Maraponga, Vila Manoel Sátiro, Mondubim, Canindezinho, Aracapé, Jardim Cearense, Parque Santa Rosa, Presidente Vargas, Conjunto Esperança, Parque São José e Novo Mondubim.

A Regional 2, da qual sai George Lima, inclui Aldeota, Meireles, Varjota, Papicu, Dionísio Torres, De Lourdes, Mucuripe, Joaquim Távora, São João do Tauape, Vicente Pinzon e Cais do Porto. É a pasta que Martins deve assumir. Abrange os bairros mais ricos de Fortaleza.

Desde o início da gestão, Evandro já fez outras alterações nas Regionais. Em abril, o prefeito remanejou o deputado estadual Osmar Baquit (PSB) para a Secretaria da Gestão Regional. Assumiu a Regional 4 Washington Araruna.

Em maio, a vereadora Kátia Rodrigues (PDT) assumiu a Regional 7 no lugar do também pedetista Francisco Ibiapina. Assim, abriu vaga para o suplente de vereador Raimundo Filho (PDT). Ibiapina foi nomeado coordenador executivo da Secretaria de Governo (Segov) da gestão Evandro.

Evandro: 'Não quero uma gestão com obras faraônicas'

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) retomou nesta sexta-feira, 1º, as atividades legislativas para o segundo semestre de 2025. Em sessão com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), o momento marcou um balanço da gestão.

Em entrevista coletiva, o petista afirmou que recebeu a Prefeitura com praticamente todas as obras paradas e hoje são cerca de 90 em andamento. Evandro reconheceu que o orçamento está apertado, mas destacou aprovações importantes como a revogação da Taxa do Lixo, reforma administrativa, reajuste de servidores e professores e operações de crédito.

"E é dessa forma, a gente tá reestruturando os principais equipamentos da cidade. Já iniciamos a recuperação de praticamente toda a nossa rede de saúde, iremos iniciar de toda a rede de assistência social", disse.

Em discurso na tribuna do parlamento da Capital, Leitão disse que quer deixar uma marca na gestão de Fortaleza não com obras "faraônicas", mas que escuta e atende os que mais necessitam em todos os 121 bairros.

"Eu quero marcar uma gestão que escute todos e todas. Não uma gestão com obras faraônicas, mas uma gestão que respeite a população, que escute aquele e aquela que necessita de uma ação do poder público. É esse o legado que eu quero deixar pra Fortaleza", declarou.

Em crítica ao ex-prefeito José Sarto (PDT), Evandro afirmou que, se fosse para continuar do jeito que estava, a população não o teria eleito e busca mudança na cidade.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Leo Couto (PSB), entregou o plenário Fausto Arruda reformado, segundo ele sem nenhum gasto adicional, e destacou resultados da Casa nos primeiros seis meses.

"É importante a gente ter uma casa moderna, estava precisando de alguns reparos. Sem nenhum gasto, o contrato que já tinha de manutenção. A gente deu uma modernizada na Casa", disse.

Ele reforçou o discurso de uma gestão voltada para a tecnologia e inclusão, além de questões ambientais que relevantes que serão pautadas neste semestre final.

"Nós vamos inaugurar o Espaço Evoluir que cuidará de crianças autistas e com síndrome de down. A CMFor 360 que é parte da tecnologia nós vamos também ampliar para todos os setores, quase 60% dos vereadores dão entrada nas proposições pela nossa plataforma digital", afirmou.