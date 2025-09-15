Disputado pelos dois lados, dirigente do União Brasil encontra base e oposição no Ceará

Foto: Reprodução/Instagram: @chagasvieira ￼MOSES Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, passou o fim de semana em Fortaleza e teve encontros que agitaram a política cearense. O partido formalizou em agosto a federação com o Progressistas (PP) — a União Progressista.

O conglomerado reúne alguns dos principais líderes da oposição estadual e deverá receber ainda mais. Ao mesmo tempo, abriga também governistas, inclusive à frente do PP local. Assim, é alvo de disputa, com a base aliada na tentativa de obter o apoio das agremiações, enquanto há pressões para manter a federação no bloco que buscará evitar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Rueda teve encontros com os dois lados.

Com a base



No sábado, 13, o líder partidário se reuniu com Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo Elmano, e com o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). A principal moeda dos aliados na tentativa de puxar a federação para a base é a oferta de uma das duas cobiçadas vagas de candidato a senador na chapa. O mais cotado para ocupar esse espaço pelo União Brasil é justamente Moses.

O trio se encontrou em um apartamento na capital cearense. Eles almoçaram juntos e passaram cerca de quatro horas em diálogo. Ao O POVO, Chagas relatou que Rueda disse ter uma boa relação com o trio petista que hoje comanda a política do Ceará: Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Conforme o secretário, o presidente disse ter muitos pontos de convergência com o bloco governista no Ceará. "Mais que divergência", afirmou Chagas.

Ao lado da oposição

Já no domingo, Rueda se encontrou com líderes da oposição. Participaram o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT). O momento se deu na praça de alimentação do aeroporto internacional Pinto Martins. No sábado, Rueda e Wagner já haviam conversado reservadamente.

Entre o almoço com o governismo, no sábado, e o encontro com a oposição, no domingo, Antônio Rueda foi a festa Aviões Fantasy, na noite de sábado.

Roberto anunciou no começo de junho que irá se filiar ao União Brasil. Pinho e Queiroz deverão seguir o mesmo caminho, na janela partidária, em março do próximo ano.

Em postagem nas redes sociais, o presidente do partido no Ceará escreveu: "Definindo data da filiação dos novos integrantes do União Progressista".

Ao O POVO, Wagner informou que o dia cogitado agora para a filiação de Roberto Cláudio ao partido é 29 de setembro. Já foram cogitadas datas em junho, julho, agosto e também setembro, inclusive esta semana. Segundo membros da sigla informam, o último adiamento ocorreu porque Ciro Gomes (PDT), aliado do ex-prefeito da Capital, não poderia estar presente. Ele se encontra atualmente em São Paulo. O dia 29 seria uma data conciliável tanto para Ciro quanto para Rueda.

O próprio Ciro, a propósito, também recebeu convite para filiação ao União Brasil. Ele está ainda filiado ao PDT, que é base das administrações do PT no plano federal e municipal e aprofunda conversas sobre integrar a gestão estadual. Ciro é oposição a todas elas. Ele mantém conversas também para filiação ao PSDB e é hoje considerado o nome preferido do bloco de oposição para concorrer a governador do Ceará contra Elmano.

O próprio Roberto Cláudio também é pré-candidato a governador. Ele afirmou, em junho, após anunciar que iria se filiar, que teve garantia de que o União Brasil seguirá na oposição e pretende lançar candidato a governador.

Força da federação

A federação União Progressista nasceu como a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 109 cadeiras, e também no Senado Federal, com 15 parlamentares. Tem ainda o maior número de governadores, sete, e de prefeitos eleitos em 2024, 1.383 em todo o Brasil.

Por causa do tamanho da bancada no Congresso, a federação também terá a maior fatia do fundo eleitoral (R$ 953,8 milhões, segundo valores de 2024) e do fundo partidário (R$ 197,6 milhões).

Divisões

No Ceará, o União Brasil está na oposição desde a fundação, como resultado da fusão entre os antigos DEM e PSL. Mas desde o começo houve investidas governistas para tentar atrai-lo.

O comando do partido no Estado é de Capitão Wagner, mas há filiados importantes que integram a base governista. Principalmente o grupo do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Ele comanda a principal administração do partido no Estado. A filha dele, deputada federal Fernanda Pessoa, e o ex-prefeito de Maracanaú e deputado estadual Firmo Camurça apoiam Elmano.

Moses Rodrigues, outro deputado federal, tem origem na oposição, mas está cada vez mais próximo do Palácio. Ele é filho do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, outra das principais máquinas do União Brasil no Ceará.

Já o Progressistas é da base aliada do governo Elmano. O partido é comandado pelo deputado federal AJ Albuquerque. O pai dele, o deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque, é o secretário das Cidades do Estado.