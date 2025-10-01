Vereadores fazem minuto de silêncio por Raimundo dos Queijos, que está vivo

Foto: Reprodução/vídeo Vereadores fizeram minuto de silêncio por comerciante que está vivo

Cena curiosa aconteceu na sessão plenária desta terça-feira, 30, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Foi prestado um minuto de silêncio em homenagem ao dono do restaurante Raimundo do Queijo. Porém, ele não morreu.

A solicitação da homenagem foi feita pelo vereador Professor Aguiar Toba (PRD) que disse ter recebido a notícia do falecimento.

"Fica aqui o nosso sentimento para toda a família (...) desse patrimônio da cidade de Fortaleza, o Raimundo dos Queijos que falece aos 90 anos. Acabei de receber essa notícia, fiquei até abalado", declarou o parlamentar.

Após o minuto de silêncio prestado pelos presentes no plenário Fausto Arruda, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) informou que ligou para o próprio Raimundo, que está vivo e atendeu a ligação.

"Só para esclarecer a população de Fortaleza. Eu acabei de ligar, falei com o próprio Raimundo. Não procede a informação", disse Benigno.

"Graças a Deus viu", declarou o aliviado Professor Aguiar Toba. O momento arrancou risadas no plenário.

O parlamentar leu o título de uma reportagem que dizia "Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo". Ele achou que se tratava de uma notícia de morte.

Algumas horas depois do momento, Benigno publicou vídeo ao lado de Raimundo. "Hoje Fortaleza parou com a notícia da “morte” do nosso querido Raimundo dos Queijos – com direito até a minuto de silêncio na Câmara Municipal. Mas graças a Deus era tudo conversa fiada. Para alívio geral, Raimundo segue firme, servindo queijo de primeira, cerveja estupidamente gelada e aquelas boas conversas que só no seu bar a gente encontra", escreveu.