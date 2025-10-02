Assembleia reabre galerias e população poderá acompanhar sessões presencialmente

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼GALERIAS foram reabertas e poderão receber a população

A população poderá voltar a acompanhar as sessões plenárias de forma presencial na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) com a reabertura das galerias nesta quarta-feira, 1º. O espaço do plenário 13 de Maio destinado ao público que deseja acompanhar o principal espaço de trabalho e deliberação dos parlamentares estava fechado desde a pandemia da Covid-19, em 2020, e foi reinaugurado pelo presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB).

Em discurso ao abrir a sessão, o parlamentar informou que são 123 assentos disponíveis. Foi instalado detector de metais. Será feita revista por policiais das pessoas que irão acessar o espaço. As galerias tradicionalmente são ocupadas principalmente por manifestantes que se posicionam contra ou a favor dos projetos votados pelos deputados.

“Como mais uma demonstração de sintonia com a população, estão sendo reabertas as galerias. Após reformas e cuidados necessários, decorrentes do incêndio ocorrido na Casa em 2024, o espaço destinado ao acompanhamento das sessões e demais solenidades no plenário pela população cearense é retomado em sua plenitude", disse.

"Trata-se de uma medida que valoriza o edifício-sede do Poder Legislativo estadual, inaugurado há 48 anos. São 123 assentos disponíveis que podem ser acessados pelo público após verificação por detector de metais, bem como revista efetuada por policiais homens e mulheres”, completou.

Recentemente, a Casa Legislativa também instalou outras medidas de segurança com reconhecimento facial, sistema de biometria e aparelhos de controle de entradas e saídas, válidas para o edifício-sede e três anexos da Assembleia.

Sessão levantada por falta de quórum

Neste primeiro dia, a Alece recebeu nas galerias 35 alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola de Ensino Médio Dona Luíza Távora - Promorar, do bairro Jardim das Oliveiras, que integra o projeto "O Parlamento e Sua História", do Memorial Deputado Pontes Neto da Casa.

Os estudantes acompanharam o início da sessão no espaço, durante cerca de 40 minutos. Após deixarem o local, não houve movimento maior de ocupação das galerias. As atividades plenárias foram encerradas antes de duas horas e meia de duração, após pedido de verificação de quórum e o número de deputados presentes ser insuficiente.

Serviço:

Local: galerias do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará

Endereço: Plenário 13 de Maio, entrada via avenida Desembargador Moreira

Como acompanhar: as sessões plenárias ocorrem de terças-feiras a quintas-feiras a partir das 9 horas. Não é necessária vestimenta de paletó e gravata para acessar as galerias. Porém, é proibido entrada com shorts e camiseta