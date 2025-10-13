Após derrota na Câmara, governo ameaça demissões em cargos federais; Ceará está na mira

Foto: AURÉLIO ALVES ￼JOSÉ Guimarães, líder do PT na Câmara os Deputados

A derrota do governo no Congresso sobre a Medida Provisória 1303/2025, proposta como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deve causar um "rebuliço tamanho" nesta semana, conforme projetou o líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT).

Em entrevista veiculada no sábado, 11, o parlamentar informou que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), "vai meter a faca" em cargos federais ocupados por parlamentares que têm favorecido as derrotas do Executivo no Legislativo.

"Ela disse que está com a lista, e eu sei dos daqui do Ceará que tem cargos importantes. Ela disse que vai meter a faca. Sabe por quê? Moraliza, estabelece-se a crise, aí se recomeça a discutir mesmo. Mas ela está muito decidida", relevou Guimarães em participação no podcast As Cunhãs.

O deputado contou ter recebido ligações pedindo intercessão pela permanência nos cargos. "A ministra Gleisi me disse com todas as letras: 'eu não vou discutir, eu vou fazer'. Eu já tenho notícias que mandou tirar. Eu já recebi telefonema: 'Zé, não deixa mexer na minha diretoria do Dnocs'. Eu disse: 'Entenda com a Gleisi'".

Do Ceará, oito deputados foram a favor da retirada da pauta da MP 1303. Além dos parlamentares de oposição, Júnior Mano (PSB) e Luiz Gastão (PSD) votaram dessa maneira. Ambos pertencem a legendas da base governista. Moses Rodrigues (União Brasil), que é um dos cotados como pré-candidato ao Senado em eventual aproximação, acompanhou esses colegas.

Para o deputado federal José Airton Cirilo (PT), "não é justo nem correto quem tem cargo dentro do governo, votar contra o governo". "Devia entregar os cargos primeiro e votar", disse ao O POVO neste domingo, 12, recordando não se tratar de situação inédita.

Segundo ele, a distribuição atual dos cargos é "extremamente injusta, incorreta e prejudicial a quem deu a vida para construir esse projeto", além de motivo de "profunda insatisfação".

José Airton contou que essa é uma demanda ainda de quando Alexandre Padilha era ministro das Relações Institucionais. Mencionou também que, numa reunião da bancada, o tema foi tratado com Gleisi. "Vou ligar segunda-feira para o chefe de gabinete dela e vou cobrar uma reunião urgente para tratar dessa questão".

Procurado pelo O POVO, o líder Guimarães não respondeu até a publicação desta matéria. Ainda no sábado, ele citou reunião em que Lula teria dito à Gleisi que "agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica para começar".

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, foi indicado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Guimarães afirmou que vice-presidências da Caixa e superintendências estaduais são ocupadas a partir de indicações políticas. Conforme disse, Republicanos, PDT, Rede, Podemos e até PL têm uma vice-presidência.



