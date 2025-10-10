Pré-candidatos ao Senado pela base no Ceará votaram contra o governo na MP do IOF

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados/Mario Agra/Câmara dos Deputados Os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) estão entre os oito cearenses que votaram pela derrubada da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara

Dois nomes cotados para a disputa ao Senado Federal no Ceará pela chapa majoritária foram favoráveis à retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 8. Os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União), possíveis candidatos em 2026, estão entre os oito nomes da bancada cearense que votaram pela derrubada do projeto da pauta.

Originalmente redigida pelo governo federal, a Medida Provisória 1303/2025 estabelecia novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Ao todo, foram 251 votos a favor e 193 contrários à medida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou e considerou a decisão como “uma derrota ao povo brasileiro”.

Entre os deputados da bancada cearense, a maioria foi contrária à derrubada do texto da pauta. 10 parlamentares foram contra a retirada e oito a favor. Quatro não votaram: Danilo Forte (União Brasil), Fernanda Pessoa (União Brasil), Luizianne Lins (PT) e Mauro Benevides Filho (PDT).

Os deputados Júnior Mano e Moses Rodrigues surpreenderam pelo voto favorável à retirada da MP de pauta por contrariar a expectativa de que concorram à Casa Alta pela base governista. A derrubada da medida representa uma derrota para o governo, que se articulava pela aprovação.

Pelas redes sociais, Moses compartilhou um vídeo publicado na página oficial do União Brasil. Na postagem, o deputado Pedro Lucas, líder do partido na Câmara, afirma que a bancada decidiu que se posicionaria de forma contrária em "todas as votações sobre aumento de imposto".

“A bancada do União Brasil na Câmara fechou questão contra a MP 1303. Sua grande maioria de deputados aprovou o fechamento de questão de acordo com a proposta feita pela executiva nacional do nosso partido”, diz Pedro Lucas no vídeo compartilhado por Moses.

O POVO entrou em contato com os dois parlamentares por mensagem e por telefone na tarde desta quinta-feira, 9, porém não teve resposta até esta publicação. A matéria será atualizada quando a demanda seja respondida. O espaço segue aberto.

Disputa para o Senado

“Apadrinhado” pelo senador Cid Gomes (PSB), que já indicou não ter desejo de tentar a reeleição em 2026, o deputado federal Júnior Mano é um dos nomes reforçados para a disputa majoritária ao Senado pelo PSB.

Em ato de filiação de sete prefeitos cearenses ao partido na última sexta-feira, 3, incluindo a prefeita de Nova Russas e esposa do parlamentar, Giordanna Mano, a pré-candidatura do deputado federal foi bastante mencionada no local.

Júnior Mano foi expulso do PL em 2024 por apoiar a candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Na época, o petista disputava o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL). Em dezembro, Mano anunciou a filiação ao PSB e posou em foto ao lado do senador Cid Gomes e do prefeito do Recife, João Campos, presidente nacional do partido.

Em meio à tentativa de aproximação do governo com a federação União-PP, o nome de Moses Rodrigues também surge como possível candidato ao Senado. Em junho deste ano, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, considerou a candidatura de Moses como “natural”.

Apesar disso, Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, já enfatizou que a federação será oposição no Estado, descartando o apoio do bloco ao PT em 2026 e a liberação de filiados para isso.

Além de Júnior e Moses, outros nomes já se colocaram como pré-candidatos pela base, como Chiquinho Feitosa (Republicanos), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT).

Veja como votaram os deputados cearenses



Sim



AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Dr. Jaziel (PL)

Júnior Mano (PSB)

Luiz Gastão (PSD)

Matheus Noronha (PL)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Não



André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Yury do Paredão (MDB)



Não votou



Danilo Forte (União Brasil)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Benevides Filho (PDT)