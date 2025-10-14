André Fernandes diz que Bolsonaro só mencionou candidatura de Alcides

Foto: Assessoria André Fernandes/divulgação ￼JAIR Bolsonaro com parlamentares do PL no Ceará

André Fernandes (PL), deputado federal e presidente estadual do partido, disse que as únicas vezes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre candidatura ao Senado Federal no Ceará, foi em apoio ao pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

De acordo com André, as falas do ex-presidente foram ouvidas por todos os mandatários do partido na última visita de Bolsonaro a Fortaleza. A declaração ocorreu ao podcast PPCell Cast do vereador PPCell, ainda no PDT, mas que tenta migração para o PL.

"Foi a escolha de Jair Bolsonaro. Que fique registrado. As únicas vezes que Jair Bolsonaro falou sobre candidatura ao Senado no Ceará foi quando ele citou o 'pai do André' e outra vez quando ele disse 'meu senador' publicamente", disse.

E prosseguiu: "Todo o grupo viu, ouviu. A última vez que o Bolsonaro esteve em Fortaleza eu organizei uma reunião com todos os parlamentares do PL e Bolsonaro foi categórico em dizer que a meta no Ceará é eleger o senador da República, o senador que vai ser o Alcides Fernandes. Estava a mesa completa com todos os deputados, todos os vereadores", recorda.



Alcides e Priscila pré-candidatos ao Senado pelo PL

A ênfase de André sobre a demonstração de apoio de Bolsonaro a pré-candidatura de seu pai vem meio ao lançamento da vereadora Priscila Costa (PL) ao posto. Ela foi alçada por Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e por Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL.

Após ter sido lançada como pré-candidata a senadora, André Fernandes disse ser um "nome muito forte" e competitivo. "Tem muito a cooperar com a chapa. Acredito no potencial dela".

Apesar da sinalização, movimentações de bastidores indicam que o PL não lançará os dois ao Senado e que o fato de Priscila ter se alçado via Michelle teria incomodado André. Há uma preocupação quanto conseguir eleger apenas um e o receio de que duas candidaturas possam dividir votos.

Críticas a Eunício e Guimarães

No podcast com o PPCell, Fernandes aproveitou o momento para criticar pré-candidatos a senador pela base estadual. Ele disse que a briga de Alcides com os demais "será pesada". André afirmou que "do outro lado é todo mundo muito ruim", mas citou nominalmente José Guimarães (PT), se referindo a ele como "cuecão", e também Eunício Oliveira (MDB).

"Olha os candidatos. Um é o cuecão. O cuecão pra quem não sabe é o líder do Lula na Câmara dos Deputados, é o Guimarães. Macho, Eunício Oliveira, pelo amor de Deus. O cara quando era presidente do Congresso Nacional perdeu a eleição para um recém-chegado (Eduardo Girão) na política. E agora quer ressurgir, pelo amor de Deus", disse.

O deputado bolsonarista relembrou fala do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) de apoio a Alcides. "A nossa vantagem é essa. O Ciro disse que o Alcides é um homem de fé e tem currículo, do outro lado é só folha corrida. É brincadeira. Do outro lado é todo mundo muito ruim", completou.

