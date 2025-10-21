Santa Quitéria: Joel Barroso tem 64,7% das intenções de voto; Lígia, 22,6%; e Cândida, 12,8%

Foto: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio ￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria

Restando menos de uma semana para a realização da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, o Instituto Paraná Pesquisa divulgou, na manhã desta segunda-feira, 20, o resultado de levantamento feito entre eleitores da cidade. O pleito ocorre no próximo domingo, 26.

Atual prefeito interino, por ser presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB) lidera as intenções de voto, com 64,7% na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos. A ex-prefeita Dra. Lígia Protásio (PT) aparece em segundo lugar, com 22,6% das intenções de voto e a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) tem 12,8%.

Pesquisa estimulada - votos válidos

Joel Barroso (PSB) - 64,7%

Dra. Lígia - 22,6%

Cândida Figueiredo - 12,8%

Considerando os votos totais Joel também lidera, com 56,8% das intenções de voto. Dra. Lígia aparece com 19,8% e Cândida Figueiredo soma 11,2%.

Pesquisa estimulada - votos totais

Joel Barroso (PSB) - 56,8%

Dra. Lígia - 19,8%

Cândida Figueiredo - 11,2%

Não sabe/Não opinou - 5,6%

Ninguém/Branco/Nulo - 6,6%

Expectativa

O levantamento também perguntou aos eleitores quem acreditam que vencerá a eleição. Aos responder, quase 70% afirmou que o filho do ex-prefeito Braguinha (PSB) será eleito.

"Independentemente de em quem o(a) Sr(a) irá votar, quem o(a) Sr(a) acredita que vai vencer as eleições para prefeito de Santa Quitéria neste ano?"

Joel Barroso (PSB) - 69,2%

Dra. Lígia - 13%

Cândida Figueiredo - 4,8%

Não sabe/Não opinou - 13%

Rejeição dos candidatos

O Instituto Paraná mediu ainda a rejeição aos candidatos, questionando em quem os eleitores não votariam. Nesse critério, Cândida Figueiredo é a mais citada, com 33,6%, seguida por Dra. Lígia, com 20,8% e Joel Barroso, com 17,6%.

Rejeição

Cândida Figueiredo - 33,6%

Dra. Lígia - 20,8%

Joel Barroso (PSB) - 17,6%

Não sabe/Não respondeu - 10,2%

Poderia votar em todos - 24,6%

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-09198/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos. O instituto ouviu 500 eleitores entre os dias 15 e 18 de outubro.

A eleição no município ocorre no próximo domingo, dia 26, e terá reforço da Força Nacional na Segurança.

Novo levantamento



Outra pesquisa deverá ter o resultado divulgado nesta terça-feira, 21, realizada pelo Instituto Opinião, que entrevistou 400 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-01676/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Três candidaturas



Cândida Figueiredo, Joel Barroso e Lígia Protásio disputarão as eleições suplementares para Prefeitura de Santa Quitéria.

Marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.

Cândida Figueiredo

Após a desistência do então pré-candidato e ex-prefeito, Tomás Figueiredo (MDB), a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) irá disputar o pleito no lugar do marido. Rafael Vaz concorre a vice-prefeito na chapa.

A mudança aconteceu mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção assim como o pai dele, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral.

Cândida foi deputada estadual entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.

Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio, que era vice do então prefeito Braguinha, tendo assumido a Prefeitura por quase um ano quando ele esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção. Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista.

Joel Barroso

Desde o impedimento de Braguinha para assumir o cargo, quem comanda Santa Quitéria interinamente é Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha e então presidente da Câmara Municipal. Joel tem apoio de Cid Gomes e a chapa será composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice. A coligação é formada ainda pelo Podemos.

Participaram dessa convenção que oficializou a candidatura o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e os deputados estaduais Almir Bié (PP) e Jeová Mota (PSB).

Lígia Protásio

Lígia, por sua vez, formalizou seu nome como cabeça de chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). O evento de lançamento da campanha contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).

Rompida com Braguinha, a petista concorreu nas eleições de outubro de 2024, justamente contra o agora prefeito cassado e contra Tomás. Ela terminou em terceiro, com 29,02%, quase a mesma porcentagem de Tomás, que ficou em segundo, com 29,44%, enquanto o Braguinha foi reeleito com 41,01%.