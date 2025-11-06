Ciro diz que criticava Wagner por "solidariedade cega" a Cid

Foto: FÁBIO LIMA Ao criticar PSB, Ciro associou Cid ao que chamou de "regime mais corrupto da história do Ceará"

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) criticou o senador Cid Gomes (PSB) ao saudar Capitão Wagner (União Brasil) durante filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil nesta quarta-feira, 5, em Brasília. Ele justificou os confrontos que tinha com Wagner ao que considerou "solidariedade cega" ao irmão.

“Ainda antes de cumprimentar as grandes hierarquias aqui, me manda meu coração cumprimentar o Capitão Wagner, presidente do diretório estadual no Ceará, que se inicia na política como adversário nosso. Eu, menos por ele mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro com certo riso, o que já foi muita amargura até recentemente, eu não queria nem saber quem era o Capitão Wagner. Eu só queria saber de atacar o Capitão Wagner porque ele era adversário agressivo do meu irmão", disse Ciro.

Na oportunidade, o ex-governador afirmou que a então "agressividade" de Wagner "era um espírito público ainda não burilado, uma vocação política ainda não adestrada, representando ao seu modo, mas, sim, indubitavelmente de boa-fé os interesses da corporação, que é a valorosíssima Polícia Militar do Ceará, que ele começou representando, mas extrapolou disso".

"Eu quero te cumprimentar em público, agradecer esse privilégio de estar mais perto, de lhe conhecer, as virtudes, e até de dizer quanto erro eu cometi, também de boa-fé, na defesa leal de um irmão em quem eu também depositava a crença de que não errava. Achava porque meu irmão então não errava, e a gente vai aprendendo que as coisas não são bem assim. Eu te saúdo com muita alegria e com muita gratidão também”.

Durante entrevista coletiva após o evento, o ex-governador voltou a mencionar o senador Cid. Nessa ocasião, ele criticava o PSB por abrigar prefeitos cassados e suspeitos de envolvimento com facção criminosa. Ao ser novamente lembrado que o irmão tem posição de destaque na sigla, ele respondeu:

“Eu apenas indico que a presidência do PSB é o pai do Camilo Santana, chamado Eudoro Santana. Você vai lá, examina se é ou não. Sobre o Cid, como é muito traumático e doído, eu apenas digo: 'Pois é, está lá mesmo, exatamente lá, como em tudo mais'. O regime mais corrupto da história do Ceará, está lá o Dr. Cid junto dizendo amém”, afirmou Ciro.

Deputados do PSB reagem

Esta não é a primeira vez que Ciro critica Cid no contexto do PSB. Na semana passada, o ex-ministro disse que o irmão era "conivente com tudo isso e [fica] dando lição de moral no outros". Na terça-feira, 4, Cid foi questionado pelo O POVO, após reunião da bancada federal, sobre essa declaração do irmão. "Sem comentários", respondeu ele na ocasião.



Nesta quarta, os deputados estaduais do PSB emitiram uma nota em "solidariedade" ao líder partidário. "Senador Cid Gomes, receba um abraço fraterno de reconhecimento pela sua grandeza, hombridade, espírito público e pela simplicidade com a qual sempre tratou as divergências", consta em trecho da manifestação do parlamentares.

"O Estado do Ceará nunca esquecerá da forma firme com que, na defesa da democracia, combatendo um motim criminoso que ameaçava todo Estado, o senhor foi alvejado e por apenas 2 centímetros não perdeu a vida", complementa a nota.

Wagner desiste de processos contra Ciro

Capitão Wagner também acenou para Ciro durante a filiação de RC. “Em nenhum momento eu imaginei, e aqui eu falo publicamente, que o Ciro fosse ter a humildade de reconhecer que em algum momento ele errou contra mim, como eu errei também em relação a ele, né?", disse em entrevista coletiva.

O presidente estadual do União Brasil informou ainda que retirou ações judiciais que movimentava contra o ex-ministro. "Eu tinha três processos contra o Ciro, tirei os processos, porque não faz mais sentido eu estar processando o Ciro por uma fala que ele fez que agora ele reconhece que foi equivocada para aquele momento. Não tem sentido qualquer que esses processos possam continuar”, afirmou Wagner.

"Soldado do partido"

Ciro alegou novamente que não pretende ser mais candidato a nada, mas ponderou ter "uma responsabilidade a cumprir".

"Então, o que é que eu estou fazendo? Estou me refugiando na declaração do Tasso Jereissati (PSDB), quando eu acabo de dizer que eu não pretendo ser candidato a mais nada, aí o Tasso diz assim: ‘mas é soldado do partido’. Então, sou um soldado do partido”.

Questionado se a linha de frente que, enquanto soldado, assumiria seria em nível estadual ou nacional, Ciro respondeu: “Soldado é soldado”.

Assista na íntegra filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil