Evandro defende novo Plano Diretor e critica RC e Sarto: "Coragem que outros não tiveram"

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) destacou avanços que o novo Plano Diretor trará para a Capital. Aprovado pela Câmara e sancionado recentemente pela Prefeitura, o projeto foi apontado pelo petista como o "Plano Diretor mais progressista que teve em toda a história de Fortaleza".

Segundo Evandro, para avaliar o novo Plano Diretor, é necessário fazer um paralelo ao que se tinha anteriormente, o Plano aprovado em 2009. Nesse sentido, ele aponta que houve "muitos avanços" em diversas áreas. O prefeito fez visita ao O POVO nesta terça-feira, 16, onde falou de diversos temas e sobre o primeiro ano de gestão.

Leia mais Inédito: o mapa das 110 áreas excluídas pelos vereadores no Plano Diretor

"Se nós pegarmos o Plano Diretor de 2009, você verá que nós tivemos um avanço em 20% nas áreas de proteção e preservação ambiental. Nós tivemos nas áreas de patrimônio histórico um aumento de 218% relativo ao ano de 2009. Nós tivemos a ampliação das Zonas Especiais de Interesses Sociais de 45 para 87, fazendo com que a gente tenha mais facilidade na emissão do papel da casa. Papel da casa é esse que a gestão anterior entregou sem o menor valor. O próprio jornal O POVO já fez reportagem nesse sentido", afirmou.

Evandro prosseguiu. "Nós criamos, olha só, áreas estratégicas para combater o déficit habitacional. Nós aumentamos de 34 para 305 áreas. Nós aumentamos em 2.917 hectares de áreas verdes no macrozoneamento ambiental natural. Essa área equivale a 4.086 campos de futebol. Enfim, nós tivemos tantos avanços nesse Plano Diretor relativo ao do ano de 2009. É esse que eu tenho que ter como parâmetro do que aconteceu na Câmara Municipal", destacou.

O prefeito defendeu que houve avanços no novo Plano Diretor e destacou que a atual gestão teve a coragem de colocar o projeto para frente, o que os dois últimos prefeitos não fizeram.

"Eu tive, juntamente com o meu secretariado, a coragem que outros não tiveram. Porque isso era um plano que era para ter sido revisado em 2019 e o então prefeito não teve a coragem de pautar. Aí veio depois um outro prefeito, que também não teve a coragem de pautar, dizendo ele que era devido à pandemia. Foram dois anos de pandemia, não teria nenhum tipo de problema. Mas enfim, nós pautamos, nós discutimos, foi uma ampla discussão, algumas pautas específicas foram alteradas pela Câmara de forma legítima e não tenho que questionar".

Em 2019, o prefeito era Roberto Cláudio (União Brasil). Em 2021, tomou posse José Sarto (PSDB).

O prefeito ressaltou que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tem legitimidade para alterar, ampliar ou suprimir, como ocorre em todas as mensagens que a Prefeitura envia para a Casa. Ele não quis comentar as críticas de falta de transparência na tramitação do projeto na CMFor, como foi apontado por críticos da proposta. Como mostrou a coluna Vertical, do O POVO, o projeto foi aprovado em comissão especial sem que os textos tivessem sido divulgados.

"Não vou entrar nessa discussão de transparência da Câmara, até porque eu não me sinto à vontade de estar falando se houve ou não transparência. O que eu quero dizer é que eu tenho uma ótima relação com a Câmara de Fortaleza, uma relação de absoluto respeito. A Câmara tem ajudado a gestão municipal no sentido de que a gente possa estar aprofundando os debates".

