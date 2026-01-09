Ciro se reúne com líderes municipais e já elabora plano de governo

Foto: FÁBIO LIMA ￼CIRO Gomes diz que vai disputar o governo do Ceará

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) iniciou o ano de 2026 como terminou o de 2025: em reuniões e articulações políticas. As tratativas buscam líderes municipais cearenses, inclusive, já pela construção de um plano de governo.

Na quarta-feira, 7, o presidente do PSDB Ceará esteve com Raimundo Gomes de Matos (sem partido), ex-prefeito de Maranguape e ex-deputado federal; com João Paulo Furtado, ex-prefeito de Quixadá, e com a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB). Também encontrou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e José Sarto, ex-prefeito e presidente do PSDB Fortaleza.

Emilia destacou à reportagem que foram tratados de assuntos sobre vários municípios cearenses. Eles abordaram necessidades detectadas para ajudar na construção concreta do plano de governo de Ciro, quem ela chamou de "próximo governador".

"O encontro foi superprodutivo, a gente percorreu, através do diálogo, vários municípios e as suas peculiaridades vendo as principais dificuldades, os principais gargalos e acho que o mais importante, trazendo, identificando aquilo que a gente já sabe quais os principais pontos de problemas", declarou a deputada estadual.

A parlamentar prosseguiu: "A gente também construiu propostas para que esse projeto de governo já tivesse um início, desenho das pretensões, o que de concreto a postura do próximo governador Ciro Gomes por si só já diz, da inteligência, estratégia e da coragem de poder de fato realizar essas mudanças".

Questionada se Ciro confirma e já fala como candidato, Emilia respondeu: "O Ceará já confirma! E as ações já estão sendo planejadas".

A representante do PSDB na Assembleia Legislativa cearense afirmou que a agenda iniciada está programada com a escuta popular dos municípios sendo uma prioridade para a construção da pré-candidatura do ex-ministro.

"Toda agenda está diretamente voltada para a escuta dos municípios. Embora Ciro conheça o Ceará como ninguém, é importante ressaltar que ele está priorizando a participação popular. E, paralelamente, já elencando as possíveis ações que possam trazer resultados mais rápidos na solução desses problemas. Isso já está acontecendo e tenho certeza que vai ser a parte mais importante da elaboração desse plano de governo", completou.

Ciro filiou-se ao PSDB em outubro do ano passado, após dez anos no PDT. A partir de negociações que incluem União Brasil e PL, ele articula o lançamento de candidatura pelo bloco de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). O ex-governador ainda não anunciou publicamente que será candidato, mas, como a coluna antecipou, tem confirmado a aliados que está decidido a concorrer.