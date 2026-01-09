Conselho de Ética do PDT é favorável à expulsão de PPCell

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12.02.2025: vereador PPCell para perfil (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Conselho de Ética do PDT de Fortaleza se manifestou favoravelmente à expulsão do vereador PPCell em reunião nesta quinta-feira, 8. A informação havia sido antecipada por Camila Maia, da Vertical.

Agora, caberá ao presidente da sigla na capital cearense, Iraguassú Filho, marcar uma reunião com Adail Júnior, vice-presidente do PDT e quem entrou com a representação contra PPCell, e a executiva para definir a data para deliberação final do processo.

O vereador já está de malas prontas para se filiar ao PL, partido bolsonarista, para ser candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

Adail, explicou quando apresentou o pedido que não tem desavença e é amigo pessoal de PPCell, mas tomou a medida para que o PDT fique com filiados apenas aqueles que comungam com os ideias do partido e que estejam alinhados em ser base do PT em Fortaleza e no Ceará.

"É pra gente ficar só com quem é nosso. Tá na hora de um semancol do PDT", disse Adail na ocasião.

Além do caso do vereador, o PDT ainda vive uma situação parecida com os quatro deputados estaduais, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filhos. Eles fazem oposição ao PT e já possuem convites de partidos para se filiarem.