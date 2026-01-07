Expulsão de PP Cell deve ser aprovada em Conselho de Ética do PDT Fortaleza

Foto: Divulgação/PDT Fortaleza Primeira reunião da nova Executiva do PDT Fortaleza encaminhou ao Conselho de Ética representação para expulsar o vereador PPCell do partido

O impasse em torno da permanência do vereador oposicionista PP Cell na bancada do PDT Fortaleza deve ter novo capítulo esta semana, com a aprovação da expulsão do parlamentar pelo Conselho de Ética do partido.

Em reunião que será realizada nos próximos dias, o parecer do relator sobre o procedimento movido pelo vereador e vice-presidente municipal Adail Júnior (PDT) deve ser considerado favorável e votado pelos demais integrantes, segundo informações de bastidores.

Com eventual aprovação no colegiado, o processo deverá ser encaminhado à presidência para definir o arquivamento ou a convocação do Diretório Municipal para a expulsão definitiva. Procurado pela Vertical, o presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, informou que aguarda a votação do parecer para fechar posicionamento.

“Ele (o Conselho de Ética) é um órgão do partido, então tem autonomia e independência para deliberar sobre o processo e, quando chegar, analisaremos. Se for favorável, convocaremos o diretório; se não for favorável, o conselho arquiva”, pontua Iraguassú. “Eu quero ver o processo: defesas, alegações finais e deliberação”, ressalta.

PP Cell é o único dos sete pedetistas da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a se posicionar como oposicionista ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT), com rumo certo para o Partido Liberal (PL), de olho em uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano. Apesar das divergências, PP Cell e demais pedetistas teriam fechado uma espécie de "acordo" para uma expulsão sem questionamentos judiciais sobre o mandato.

Correligionários de PP Cell ainda não emitiram posicionamento oficial sobre a conduta do vereador. Líder do partido na CMFor, o vereador Marcel Colares ressalta a “discordância” do parlamentar com a sigla.

“Ainda não há um posicionamento fixo dos vereadores, mas o que posso afirmar é que a forma como o vereador PP Cell tem agido, votando sempre em discordância com a bancada do nosso partido, deverá ter grande influência no seu processo de expulsão”, destaca Colares.

por Camila Maia - Especial para O POVO