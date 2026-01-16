Novo PGJ escolhe Eneas Romero como diretor-geral da Escola Superior do MPCE

Foto: Kleber Gonçalves/Secom/MPCE Indicação foi confirmada após sabatina realizada na quarta-feira, 14

O novo procurador-geral de Justiça (PGJ), Herbet Gonçalves Santos, indicou o promotor de justiça Eneas Romero para o cargo de diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (ESMP). A escolha foi aprovada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (OECPJ) por unanimidade após sabatina na quarta-feira, 14.

“Nós precisamos de uma instituição com talentos múltiplos e formar esses talentos, tanto de modo humano, incentivando a formação de longo prazo e desenvolvendo as habilidades, é o único caminho através do qual o Ministério Público pode continuar tendo um papel de destaque na sociedade”, disse Eneas.

Herbet, chefe do Ministério Público do Ceará (MPCE), assumiu o posto no último dia 6 de janeiro, elogiou o promotor escolhido. Romero é titular da 19ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, em que trabalha na defesa de pessoas idosas e de pessoas com deficiência.



“É um colega que tem profundo conhecimento jurídico. Com certeza brilhará ainda mais na nossa instituição e continuará trilhando essa trajetória de sucesso que o já possui, sempre procurando fortalecer o Ministério Público e a sociedade”, declarou.

Em 2023, Eneas Romero ficou em primeiro lugar na lista tríplice do MPCE para o cargo de PGJ para o biênio 2024/25. Porém, o nomeado pelo governador Elmano de Freitas (PT) foi o segundo, o promotor de justiça Haley de Carvalho Filho.

Na eleição mais recente, para o biênio 2025/26, Haley foi o mais votado, mas novamente Elmano escolheu o segundo. Desta vez, o indicado foi justamente Herbet Santos, que agora indica Eneas para dirigir a ESMP.

No discurso na sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, o novo procurador-geral de Justiça afirmou estar em missão de "paz" e que quer unir o que chamou de MPCE fragmento entre grupos políticos.

"Vamos esquecer essa questão de grupos políticos dentro do Ministério Público. Todos nós temos as nossas preferências, as nossas amizades, afinidades, é natural que a gente se una em pequenos grupos com quem a gente tem afinidade, mas institucionalmente não podemos tratar o Ministério Público fatiado da forma que está. Fragmentado. Grupo A, B ou C. Ministério Público é um só. Vamos nos respeitar como instituição, acabar com essa fragmentação no Ministério Público e agir como um só corpo", afirmou.

A solenidade de posse ocorrerá nesta sexta-feira, 16, às 17 horas, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em Fortaleza.