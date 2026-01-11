Foto: Reprodução/Youtube: Ministério Público do Estado do Ceará Herbert Gonçalves Santos tomou posse como novo procurador-geral de Justiça do Ceará

Herbet Gonçalves Santos tomará posse como novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Ceará (MPCE) em solenidade, com a presença de autoridades, na próxima sexta-feira, 16 de janeiro. Mas ele já assumiu a função na terça-feira, 6. O momento ocorreu na 1ª sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça do MPCE.

A sessão foi híbrida, tendo participantes e membros da instituição no plenário e outros presentes de forma virtual. O promotor de Justiça ficará à frente do Ministério Público no biênio 2026/27.

Após Herbet assinar o termo como novo procurador-geral de Justiça, o ex-comandante do MPCE, o promotor de justiça Haley de Carvalho Filho discursou desejando sucesso ao sucessor. Haley foi o mais votado na lista tríplice, mas o governador Elmano de Freitas (PT) nomeou Herbet, o segundo na eleição, no dia 29 de dezembro de 2025.

"No dia 30 de dezembro, vou abrir aqui um parênteses, recebi uma mensagem que pra mim eu tenho levado isso com muito fervor, que a gente deve olhar para trás com gratidão, deve olhar o alto com fé e deve olhar pra frente com esperança. Saio sereno e com o sentimento de dever cumprido", disse Haley.

Ao fazer sua fala, Herbet anunciou que fará um discurso mais aprofundado no dia 16, guardando as anotações e falando, em suas palavras, de coração, mas com recados importantes. Ele disse estar em uma missão de paz citando o período eleitoral interno do MPCE.

"Eu venho em missão de paz (...) Depois de um período eleitoral é natural que os ânimos fiquem um pouco mais acirrados e é da campanha eleitoral esse tipo de situação, mas após o período eleitoral eu digo sempre, é que não restam mais vencedores e nem vencidos, a instituição é uma só", declarou.

Prosseguiu: "A unidade institucional está acima de qualquer situação. É uma instituição muito eclética, plural. E a missão que eu assumo nesse momento é uma missão complexa".

Herbet Santos ressaltou que o MPCE deverá estar presente no enfrentamento ao crime organizado, o que deve ser uma das bandeiras à frente da Procuradoria-Geral de Justiça.

O novo procurador-geral destacou estar no MPCE por vocação e sonho de ser promotor. E fez alusão a coisas que eram ditas na eleição interna. "Eu sei que na campanha é natural alguns comentários de bastidores venham à tona de que o Herbet quer fazer algum tipo de trampolim para o Tribunal de Justiça. Pode ter certeza que não".

Ele também afirmou que pretende unir a instituição, esquecendo "grupos políticos" internos, e falou em "fragmentação" do Ministério Público.

"Vamos esquecer essa questão de grupos políticos dentro do Ministério Público. Todos nós temos as nossas preferências, as nossas amizades, afinidades, é natural que a gente se una em pequenos grupos com quem a gente tem afinidade, mas institucionalmente não podemos tratar o Ministério Público fatiado da forma que está. Fragmentado. Grupo A, B ou C. Ministério Público é um só. Vamos nos respeitar como instituição, acabar com essa fragmentação no Ministério Público e agir como um só corpo", afirmou.