Pré-candidato do Psol cita "diferenças programáticas" e diz que maioria do partido quer candidatura

Foto: Samuel Setubal Jarir Pereira é professor da rede estadual e foi lançado pelo Psol como o pré-candidato do partido para a disputa pelo cargo de governador do Ceará

A disputa pelo Governo do Ceará começou antes mesmo do ano eleitoral, com nomes já colocados como pré-candidatos e outros que manifestaram desejo de se lançar para a disputa eleitoral.

Entre os pré-candidatos apresentados está o professor Jarir Pereira, pré-candidato a governador pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol). Em dezembro de 2025, a sigla divulgou que teria candidatura própria e anunciou o representante. Jarir é professor da rede estadual, integrante da direção do sindicato APEOC, que representa professores, e membro da executiva do Psol.

De acordo com a nota assinada por Alexandre Uchoa, presidente do partido no Ceará, a escolha do pré-candidato foi feita em uma reunião com os dirigentes da sigla.

Diferenças programáticas

No dia 8 de janeiro, Jarir esteve no ato em defesa da democracia realizado na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. A manifestação lembrou os três anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Em entrevista ao O POVO, ele falou sobre a pré-candidatura e sobre o projeto para a eleição deste ano.

“O Psol decidiu que nós vamos ter candidatura própria e escolheu o meu nome para poder representar, ser o porta-voz do início de um debate, início de uma construção de uma chapa majoritária, de dialogar com os outros partidos, de dialogar com a sociedade, dialogar com o povo cearense, acumular o debate programático sobre segurança pública, saúde, educação”.

Segundo o professor, um dos principais objetivos da sigla é derrotar a extrema direita no Brasil e no Ceará. Além disso, Jarir destaca que a legenda apresentará diferenças programáticas.

“Estamos com a pré-candidatura que tem como primeiro objetivo derrotar a extrema direita no Brasil e aqui no Ceará. E o outro objetivo é apresentar o nosso programa, que possa atender às necessidades do povo cearense [...] Nós queremos apontar nossas diferenças na questão do tema ambiental. Nós achamos que esse tema é central, porque as pessoas mais pobres são as que mais sofrem com a crise climática, a questão da seca, a questão do Data Center que vai usar bastante água. Nós temos diferenças programáticas e achamos que podemos avançar”, disse.

Ele continuou: “Diferenças, por exemplo, na questão da segurança pública. Achamos que a segurança pública tem sim que combater a economia da organização criminosa, mas ela tem que atender também às comunidades, aos jovens que estão em vulnerabilidade social. Então, tem que haver investimentos em saúde, educação, renda da juventude, para que não sejam presas fáceis para o mundo do crime organizado”, continuou.



Divergências no partido

Dois dias após o anúncio da pré-candidatura de Jarir, a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol), divulgou posicionamento do grupo Primavera Socialista, tendência interna do Psol, sobre as eleições deste ano. A nota afirma que “a fragmentação do campo progressista pode abrir espaço para o fortalecimento de projetos políticos que não representam os interesses das classes trabalhadoras”.

O POVO mostrou, em dezembro, que o partido enfrenta divergências em relação ao apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT), apesar de ocupar cargos nas esferas federal, estadual e municipal. Em 2022, o Psol chegou a encaminhar a candidatura de Adelita para governadora, mas acabou de última hora decidindo apoiar Elmano, que venceu a disputa no primeiro turno.

Nas eleições municipais de 2024, o Psol também lançou candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com Técio Nunes (Psol), que obteve, aproximadamente, nove mil votos. Atualmente, ele integra a gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e atua como titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza.

Ao O POVO, Jarir Pereira apontou que o partido apoiará a reeleição do presidente Lula (PT) e destacou que a direção do partido “continua sadia”.

“Aqui, nós temos quadros que estão dentro do governo, estão em algumas secretarias, mas nós temos uma resolução nacional. Quem assume cargo, não fica na direção. Isso não é um problema, a direção do Psol continua sadia. O partido completou 20 anos, fez a renovação do seu programa”, disse.

Em relação à movimentação do partido para a eleição, Jarir frisou que a maioria dos integrantes do partido é a favor de candidatura própria. “O Psol é bem diverso, tem várias correntes, tem sua democracia interna e é claro que há divergência sobre esse tema, mas por maioria o Psol decidiu ter candidatura própria e, logo em seguida, escolheu o meu nome, também por maioria”.



Cenário eleitoral no Ceará

Além de Jarir Pereira e do governador Elmano de Freitas, pré-candidato do PT à reeleição em 2026, outros nomes já se lançaram ou pretendem se lançar na disputa.

Um deles é o do senador Eduardo Girão (Novo), que lançou pré-candidatura no ano passado. O evento foi marcado pela presença de líderes da direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o deputado federal André Fernandes (PL) e outros parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de ainda não ter anunciado publicamente que será candidato, o nome do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) também surge como possibilidade na oposição.

Conforme publicado pelo colunista Guilherme Gonsalves, o tucano teria comunicado a decisão de disputar a eleição ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em reunião com o parlamentar. No dia 7 de janeiro, Ciro se reuniu com aliados, dentre eles: o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB); o ex-prefeito José Sarto (PSDB); o ex-prefeito de Maranguape e ex-deputado federal, Raimundo Gomes de Matos (sem partido); o ex-prefeito de Quixadá, João Paulo Furtado; e com a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB).

Ao colunista Guilherme Gonsalves, a deputada destacou que a reunião tratou de assuntos relacionados a vários municípios cearenses e abordou necessidades detectadas para ajudar na construção concreta do plano de governo de Ciro, que vem se reunindo com outras lideranças de oposição, incluindo deputados do PL.