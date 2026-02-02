Elmano acena à oposição e agradece a Cid, Camilo e Lula

Foto: fotos Júnior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará / ZeRosa Filho / CMFor Elmano de Freitas cumprimenta Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia, no início dos trabalhos legislativos em 2026

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez acenos à oposição, destacou o trabalho pelo Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e agradeceu pelo trabalho deixado pelo senador Cid Gomes (PSB) na época em que foi governador do Ceará. O chefe do Poder Executivo estadual compareceu ao início dos trabalhos de 2026 na Assembleia Legislativa e fez a leitura da mensagem.

Elmano chegou acompanhado da vice-governadora Jade Romero (MDB), por uma porta lateral da sede da Assembleia e foi recepcionado pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), e por outros deputados. A sessão, marcada para 9 horas, foi aberta às 10h40min.

Por cerca de 50 minutos, Elmano falou sem improvisos e leu uma versão resumida do livro da mensagem que contém 135 páginas. O governador passou por diversos temas e áreas, celebrando conquistas da gestão na saúde, economia, infraestrutura, trabalho, educação e até menção ao filme "O Agente Secreto", indicado a quatro prêmios no Oscar. O petista celebrou a cultura e falou da felicidade de ter atores cearenses em um longa indicado a premiação mais importante do cinema.

Em mais de uma oportunidade ao discursar na tribuna, ele se dirigiu aos parlamentares de oposição. "Saber valorizar o pensamento plural que tem nessa casa, de quem é base do governo e quem é oposição ao governo, que debate com elevado nível para aperfeiçoar as mensagens e os debates políticos que existem na nossa sociedade".

Em outro momento, destacou: "Tenho o maior respeito por deputados e deputadas que integram outro posicionamento político, porque são pessoas que têm lado, que têm coerência, são pessoas que defendem aquilo que acreditam. Eu aprendi uma coisa na política: a gente respeita quem defende o que acredita e não quem se posiciona por conveniência", pontuou.

Elmano fez um balanço sobre várias áreas da administração. Ao falar da educação, ele mencionou os resultados positivos do Estado e ressaltou que os antecessores têm participação destacada. "Essas conquistas que tanto nos orgulham na educação são resultados concretos de um compromisso que ultrapassa um gestor público. É preciso agradecer a cada gestor anterior a mim".

A lista de menções começou por Cid. "Eu quero agradecer publicamente ao hoje senador Cid Ferreira Gomes".

Cid foi governador de 2007 a 2014, dando início ao ciclo que hoje Elmano representa. O senador disse ter compromisso de apoiar a reeleição do governador. O irmão dele, ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), é pré-candidato pela oposição. Os dois estão politicamente afastados desde 2022, mas aliados de Ciro afirmam que o senador poderá apoiá-lo.

Elmano prosseguiu ao mencionar os dois governadores que sucederam Cid e o antecederam. "Eu quero agradecer ao ex-governador Camilo Sobreira Santana". "Eu quero agradecer à ex-governadora Izolda Cela (PSB). E quero agradecer aos ex-secretários e à atual secretária da Educação do Estado do Ceará (Eliana Estrela), a todos os nossos diretores, professores, secretários, todas as equipes de apoio, à comunidade escolar inteira, que tanto envolve família e até ex-alunos".

Ao falar sobre educação, o governador também destacou o trabalho de Camilo no Ministério da Educação (MEC). Em diferentes momentos do discurso, ele agradeceu ao ministro e também a Lula. Elmano afirmou que ambos são "sensíveis e atenciosos" às demandas do Ceará.

O governador mencionou investimentos como o polo automotivo de Horizonte e o Datacenter que o TikTok construirá em Caucaia. "Só foram possíveis graças ao apoio incondicional do Governo Federal e da participação direta, pessoal, do presidente Lula, do ministro Camilo", elencou.

Ele agradeceu novamente ao presidente e ao ministro pelo hospital universitário a ser construído no Cariri. Citou ainda o suporte no socorro às santas casas de misericórdia de Fortaleza e Sobral. E deu parabéns ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), pela inauguração do centro de hemodiálise na Santa Casa.

Aplauso

Ao fim da leitura da mensagem de Elmano, a maioria dos presentes no Plenário 13 de Maio se levantou e aplaudiu. Um deputado estadual de oposição, sentado, falou baixo: "Ele não merece aplausos não"

Almoço

Terminada a sessão de abertura da Assembleia, os deputados estaduais governistas foram almoçar com o governador no Palácio

da Abolição