Foto: ZeRosa Filho / CMFor Prefeito Evandro Leitão levou a mensagem no início dos trabalhos legislativos na Câmara

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), manifestou-se favorável à implementação da tarifa zero no transporte público em Fortaleza, nesta segunda-feira, 2. O gestor destacou, no entanto, a necessidade de cautela e responsabilidade financeira devido aos custos e declarou que irá até Brasília para pedir uma audiência com o presidente Lula (PT) sobre o tema.

“Devo estar indo, nos próximos dias, provavelmente depois do Carnaval, devo estar indo para Brasília. Quero e vou solicitar uma audiência com o presidente, no sentido de podermos discutir e, quem sabe, Fortaleza ser a primeira Capital a ter a tarifa zero para o transporte coletivo”, destacou o prefeito em entrevista coletiva durante a abertura no ano legislativo na Câmara Municipal.

Segundo Evandro, apenas 6% dos usuários do transporte pagam a passagem integralmente, enquanto "68% utilizam o vale-transporte" e outros "26% tem algum tipo de benefício, que não pagam nada" para utilizar o sistema. “Nós já temos um bom caminho, digamos assim. Tudo isso, sabemos que são custos, e temos que tratar com os governos federal e estadual”, ressaltou.

Questionado sobre um projeto que tramita na Câmara de Fortaleza e se pretende dialogar com as partes interessadas na questão, Evandro disse apoiar o movimento.

"Eu sou o primeiro. Quero me acostar a esses vereadores. Me acostar a essa proposição. Mas antes de mais nada, temos que ter responsabilidade, temos que fazer levantamentos. Tudo isso tem repercussões financeiras, mas eu sou favorável", reforçou.

Ao citar exemplos de municípios que já implementaram a tarifa zero no transporte público, o gestor esclareceu que, pelas dimensões e demografia de Fortaleza, “tem que ter muita cautela”.

“Temos experiências aqui na região metropolitana. Temos Caucaia, Maracanaú, Eusébio, mas uma coisa são em cidades menores, outra coisa é você pegar uma cidade com 313 km², como Fortaleza, com 2,6 milhões de pessoas na população e aproximadamente 550.000 usuários de ônibus; a gente tem que ter muita cautela, responsabilidade, prudência para que a gente possa avançar. Mas eu quero dizer que eu também sou favorável”, apontou.

Em reportagem publicada na própria segunda-feira, O POVO mostrou como funciona o serviço onde o transporte coletivo é gratuito.

Evandro citou o vereador Aglaylson (PT) como alguém que encabeça na CMFor essa luta pelo pioneirismo de Fortaleza entre as capitais brasileiras. Ao O POVO, o parlamentar disse defender que a implementação deve ser fruto de um "projeto de iniciativa popular ou de um diálogo direto com o Poder Executivo", ressaltando que nenhum parlamentar possui força isolada para conduzir uma pauta dessa envergadura.

Aglaylson acredita em um consenso entre os legisladores sobre a questão na Câmara, uma vez que o sistema de transporte atual "penaliza o setor público, penaliza as empresas e penaliza o usuário", que sofre com passagens caras e serviços precários. A proposta central envolve a criação de um fundo de mobilidade urbana, para onde seriam destinados os recursos do vale-transporte que hoje são pagos diretamente às concessionárias.

O vereador revelou ainda que o setor empresarial, representado pelo Sindiônibus, já sinalizou interesse na mudança, visando a sustentabilidade do sistema. "Isso aqui eu acho que deve ser consenso aqui na casa legislativa de Fortaleza, porque é uma pauta tão importante, um ganho tão importante", concluiu o parlamentar.

Lula deixou claro que deseja lançar um programa nacional de tarifa zero até o fim de 2026. Nesse contexto, Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), surge como uma das cidades-modelo para a política nacional desejada pelo presidente.

Em janeiro, o líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), afirmou que duas capitais brasileiras despontam como possíveis projetos-piloto para a implantação da gratuidade: Fortaleza e o Rio de Janeiro.

O POVO havia antecipado que a Capital cearense negociava o tema com a União. Conforme o presidente da Etufor, George Dantas, a gestão municipal tem contribuído com a União no repasse de dados do grande estudo que está sendo elaborado a pedido do presidente.

Segundo Aglaylson, Fortaleza leva vantagem nessa disputa devido ao alinhamento político entre os governos federal, estadual e municipal. "Nós queremos que Fortaleza seja a primeira capital e é muito viável", afirmou o vereador.

Servidores

Servidores de Fortaleza protestaram na Câmara nessa segunda, 2. Eles pedem reajuste salarial. Evandro Leitão Leitão disse que "se Deus quiser, nós vamos entrar no entendimento com os servidores públicos, para enviar a mensagem do reajuste"