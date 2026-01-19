Foto: FABIO LIMA ￼CAUCAIA foi uma das cidades pioneiras na implantação da tarifa gratuita para o transporte coletivo

A discussão sobre a gratuidade no transporte coletivo urbano vem ganhando novo fôlego no cenário nacional, e o Ceará tem papel relevante nesse debate.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já deixou claro que deseja lançar um programa nacional de tarifa zero até o fim de 2026. Nesse contexto, Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), surge como uma das cidades-modelo para a política.

Líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirma que duas capitais brasileiras despontam como possíveis projetos-piloto para a implantação da gratuidade: Fortaleza e o Rio de Janeiro.

"O Brasil precisa enfrentar esse debate. Hoje, a tarifa zero está sendo discutida no Congresso Nacional, e é uma vontade do presidente Lula", afirmou o parlamentar, ao explicar que o presidente vê na gratuidade do transporte uma medida de inclusão social e de estímulo à mobilidade urbana.

A capital fluminense, governada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), aparece como candidata natural pela dimensão de sua rede de transporte e pelo poderio econômico. Se há proximidade política entre a prefeitura e o governo federal, o mesmo não se pode dizer em relação ao governo estadual, comandado pelo governador Cláudio Castro (PL).

Guimarães sustenta que Fortaleza reúne condições mais favoráveis para sair na frente e se tornar a primeira capital brasileira a zerar a tarifa do transporte público.

Segundo ele, cerca de 68% da população economicamente ativa da cidade depende diariamente dos ônibus. Desse total, mais de 60% utiliza vale-transporte custeado pelas empresas, enquanto apenas cerca de 9% do sistema depende diretamente de subsídios do poder público. Para o deputado, esse desenho facilita a construção de um modelo financeiro sustentável.

"É mais fácil você construir uma proposta que envolva governo federal, governo estadual e governo municipal", argumentou.

Uma experiência cearense sob análise

A experiência de Caucaia, cidade vizinha que já adotou tarifa zero integral, é citada como exemplo concreto da viabilidade do modelo e pode pesar a favor de Fortaleza. A proposta em discussão, segundo Guimarães, prevê uma articulação entre os três entes federativos para garantir um sistema gratuito, com manutenção da qualidade do serviço.

Em dezembro de 2025, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse ao O POVO estar aberto a discutir a implantação da tarifa zero na Capital, afirmando que a medida também interessa às empresas que operam o transporte coletivo.

"O Sindiônibus é o primeiro interessado, porque quando você fala em tarifa zero, você está falando em subsídio dos entes. Isso é uma discussão que merece ser aprofundada. Particularmente, tenho uma posição de que a gente deve iniciar por segmentos. Aqui não está tão distante, porque só 9% paga. Obviamente que alguém vai ter que pagar essa conta. Isso tudo temos que sentar e dialogar", afirmou o gestor na época.



