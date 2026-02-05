Logo O POVO+
Deputado do PDT diz não ver sentido em notificação para expulsão do partido
Deputado do PDT diz não ver sentido em notificação para expulsão do partido

Sigla notificou quatro deputados da Assembleia
Cláudio Pinho faz parte do grupo de oposição que defende a candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado (Foto: Junior Pio/Alece)
Foto: Junior Pio/Alece Cláudio Pinho faz parte do grupo de oposição que defende a candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

No final de janeiro de 2026, o PDT Ceará enviou uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais da sigla, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. O grupo faz oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em conversa com O POVO, Cláudio Pinho confirmou que todos receberam a notificação, mas lembrou que a janela partidária está muito próxima.  "Nós estamos há praticamente 30 dias da janela, então vamos esperar a janela partidária, não é? Melhor do que algo traumatizante como a expulsão", argumentou.

Pinho defende que não se justifica uma expulsão nesse momento. "Se era para ter se tomado essa atitude, era lá atrás. Agora já não se justifica mais tomar a decisão de expulsar qualquer parlamentar, se o parlamentar pode fazer mudança partidária na janela", acrescentou.

O deputado defendeu ainda não haver motivo para expulsão, visto que foi o partido que mudou de lado. "Nós estamos aqui votando com a vontade do povo que colocou o PDT na oposição. O PDT tá mudando de linha e indo para o governo", disse.

Conforme apurado pelo O POVO, a justificativa do PDT para expulsar os parlamentares foi de que os quatro estão “desalinhados com a ideologia do partido”.

Atualmente, o PDT integra a base da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou na base do governador Elmano de Freitas (PT), além de já ter definido apoio à reeleição do petista neste ano. No cenário nacional, a legenda é alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mesmo que a expulsão não ocorra, o parlamentar admitiu que não há mais clima para permanecer na legenda. "Eu tinha desejo em permanecer no partido, mas com esse alinhamento com o governo, quando vier a legenda partidária irei me desfiliar do partido", adiantou.

O destino partidário dele e dos três colegas de partido que estão na mesma situação não está definido ainda. "Até porque têm uns que vão ser candidatos a deputado federal, não é? Mas os que forem candidatos a estadual devem e rumar todos para o mesmo partido", explicou.

Questionado se esse destino pode ser o PSDB, Cláudio Pinho admitiu conversas. "Nós estamos conversando com o Roberto Cláudio e com o Ciro (Gomes) para fazer a definição partidária", disse, lembrando que falta ainda a federação União Progressista definir se será parte da base de Elmano ou oposição ao governo.

"Estamos aguardando essa questão da União Progressista, mas acredito que em breve a gente já tenha tudo isso e até o começo de março já esteja solucionado", concluiu.

