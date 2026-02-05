Deputado do PDT diz não ver sentido em notificação para expulsão do partido

Foto: Junior Pio/Alece Cláudio Pinho faz parte do grupo de oposição que defende a candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

No final de janeiro de 2026, o PDT Ceará enviou uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais da sigla, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. O grupo faz oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em conversa com O POVO, Cláudio Pinho confirmou que todos receberam a notificação, mas lembrou que a janela partidária está muito próxima. "Nós estamos há praticamente 30 dias da janela, então vamos esperar a janela partidária, não é? Melhor do que algo traumatizante como a expulsão", argumentou.

Pinho defende que não se justifica uma expulsão nesse momento. "Se era para ter se tomado essa atitude, era lá atrás. Agora já não se justifica mais tomar a decisão de expulsar qualquer parlamentar, se o parlamentar pode fazer mudança partidária na janela", acrescentou.

O deputado defendeu ainda não haver motivo para expulsão, visto que foi o partido que mudou de lado. "Nós estamos aqui votando com a vontade do povo que colocou o PDT na oposição. O PDT tá mudando de linha e indo para o governo", disse.

Conforme apurado pelo O POVO, a justificativa do PDT para expulsar os parlamentares foi de que os quatro estão “desalinhados com a ideologia do partido”.

Atualmente, o PDT integra a base da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou na base do governador Elmano de Freitas (PT), além de já ter definido apoio à reeleição do petista neste ano. No cenário nacional, a legenda é alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mesmo que a expulsão não ocorra, o parlamentar admitiu que não há mais clima para permanecer na legenda. "Eu tinha desejo em permanecer no partido, mas com esse alinhamento com o governo, quando vier a legenda partidária irei me desfiliar do partido", adiantou.

O destino partidário dele e dos três colegas de partido que estão na mesma situação não está definido ainda. "Até porque têm uns que vão ser candidatos a deputado federal, não é? Mas os que forem candidatos a estadual devem e rumar todos para o mesmo partido", explicou.

Questionado se esse destino pode ser o PSDB, Cláudio Pinho admitiu conversas. "Nós estamos conversando com o Roberto Cláudio e com o Ciro (Gomes) para fazer a definição partidária", disse, lembrando que falta ainda a federação União Progressista definir se será parte da base de Elmano ou oposição ao governo.

"Estamos aguardando essa questão da União Progressista, mas acredito que em breve a gente já tenha tudo isso e até o começo de março já esteja solucionado", concluiu.