Carnaval no Ceará: Preços de hotéis têm variação que ultrapassa R$ 50 mil

Foto: Acervo/The Chili Beach Hotel The Chili Beach em Jericoacoara

Para os foliões que ainda não se programaram, os preços de hospedagens nos principais destinos do Ceará para o Carnaval já têm uma variação que ultrapassa os R$ 50 mil, entre pousadas mais simples e hotéis luxuosos. O conforto paradisíaco das praias de Jericoacoara, a 300 quilômetros de Fortaleza, lidera a lista de tarifas elevadas para o período carnavalesco no Estado.

O POVO realizou um levantamento, no dia 1º de fevereiro, em Jericoacoara, Aracati (e Canoa Quebrada), Paracuru, Beberibe (e Morro Branco), Cumbuco e Guaramiranga. Ao reunir hotéis de diversos padrões e valores, de forma aleatória, considerou-se a opção de quarto mais cara para estadia nos dias 10 a 14 de fevereiro, no site de reservas Booking.

Na beira da Praia da Malhada, em “Jeri”, o The Chili Beach possui um bangalô que comporta seis pessoas por R$ 53.400, ou seja, R$ 8.900 por hóspede. São 100 metros quadrados, com varanda privativa, dois quartos, dois banheiros, banheira ao ar livre, entre outros. São incluídos, também, café da manhã e transfer privativo do aeroporto de Jericoacoara.

O Carnaval é o segundo melhor feriado para vendas no hotel, somente atrás do Ano Novo, de acordo com o supervisor da hospedagem, Murilo Miranda. “Estamos com a previsão de termos ocupação máxima, esperando ultrapassar a ocupação do ano passado”.

Foto: Acervo/The Chili Beach Algumas hospedagens de luxo incluem na diária desde o café da manhã até refeições completas, com bebidas.

Já o Vila Galé Cumbuco, em Caucaia, preparou atrações especiais para a folia, com atividades para toda a família. “A programação foi pensada para proporcionar uma imersão cultural, repleta de festas temáticas, oficinas de pó colorido, desfile de fantasias e momentos inesquecíveis”, detalhou o gerente Claudemilson Vieira.

O Vila Galé é um dos hotéis de luxo do Ceará. O Chalé Master sai por R$ 17.321 para três pessoas ou R$ 5.773 cada, com todas as alimentações e bebidas inclusas. “Estamos com 85% de ocupação e acreditamos que deva chegar a 100% nos próximos dias”, projeta Vieira.

Hotéis de luxo são opções para quem busca conforto no Carnaval. Crédito: Acervo/The Chili Beach

O La Villa Group também está com, praticamente, todo o Carnaval reservado. No local, em Jericoacoara, nove pessoas podem se hospedar por R$ 42.504. Um valor de R$ 4.722 para cada. Segundo a responsável pela área comercial do grupo, Camilla Lopes, o público-alvo é mais tranquilo e busca conforto “longe da farra”.

A boa expectativa é compartilhada pelo Carmel Cumbuco Resort, em Caucaia, que contém opção de suíte premium por R$ 44.735 para cinco pessoas ou R$ 8.947 para cada, com café da manhã e jantar inclusos. “Temos um histórico de ocupação máxima no período”, relatou o diretor comercial Humberto Egydio.

Hospedagens de luxo oferecem serviços extras aos clientes, como atendimento personalizado, massagens e transfers. Crédito: Acervo/The Chili Beach

O gerente comercial Joel Barbosa também afirmou que toda a rede do Hotel Jeri está lotada. Por R$ 5.441, quatro pessoas podem se hospedar em um apartamento com varanda, o equivalente a R$ 1.360 por hóspede.

“São mais de 200 habitações, que receberão quase 600 hóspedes já confirmados. (...) Jericoacoara estará com sua capacidade máxima”, detalhou.

Entenda a alta variação de preços

Comodidades, se atreladas à alta demanda, à estrutura do estabelecimento e à localidade, são alguns dos fatores que encarecem os preços. É o que explica o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Régis Medeiros. “É aquele negócio que você não é mais um, você é o hóspede”.

“Você pode pegar um hotel, às vezes do mesmo padrão, com a tarifa um pouco mais alta do que outro similar na mesma localidade, porque um já está com a ocupação mais elevada e o outro ainda não. Na hora que se igualar àquele vizinho, os dois poderão voltar a ter tarifas parecidas”, detalhou.

O especialista explicou, ainda, que as tarifas dos hotéis são comparáveis às de passagens aéreas. “Se você compra para viajar de madrugada é mais barato do que um horário mais nobre. Com antecedência, você compra uma tarifa mais barata do que quando você compra mais próximo”, pontuou.

Mais notícias de Economia

Confira hospedagens e preços nos principais destinos do Carnaval no Ceará

Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara

The Chili Beach Private Resort

Rua da Matriz, 250, Jericoacoara

Bangalô, dois quartos: R$ 53.400

Capacidade: 6 pessoas

Villa Mati - La Villa Group

Rua Izabele, s/n, Jericoacoara

Casa, quatro quartos: R$ 42.504

Capacidade: 9 pessoas

Hotel Jeri

Rua das Dunas, 77, Jericoacoara

Apartamento com varanda: R$ 5.441

Capacidade: 4 pessoas

Canoa Quebrada, Aracati

Green Paradise Residence

Rua Raimunda Felix, s/n, Canoa Quebrada

Apartamento, dois quartos: R$ 5.900

Capacidade: 5 pessoas

Casa Flecha

Rua Nascer do Sol, 269, Canoa Quebrada

Casa, três quartos: R$ 32.400

Capacidade: 10 pessoas

Vilas na Praia Residence

Av. da Integração, s/n, Canoa Quebrada

Apartamento, 2 quartos: R$ 7.200

Capacidade: 4 pessoas

Guaramiranga

Chalet Schönenberg

Rua José Lopes Bezerra, 100, Guaramiranga

Casa, quatro quartos: R$ 16.400

Capacidade: 14 pessoas

Casa Ryokan

Sítio Suzana, s/n, Guaramiranga

Quarto duplo deluxe: R$ 4.800

Capacidade: 2 pessoas

Pousada Le Monte Cristo

Sítio São Francisco, s/n, Guaramiranga

Quarto quádruplo: R$ 5.924

Capacidade: 4 pessoas

Cumbuco, Caucaia

Vila Galé Resort Cumbuco

Rua Lagoa Das Rosas, 05, Cumbuco

Chalé Master: R$ 17.321

Capacidade: 3 pessoas

Carmel Cumbuco Resort

Praia do Parnamirim, Quadra 2, Lote 1, Cumbuco

Suíte premium: R$ 44.735

Capacidade: 5 pessoas

Pousada 3 Abelhas

Av. dos Coqueiros, 646, Cumbuco

Suíte família: R$ 3.400

Capacidade: 4 pessoas

Morro Branco, Beberibe

Coliseum Beach Resort

Rua Manuel Machado, s/n, Beberibe

Suíte quádrupla: R$ 15.118

Capacidade: 4 pessoas

Hotel Parque das Fontes

Av. Cel. Ant. Teixeira Filho, s/n, Beberibe

Chalé: R$ 16.562

Capacidade: 5 pessoas

Pousada Villa Mariposa

Av. Cel. Ant. Teixeira Filho, s/n, Beberibe

Suíte família: R$ 2.200

Capacidade: 4 pessoas

Paracuru

Pousada Oasis Paracuru

Rua José Tabosa, 45, Paracuru

Quarto triplo superior: R$ 3.640

Capacidade: 3 pessoas

Pousada Brisa & Soul

Rua Domingos Paulino 81, Paracuru

Chalé: R$ 2.405

Capacidade: 2 pessoas

Hotel Vento Brasil

Rua Ormezinda Sampaio, 240, Paracuru

Quarto deluxe: R$ 3.200

Capacidade: 2 pessoas

Procon aponta variação de preços de até 697,88%

A oscilação dos preços também foi constatada em um levantamento realizado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), que mostrou que os valores de hospedagem no Ceará para o período do Carnaval podem variar até 697,88%.

A pesquisa abrange 129 hospedagens e 21 destinos mais procurados no período, localizados em nove regiões do estado. A análise foi feita entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro.

A maior variação, de 697,88%, foi encontrada no município de Ubajara. O pacote para quatro noites para duas pessoas, incluso café da manhã, custa de R$ 754 a R$ 6.016.

Já no litoral leste, a Praia das Fontes, em Beberibe, o menor preço encontrado foi de R$ 800. O maior foi de R$ 5.436, com uma variação de 579,50%.

Em Fortaleza, o menor valor de hospedagem registrado foi de R$ 468 e o maior de R$ 2.821. A diferença apontada foi de 503,78%.

A pesquisa considerou diversos modelos de estadia, como chalés, hotéis, pousadas e resorts.

O órgão reforça que o consumidor deve desconfiar de preços muitos abaixo do mercado e ficar atento para não cair em golpes. "É bom evitar pagamentos antecipados pelo pix ou outro meio de transferência", orienta Wellington Sabóia, presidente do Procon Fortaleza. (Révinna Nobre)