Preço Comparado: presentes do Dia dos Namorados variam até 3.300% em Fortaleza

Foto: CAMILA PONTES

O Dia dos Namorados costuma ser um grande motivador do comércio e do setor de serviços. Neste ano, os presentes podem variar até 3.300% para um mesmo item na Capital, conforme o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Foram pesquisadas 48 opções, entre produtos e serviços, para a referida data, em estabelecimentos da Capital, no dia 2 de junho. Com base nos dados, a Central de Dados do O POVO+ analisa o levantamento, por meio do projeto Preço Comparado.

No catálogo, há opções de presentes para todos os bolsos, indo de R$ 18 a R$ 11.899. E estão distribuídos nas seguintes categorias: celulares, floricultura, cestas de café da manhã e motéis. Este último, portanto, apresentou a maior diferença de preços no levantamento.

Para a suíte especial, o menor valor encontrado foi de R$ 28, no Le Baron, e o maior de R$ 977, no Assahi, ou seja, mais de 3.389% de alternação. No caso da simples, este percentual chega a 861,11%, com o mais barato sendo encontrado também no Le Baron, por R$ 18, e o mais caro no Dragon Motel, a R$ 173

