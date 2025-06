Dia dos Namorados deve movimentar R$ 263 mi em Fortaleza, diz Fecomércio

Foto: Samuel Setubal OS shoppings center se destacam entre os locais para a compra de presentes na data

O Dia dos Namorados tem o potencial de faturamento de R$ 263 milhões no comércio de Fortaleza. O montante representa um crescimento de 9,6% em relação ao ano passado.

A estimativa é da pesquisa sobre o Potencial de Compra para o Dia dos Namorados Fortaleza (CE), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

O estudo foi adiantado pelo O POVO na coluna da editora-chefe de Economia Beatriz Cavalcante, divulgada no jornal impresso desta terça-feira, 3.

Segundo a diretora institucional da federação, Cláudia Brilhante, o desempenho esperado para a data comemorativa a consolida como a quinta mais relevante para o comércio da Cidade, “a igualando à Páscoa e ao Dia dos Pais”.

“Esse otimismo do mercado reflete a alta intenção de compra de presentes e a celebração da data, movimentando não só o comércio como o setor de serviços. […] Porque, hoje, não é mais só o presente, as pessoas comemoram em bares, em restaurantes, em hotéis”.

Ela destaca que neste ano 173 mil casais devem comemorar o Dia dos Namorados, “indicando um mercado amplo e com oportunidades para diversos segmentos”.

Conforme o levantamento da Fecomércio, ao todo, cerca de 36,7% dos respondentes pretendem comprar algo para presentar seus parceiros. Dentre os itens mais citados estão os artigos de vestuário (24,2%), perfumaria (22,2%) e acessórios, como sapatos, carteiras e cintos (11,3%).

No comércio, os shopping centers continuam liderando como os locais preferidos para o consumo, apontados por 45,4% dos consumidores, seguido pelas lojas de rua/bairros/galerias, com 19,5%, e a internet (14,6%).

O que influencia mais a escolha dos locais, são as promoções (57,2%) e os preços (51,8%). Das datas para as compras, 54% não possuem dia certo. Porém, 42,7% optam pelo fim de semana (sexta, sábado e domingo).

No que concerne à estimativa de gastos, os entrevistados projetam desembolsar, em média, R$ 326 em presentes. Porém, vale destacar que 61,1% deles não possuem a intenção de ultrapassar os R$ 200.

Um ponto destacado por Cláudia na pesquisa, é que a maioria dos fortalezenses estima realizar suas compras à vista, em dinheiro ou no Pix (51,4%). Situação que, para ela, é “extremamente positiva”.

“O consumidor evita ficar endividado. Então, na próxima data comemorativa que vamos ter, que é o Dia dos Pais, a perspectiva é que as vendas também tenham crescimento”, explica a diretora da Fecomércio.

Fortaleza está entre os 10 destinos mais buscados para viagens no Dia dos Namorados



Segundo o ranking organizado pela plataforma de pesquisa turística Kayak, Fortaleza é o sexto destino mais buscado durante a semana do Dia dos Namorados, dos dias 7 a 12 de junho.

O Nordeste em si se destaca com a maior quantidade de cidades no levantamento turístico, que também engloba os destinos Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Santiago, no Chile. Foram sete municípios da Região na lista das dez rotas mais desejadas.



São Paulo, São Paulo

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Recife, Pernambuco

Santiago, Chile

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Fortaleza, Ceará

Salvador, Bahia

Maceió, Alagoas

São Luís, Maranhão

João Pessoa, Paraíba



