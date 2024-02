Homenageado no Grammy 2024, Jay-Z critica a premiação em discurso

Foto: Valerie Macon / AFP Jay-Z critica Grammy em discurso de agradecimento após homenagem

O rapper Jay-Z foi um dos homenageados da cerimônia do Grammy Awards 2024 deste domingo, 4, e recebeu o prêmio honorário Dr. Dre Global Impact. Em seu discurso de agradecimento, o artista criticou a Academia por nunca ter premiado Beyoncé, sua esposa, com a categoria de Melhor Álbum do Ano.

Ao lado da filha mais velha do casal, Blue Ivy, ele disse não querer “envergonhar” a cantora, mas relembrou que a artista “tinha mais Grammys que todo mundo” e ainda assim, não tinha sido contemplada com a categoria mais aguardada da premiação.

“Então, mesmo pelas suas próprias métricas, isso não funciona. Pensem nisso: a maior ganhadora de Grammys nunca ganhou o Álbum do Ano. Isso não funciona”, sustentou o raapper. A vencedora da categoria foi a cantora Taylor Swift com o álbum "Midnights".

Ano passado, Beyoncé concorria a categoria com o álbum "Renaissance", mas quem venceu foi Harry Styles com "Harry's House". Em 2017, o aclamado "Lemonade" concorria, mas foi o "25" de Adele que levou. No agradecimento, a cantora britânica afirmou que quem merecia era a intérprete de "Formation".

Agradecimentos a artistas negros

Além da alfinetada, no início do discurso, Jay-Z agradeceu e homenageou o Dr. Dre, rapper e produtor que nomeou e foi o primeiro a receber o prêmio honorário, que estava na plateia na hora da fala. “Muito obrigada, senhor. Todas as portas foram abertas”, afirmou.

“Você sabe, nos mostrou que podemos ser um rockstar vendo você em uma Rolling Stone. Obviamente tem o Run DMC com as alavancas e o Aerosmith, mas quando você veio para o oeste, levou isso para um nível totalmente novo”, continuou.

E completou, enaltecendo dois grandes nomes da música preta: “Colocou-nos em capas, Rolling Stone; colocou-nos ao redor do mundo. Você e o Snoop [Dogg], tudo que fizeram, todos os recordes que quebraram, muito obrigada por isso”.

Ele também agradeceu o “Black Music Collective” (Coletivo de Música Negra, em português), grupo vinculado a Academia do Grammy, pelo “trabalho que estava sendo feito e as bolsas de estudos para jovens criadores”.

