Com recentes fechamentos, setor de bares e restaurantes vive ano difícil

Foto: Samuel Setubal Com fechamentos recentes, setor de bares e restaurantes terá 2024 de desafios

Na última semana, dois fechamentos surpreenderam aqueles que frequentam a vida boêmia de Fortaleza: o Gandaia Club e o Serpentina Bar anunciaram que vão encerrar suas atividades no mês de maio. Estes dois casos, no entanto, não são isolados e representam uma realidade de muitos estabelecimentos Brasil afora.

O momento para o setor não é animador. No início do ano, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) foi encerrado e os impostos federais para bares e restaurantes voltaram a ser cobrados — tanto o de lucro presumido quanto o de lucro real.

O pagamento de dívidas de impostos, que haviam sido congelados durante a pandemia, também voltou a ser requerido, sendo necessário pagar com "multa, juros e correção". Taiene Righetto, presidente da Associação brasileira de bares e restaurantes (Abrasel), no Ceará, afirma que o setor está em uma "situação caótica".

"Na verdade, nossas pesquisas vêm mostrando que, desde que passou a pandemia, a gente vem enfrentando grandes problemas para se recuperar, principalmente com dívidas de impostos", revela.

Uma nova versão do Perse foi votada e aprovada pela Câmara dos Deputados e segue para o Senado. O novo modelo, entretanto, só beneficiará apenas 5% do setor no Ceará, segundo Taiene.

Ele aponta outro dado preocupante: os fechamentos que aconteceram no primeiro trimestre deste ano já superam os do ano passado inteiro. O cenário, porém, não é uma surpresa para a Associação, que vinha sinalizando essa possibilidade, ela só "está começando a acontecer".

Apesar de não ter um imposto estadual diretamente para o setor como o que ocorre em âmbito federal, a elevação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) afeta diretamente na compra de bebidas e alimentos. "O Estado aumentou o ICMS e quando ele aumenta, seja combustível ou insumos, eles acabam encarecendo todos os insumos dos bares e restaurantes", explica.

Mas a questão dos impostos, pontuados por Taiene, é apenas uma parcela da soma final. O economista Alex Araújo relembra que um fator importante é a sazonalidade do setor, que acaba entrando na conta como um desafio para a gestão.

"Ele [o estabelecimento] é obrigado a pagar o salário de 8 horas do trabalhador, pagar o aluguel integral, independente do atendimento ser concentrado em determinados horários", lista.

Com a pandemia, este padrão de rotina sofre uma mudança brusca. Por um tempo, estabelecimentos precisam fechar e isso impacta em seu caixa. O próximo passo é a abertura gradual, o que não minimiza a rachadura que já havia sido aberta e muitos fecham meses depois.

Com a volta total pós emergência global, timidamente as coisas parecem voltar para seu lugar, mas isso não depende apenas dos bares e restaurantes: o público apresenta mudanças em sua forma de consumo. "Houve uma mudança de hábito com relação à alimentação fora do domicílio", sustenta Alex.

"Muitas pessoas durante a pandemia desenvolveram o hábito de cozinhar em casa, então você teve uma mudança no mercado e que esse setor ainda está se adequando", continua.

Para além da mudança de consumo, o poder de compra que o público apresenta atualmente é outra interferência, já que houve mudanças no orçamento familiar.

"O endividamento, antes da pandemia, comprometia em média 30% da renda mensal das famílias com o pagamento dessas dívidas. Esse percentual subiu para mais de 40%. Então, o orçamento familiar disponível para o consumo corrente diminuiu", exemplifica Alex Araújo, e acrescenta que o alto custo do consumo fora de casa tornou as famílias mais seletivas.

Taiene corrobora nos pontos apresentados, afirmando que as pessoas também demonstram um movimento de permanecer mais em casa. "Elas estão segurando um pouco mais, ainda não estão confiantes como antes da pandemia, em sair e gastar em bares e restaurantes", analisa.

Impostos, mudança de consumo, poder aquisitivo — todos eles não podem ser falados sem citar a inflação. O presidente da Abrasel Ceará relembra que a inflação, apesar das notícias de ela estar caindo ou controlada, ainda é alta. "Os bares e restaurantes foram os que menos repassaram a inflação de alimentos [nos preços], porque se estamos nessa situação e repassarmos preço, isso piora ainda mais", declara.

As projeções para os próximos meses de 2024, nas visão de Taiene, não são positivas. Ele acredita que será um ano com "muitas falências". "Até porque muitos que abriram recentemente não vão conseguir ficar no mercado, principalmente os menos estruturados", afirma.

"Vai ser um ano muito difícil, muitas empresas ainda vão quebrar e vamos ter que trabalhar muito esse ano para estruturar elas, para que consigam realmente ter uma gestão", completa. (Beatriz Teixeira)