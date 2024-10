Workshop Guia Vida&Arte aborda bastidores do jornalismo cultural

Foto: FERNANDA BARROS Jornalistas Raquel Aquino, Larissa Viegas e Aurélio Alves encabeçam atividade na Academia do Professor Darcy Ribeiro

O Grupo de Comunicação O POVO realizará um workshop do Guia Vida&Arte, material lançado a partir de julho deste ano com dicas de espaços e programações culturais de Fortaleza e região metropolitana. O encontro acontece no auditório da Academia do Professor Darcy Ribeiro no dia 14 de outubro, às 9 horas.

Baseadas no projeto lançado em três edições impressas e em matéria online no Canal Vida&Arte, as conversas abordam os bastidores da produção e a importância da ocupação de espaços de lazer de Fortaleza e Região Metropolitana. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site do Sympla.

“Temos como base a apresentação das sessões do Guia, explicando que a Cidade é múltipla. Conseguimos ocupá-la de diversas formas, desmistificando a questão de que você precisa de muito para se divertir. Queremos apresentar toda a diversidade cultural da nossa cidade”, ressalta Larissa Viegas, coordenadora editorial do Guia Vida&Arte.

Veja como será a o Workshop Guia Vida&Arte

Larissa ressalta a importância da curadoria que mobilizou a equipe do O POVO. Ela afirma que a expansão do trabalho será um passo importante para um maior alcance do projeto. “O workshop precisa compartilhar, disseminar e valorizar os espaços públicos, assim como incentivar a população a explorar e redescobrir a Cidade por meio da sua rica oferta cultural. A chegada desse evento mostra que o projeto pode tomar essas dimensões importantes”, destaca.

Viegas explica que a dinâmica do workshop deve ser organizada em etapas, divididas entre recepção, abertura, apresentação do Guia Vida & Arte, bastidores da produção, importância da ocupação de espaços de lazer, troca de experiências, feedback e encerramento. O workshop conta com a participação da repórter Raquel Aquino e do fotógrafo Aurélio Alves, ambos do O POVO e do Guia Vida&Arte.

“Sobre a fotografia, o Aurélio vai falar sobre a questão de captar os momentos, os locais e traduzir em imagem o que queremos apresentar. Já a Raquel está representando os repórteres do Guia. Ela deve falar como foi essa produção, apuração e a escolha das pautas”, acrescenta Larissa.

Para concluir o encontro, o Workshop Guia Vida&Arte abre espaço para que os participantes compartilhem suas vivências e opiniões acerca das apresentações. Larissa Viegas ressalta que será um espaço de interação e de levar o conhecimento sobre o trabalho envolvido na construção do projeto. “Quando você senta para conversar com alguém e começa a falar da sua rotina de jornalista, as pessoas se surpreendem de quantas camadas estão envolvidas naquele processo. Então será um momento de troca mesmo, bem descontraído”, destaca.



Workshop Guia Vida&Arte