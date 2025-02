Letrux e Thiago Vivas apresentam três shows no Ceará em março

Foto: Julia Mataruna/divulgação Cantora Letrux retorna ao Ceará para apresentar três shows em março

A cantora carioca Letrux retorna ao Ceará para três apresentações em locais diferentes em 20, 22 e 23 de março. O primeiro faz parte do seu projeto "Alfabeto Sonoro" e o segundo e terceiro, são o show "JazzyBluesBrasil". Nos dois casos, são shows em dupla com Thiago Vivas.

Leia Também | Letrux "soltas as feras" em novo disco: 'Continuo na luta, esperançosa'

No sábado, 22 de março, Letrux e Thiago apresentam o projeto "Alfabeto Sonoro", em que todas as letras do alfabeto são contempladas no repertório, por meio de músicas e poemas que começam com a letra referida.

O show acontece no Belch Bar, no Dionísio Torres, e possui uma proposta intimista, com voz, piano e violão. A venda dos ingressos acontece no site Outgo.

Fotofestival Solar encerra edição com show da Letrux e lotação de público

JazzyBluesBrasil

No domingo, 23 de março a dupla Letrux e Thiago apresenta o show inédito "JazzyBluesBrasil", que promete uma "experiência visceral e intimista" por meio de homenagens aos clássicos de Janis Joplin, Muddy Waters, Chet Baker, Tom Jobim, Nina Simone e outros.

O show acontece no Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema, e possui ingressos limitados, que são vendidos pelo Whatsapp do restaurante.



Apresentação no Cariri cearense

Fora de Fortaleza, a dupla apresenta o mesmo show - com entrada gratuita - no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri, em Juazeiro do Norte, em 20 de março.

Passagem de Letrux por Fortaleza

A cantora carioca Letrux esteve recentemente no Ceará, onde apresentou show em homenagem a Lulu Santos. A apresentação, que aconteceu em 14 de dezembro de 2024 no Complexo Cultural Estação das Artes, foi dentro da programação do Fotofestival Solar.

Em 29 de março do mesmo ano, ela se apresentou também na Estação das Artes para o aniversário de dois anos do equipamento.

Alfabeto Sonoro

Belch Bar e café cultural

Quando: sábado, 22 de março, às 20 horas



sábado, 22 de março, às 20 horas Onde: Belch Bar e café cultural (Rua Lívio Barreto, 541, Dionísio Torres, Fortaleza)



Belch Bar e café cultural (Rua Lívio Barreto, 541, Dionísio Torres, Fortaleza) Quanto: a partir de R$ 60 - vendas em Outgo

JazzyBluesBrasil

CCBNB Cariri

Quando: quinta-feira, 20 de março, às 18h30min



quinta-feira, 20 de março, às 18h30min Onde: CCBNB Cariri (Rua São Pedro, 337, Centro, Juazeiro do Norte)



CCBNB Cariri (Rua São Pedro, 337, Centro, Juazeiro do Norte) Gratuito

Flores Arte Bistrô