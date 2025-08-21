Edinho Vilas Boas faz show com convidados para celebrar 29 anos de carreira

Foto: Ricardo Damito/divulgação Edinho Vilas Boas apresenta músicas autorais em show comemorativo

As quase três décadas de vida nos palcos renderam a Edinho Vilas Boas muitos prêmios e shows pelo Brasil. Acumulando criações e parcerias musicais ao longo desse tempo, o show feito para celebrar 29 anos de carreira do músico cearense poderia se chamar, segundo ele, “em primeira pessoa” ou “a arte do encontro”, frases que descrevem o evento e os seus 29 anos na música.

Refletindo essa história, o especial "Edinho Vilas Boas – 29 Anos de Palco" traz a participação de 16 artistas para dividir o momento de celebração. O evento também tem uma exposição de alguns dos troféus do artista no hall do teatro. Com show de abertura de Yayá e Vinícius Vilas Boas às 19 horas, o show ocorre no Theatro Via Sul na próxima quinta-feira, 21.

Edmar Gonçalves, Alan Kardec, Juruviara, Fernando Rosa, Masôr Costa, Marcos Lessa, Yayá Vilas Boas, Vinícius Vilas Boas, Regina Kinjo, Trio Tannat, Sabrina Duarte, Luciano Franco, Rogério Lima, Cris Fiúza, Eugênio Leandro e Ray Douglas são os nomes que sobem ao palco para celebrar Edinho Vilas Boas. Até lá, outros convidados podem entrar nessa lista.

“Eu chamei pessoas com quem eu tenho feito alguns trabalhos, alguns shows, ou pessoas que, de alguma forma, me influenciaram”, conta o cantor e compositor. Para ele, foi fácil pensar nos nomes que fazem parte da sua caminhada. A parte difícil foi não poder convidar todas as pessoas que se encaixam no seu critério de escolha. “Apesar de ter muitos convidados, o dobro poderia estar junto também”, afirma Edinho, garantindo um espetáculo dinâmico de uma hora e meia.

Além das músicas autorais, ele apresenta no repertório canções clássicas de outros artistas, que ele prefere não comentar para não estragar a surpresa. “A maioria das canções escolhidas falam um pouco do que eu conheço sobre mim”, diz. Entre as autorais, o público pode esperar faixas como “Platônico”, “De Maré em Maré” e “A Liberdade de Viver”, que concorre ao Festival Nacional da Canção (Fenac) 2025, um dos maiores eventos de música do Brasil.

O valor arrecadado no show "Edinho Vilas Boas – 29 Anos de Palco" servirá para custear sua viagem a Nepomuceno, município de Minas Gerais, onde Edinho e Yayá Vilas Boas se apresentam no sábado, 30, na primeira fase do Fenac junto do multi-instrumentista Luciano Franco. É a segunda vez consecutiva que pai e filha se apresentam no evento. Na primeira vez, Edinho Vilas Boas ganhou o 3° lugar com a música “Retumbante”.

Essa música, que deu nome ao terceiro disco do artista, é uma das que ele considera como mais importante da carreira. “Ela traz minhas influências, minha brasilidade, minha africanidade também”, fala Edinho sobre o que faz da canção “emblemática” para o seu trabalho. “Retumbante” foi escrita durante a primeira viagem internacional do cantor, em Portugal.

“Essa música é muito especial para mim, eu nunca havia colocado em um festival. E na hora que eu coloquei, fui premiado logo em dois festivais com ela”, comenta. Por meio dessa música, ele recebeu dois dos prêmios que considera mais importantes da carreira. O Fenac, evento mineiro, e o Festival Nacional de Música Popular Brasileira (FEM), de São José do Rio Preto, São Paulo.



Edinho Vilas Boas - 29 Anos de Palco