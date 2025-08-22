Fausto Fawcett apresenta show 'Animakina' em Fortaleza

Foto: Vinicius Giffoni/Divulgação Fausto Fawcett apresenta show 'Animakina' no Complexo Cultural Estação das Artes

Neste sábado, 23, o Complexo Cultural Estação das Artes está com programação especial para os amantes da música experimental, eletro e seus derivados.

Apresentando o show "Animakina", o músico carioca Fausto Fawcett traz ao palco do equipamento cultural cearense suas composições que refletem a influência do cyberpunk na carreira artística.

O público pode aguardar na apresentação do artista canções que atravessaram gerações, como "Kátia Flávia, a Godiva do Irajá", "Rio 40 Graus", "Venus Cat People", "Marinara" e outros hits.

No evento gratuito, Fawcett é acompanhado por Lorena Hollander, que assume os sintetizadores, e Jodele Larcher, responsável pelas projeções que vão levar o público da Estação das Artes em uma imersão experimental.

Além de Fausto Fawcett, o sábado também terá show do Montage, duo de electro-punk formado por Daniel Peixoto e Leco Peixoto, que comemora 20 anos de formação. A apresentação da dupla está marcada para iniciar às 19 horas.

Toda a programação musical do Complexo Cultural Estação das Artes é gratuita, com entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço. Os eventos possuem acessibilidade em Libras.

Fim de semana no Complexo Cultural Estação das Artes

Montage e Fausto Fawcett

Quando : sábado, 23, a partir das 19 horas

: sábado, 23, a partir das 19 horas Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: @estacaodasartes.ce

@estacaodasartes.ce Gratuito



