Fausto Fawcett apresenta show 'Animakina' em Fortaleza

Neste sábado, 23, o Complexo Cultural Estação das Artes está com programação especial para os amantes da música experimental, eletro e seus derivados.
Apresentando o show "Animakina", o músico carioca Fausto Fawcett traz ao palco do equipamento cultural cearense suas composições que refletem a influência do cyberpunk na carreira artística.
O público pode aguardar na apresentação do artista canções que atravessaram gerações, como "Kátia Flávia, a Godiva do Irajá", "Rio 40 Graus", "Venus Cat People", "Marinara" e outros hits.
No evento gratuito, Fawcett é acompanhado por Lorena Hollander, que assume os sintetizadores, e Jodele Larcher, responsável pelas projeções que vão levar o público da Estação das Artes em uma imersão experimental.
Além de Fausto Fawcett, o sábado também terá show do Montage, duo de electro-punk formado por Daniel Peixoto e Leco Peixoto, que comemora 20 anos de formação. A apresentação da dupla está marcada para iniciar às 19 horas.
Toda a programação musical do Complexo Cultural Estação das Artes é gratuita, com entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço. Os eventos possuem acessibilidade em Libras.
Fim de semana no Complexo Cultural Estação das Artes