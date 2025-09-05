Feira de vinil na Estação das Artes tem promoção e show gratuito

Foto: Thiago Matine/Divulgação Feira Mais Vinil completa três anos com edição no Complexo Cultural Estação das Artes

Evento já fixo no calendário dos amantes da música de Fortaleza, a Feira Mais Vinil celebra, em 2025, três anos de atividade com a edição especial “Azul da Cor do Mar”, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Marcada para este domingo, 7, a partir das 10 horas, a Feira Mais Vinil comemora aniversário com promoção para os consumidores. Na ocasião, cada doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, poderá ser trocada por 2 vinis.

Conforme informa a Estação das Artes, cada pessoa poderá fazer no máximo quatro trocas, e os discos estão sujeitos à disponibilidade. Ainda na programação do evento, o público infantil é convidado a participar da oficina de criação de gravuras que utilizam folhas naturais.

Já na atração musical, a Estação das Artes recebe apresentações do Projeto Balanço, com discotecagem dos DJs Eugênio e Rodolfo Jam, que passa pelo funk, soul, disco, MPB e jazz; e a banda Black CE, que faz o show “Tim: O Rei do Soul”.

Veja a programação do Domingo na Estação (07/09)

10h às 15 horas: Feira Mais Vinil 3 anos



Feira Mais Vinil 3 anos 10h às 13 horas: Oficina de Gravura



Oficina de Gravura 10h às 12h50min: Discotecagem com Projeto Balanço



Discotecagem com Projeto Balanço 13h às 14h30min: Show “Tim: o Rei do Soul” com Banda Black CE

Complexo Cultural Estação das Artes