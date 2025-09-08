Trabalhos cearenses são indicados em prêmio nacional de quadrinhos

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO
Dois trabalhos cearenses concorrem ao Troféu HQMix, maior premiação de quadrinhos do Brasil
Criado em 1989 com o objetivo de promover e premiar a produção de quadrinhos no Brasil, o
Troféu HQMix chega à 37ª edição com indicação do quadrinista cearense e do projeto de extensão Talles Rodrigues , da Universidade Federal do Ceará (UFC). Oficina de Quadrinhos
LEIA TAMBÉM | Onde comprar quadrinhos em Fortaleza? Veja roteiro
Com o livro "
" (2024), o jornalista Talles Rodrigues figura mais uma vez a lista de finalistas da premiação. Mayara & Annabele - Conflitos internos
Talles Rodrigues e Pablo Casado são autores da HQ "Mayara & Annabelle"
Crédito: Divulgação
De Pablo Casado e Talles Rodrigues, a narrativa concorre à categoria de
"Desenhista nacional". A obra de ficção é dividida em três volumes e dá continuidade às aventuras de "Mayara & Annabelle: Hora Extra".
Na produção indicada ao prêmio, primeira parte da trilogia, a narrativa se passa em
. Mayara e Annabelle vivem um cotidiano burocrático no escritório onde trabalham até que um assassino em série, que utiliza Fortaleza magia contra suas vítimas, surge e provoca o caos em suas rotinas.
Oficina de Quadrinhos da UFC
Já a
recebeu a indicação pela parte 1 do e-book " Oficina de Quadrinhos da UFC Quadrinhos, Comunicação e Entremeios - Diálogos Possíveis". Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC (PPGCom), o projeto lançou o primeiro volume em 2024 e já tem a segunda parte disponível e gratuita. A produção acadêmica entrou na lista da categoria "Livro Teórico".
Leia também | Oficina de Quadrinhos da UFC completa 40 anos
A
Oficina de Quadrinhos da UFC foi criada pelo professor Geraldo Jesuíno. Hoje, o grupo é coordenado pelo professor de Jornalismo Ricardo Jorge e reúne estudantes interessados em desenhar e produzir . HQs
Dividido em 28 categorias, o
37° listou cerca de dez títulos em cada uma das classificações. Os indicados serão avaliados pelo júri nacional, formado por mais de 2.000 pessoas que trabalham com produção e pesquisa em quadrinhos, até quinta-feira, 25 de setembro. A lista de vencedores deve ser divulgada ao fim deste mês, com entrega de troféus prevista para dezembro. HQMix Lista de finalistas do 37° HQMIX
Web Tira
As Tirinhas De Helô D’Angelo
Batatinha Fantasma
Cartumante
Cecilia Marins
Cerrado Em Quadrinhos
Coletivo Educartum
Cuscuz Surpresa
Heloize Rodrigues Miranda
Joãozim
Sofia E Otto
Tirinhas Da Carol Ito
Web Quadrinhos
Cuscuz Surpresa
Dandara: A Filha Do Fogo
Homem-Grilo
Manifesto De Uma Lésbica De 20 Anos
Memoria Em Quadrinhos
Memórias Da Intifada
Pillow Talks
Planeta Em Colapso – Reportagem Em Quadrinhos Sobre A Enchente No Rio Grande Do Sul
Rios De Junho: Performances E Governamentalidade Nas Ruas De 2013
Sonhando Com Coragem
Um Quadrinho Pra Falar De Vulvodínia
Publicação Independente Seriada
Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
Asas Da Vingança
Cara-Unicórnio – Vol. 01 Edição Especial
Espera
Monstros Não Dizem Adeus
Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
Nós Quatro
O Jardim Das Fadas Selvagens
O Retrato Inacabado De Madame Bardin – Vol. 01
Orixás – Griô
Purgatório: A Cozinha Fica Aqui (Parte 1)
Publicação Independente Ed. Única
A Menina Que Vomitava Monstros
Belmonte – O Cavaleiro Da Triste Figura
Campo De Vaga-Lumes
Capa De Culpa
Cinzas Da Memória
Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
Mais Uma História Para O Velho Smith
Manga E Sal
Não Sou Orlando
O Feminismo Que Eu Comprei
Onde Habita O Medo
Sendo Mulher Errado
Simone
Publicação Independente De Grupo
A Viagem De Maíra
Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturista
Aquele Da Capa Azul
Café Espacial #22: Terror
Eterno
Melhores Do Mundo – A Última HQ Do MDM É Verdade Mermo
Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
No Andar De Baixo
Orixás – Griô
Quadrinhos À Margem: Narrativas Interioranas Sobre Identidade E Pertencimento
Quadrinhos Sonoros Vol. 01
Publicação Mix
Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
Arreda
Coleção MSP 50
Crônicas Da Augusta
Gibi De Menininha – Damas Da Noite
Júlio Lancellotti #Acolhe
Mulher Vida Liberdade
Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
O Outro Lado Do Mucuruçá
Quadrinhos Sonoros Vol.01
Samba – Música Popular Em Quadrinhos
Vozes Da Marvel: Orgulho Vol. 03
Edição Especial Estrangeira
Céleste E Proust
Dark Spaces – Wildfire
DC Sem Palavras
Diário De Oaxaca
É Solitário No Centro Da Terra
Meu Amigo Kim Jong-Um
Minha Coisa Favorita É Monstro – Livro 2
Mulher Vida Liberdade
O Eternauta (Edição Definitiva)
Odile E Os Crocodilos
Pagar A Terra
Roaming
Edição Especial Nacional
As Sereias De Haarlem
Bem-Vinda De Volta
Carimbê
Do Contra: Herança (Graphic MSP)
Júlio Lancellotti #Acolhe
Laerte Total Gigante Vol. 01
Marina: Expressão (Graphic MSP)
Muzinga
Não Sou Orlando
Pigmento
Quando Nasce A Autoestima?
Samba – Música Popular Em Quadrinhos
Publicação De Aventura/Terror/Fantasia
A Menina Que Vomitava Monstros
Cinzas Da Memória
Condado Maldito Vol. 08: Guerra Das Bruxas
Contos Negros
Crônicas Do Horror – O Devorador De Almas
Em Cantos Da Mata
Gibi De Menininha – Damas Da Noite
Kililana Song
Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
No Andar De Baixo
Onde Habita O Medo
Quadrinhos Sonoros Vol.1
Adaptação Para Os Quadrinhos
A Estrada
A Revolução Dos Bichos Em Quadrinhos
Frankenstein
HQ Quarto De Despejo
Morte E Vida Severina
Nao Sou Orlando
Noite De Almirante E Outros Contos De Machado De Assis
Pocahontas
Samba – Música Popular Em Quadrinhos
Senhor Das Moscas
Teen Orixás, O Acarajé Lendário
Vidas Secas Em HQ
Publicação De Clássico
A Insuportável Leveza Do Ser E Outras Histórias
Astro Boy Big Vol. 01
Cavaleiros Do Zodíaco Saint Seiya Final Edition Vol. 01
Cebolinha 1974 – Biblioteca Mauricio De Sousa
Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
Coleção Crepax: Drácula, Frankenstein E Outras Histórias
Coleção MSP 50
Magali 1989 – Biblioteca Mauricio De Sousa
Mortadelo E Salaminho – O Sulfato Atômico
O Eternauta (Edição Definitiva)
Sangue E Terror
Usagi Yojimbo Vol. 05
Publicação Infantil
A Viagem De Maíra
Do Contra: Herança (Graphic MSP)
Maramunhã – Na Da Terra Do Waraná
Meninas
Mila E Milio Em Orques E Crepiocas
Monstros Não Dizem Adeus
Ninguém Trabalha Mais Do Que As Operárias
Santuário Dos Dinossauros
Sonho De Herói
Teen Orixás, O Acarajé Lendário
Zuri
Publicação Juvenil
A Menina Que Vomitava Monstros
Achados & Perdidos
Ladras
Lama
Marina: Expressão (Graphic MSP)
Onde Habita O Medo
Orixás – Griô
Pigmento
Quando Nasce A Auto-Estima?
Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
Toda Crespa
Zuri
Publicação De Humor
A Balada Para Passear
Cerrado Em Quadrinhos
Cuscuz Surpresa
DC Sem Palavras
Esquisitona
Ladras
Linha Do Trem – Mas, Doutor
Nós Quatro
Só As Melhores
Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
Velhos Millennials
Livro Teórico
Arquivo Ota: Um Mergulho Na Mente Mais Maluca Da HQ Brasileira
Branquitude, Representações E Privilégios: Estudo Sobre As Identidades Brancas Nas Histórias Em Quadrinhos
Histórias Em Quadrinhos E Divulgação Científica: As Tiras De Armandinho E Um Estudo Dos Comentários Dos Leitores No Facebook
Histórias Em Quadrinhos E Interdisciplinaridade
Humor Gráfico Na Alfabetização Visual
Imagens Negras Nos Quadrinhos
Japão – O Império Da Cultura Pop
O Que As Famílias Precisam Saber Sobre Cultura Pop Asiática: Mangás, Animes, Dramas E JCK Pop
Os Donos Da Rua – Representatividade Racial E As Transformações Do Protagonismo Negro No Universo Turma Da Mônica – Edição Ampliada Amazon
Quadrinhos, Comunicação & Entremeios – Diálogos Possíveis (Parte 1)
Supergays
Publicação Em Minissérie
Alack Sinner
Bitch Planet – Planeta Das Vagabundas
Borboleta Assassina
Cálculo Renal – As 13 Almas Do Joelma
Fire!
Savants Of Sounds
Serigy – O Herói Dos Excluídos
Tools Challenge Vol. 02
Twinkle: A Jornada Das Estrelas Gêmeas
Publicação De Tira
Aprendiz De Bruxa
Batata The Gato – Carmim
C De Coração
Cerrado Em Quadrinhos
Cuscuz Surpresa
Defeito Da Fabrica
Infinito Vol. 01
Laerte Total Gigante
Na Mira Da Lena Vol. 11 – Margô
Só As Melhores
Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
Mangá E Produções Correlatas
Amarelo Seletivo
Astro Boy Big Vol. 01
Bruno Tem Um Namorado
Daruma: Perseverança
Ikkyu: Fogo () – Vol. 03
Jiraiya – O Novo Império Dos Ninjas
O Céu Para Conquistar
Púrpura
Romaria
Sailor Moon Eternal Edition Vol. 01
Simone
Yojimbot
Editora Do Ano
Brasa Editora
Comix Zone
Editora Conrad
Editora Draco
Editora JBC
Editora Veneta
Nemo
Pipoca & Nanquim
Quadrinhos Na Cia
Risco Editora
Zapata Edições
Novo Talento Desenhista
Benitta (Manga E Sal)
Cecilia Marins (Passarinho)
Cora Ronron (Maldição!!! Vol.02)
Cucas (Lama)
Débora Santos (Vidas Secas)
Douglas Docelino Da Conceição (Simone)
Magô Pool (Bicho Selvagem)
Oberas (Campo De Vaga-Lumes)
Rayanne Cardoso (Maramunhã – Na Terra Do Waraná)
Robson Moura (Contos Negros)
Sasyk (Pillow Talks)
Novo Talento Roteirista
Benitta (Manga E Sal)
Jailson Soares e Rafael Moura (Campo De Vaga-Lumes)
Kael Vitorelo (Filosofia Do Mamilo)
Laura Han Jin e Yasmim Di Giovanni (Infinitos Dias Restante)
Luiza Lemos (Erotika Occultum)
Magô Pool (Bicho Selvagem)
Monge Han (Daruma: Perseverança)
Nádia Freire (Brado Retumbante)
Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
Thais Silva Fonseca (Onde Habita O Medo)
Wagner Diesel (Odilo)
Desenhista Nacional
Alcimar Frazão (A Filha Do Homem)
Aline Zouvi (Pigmento)
Bianca Mól (Zuri)
Bianca Pinheiro (O Menino De Ouro & A Caixa De Alcebias)
Braziliano (Valongo)
Germana Viana (Gibi De Menininha – Damas Da Noite)
Gustavo Duarte (DC Sem Palavras)
Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
Preta Ilustra (HQ Quarto De Despejo)
Talles Rodrigues (Mayara & Annabelle – Conflitos Internos)
Thiago Souto (O Teatro Fantasma)
Verônica Berta (Marina – Expressão)
Roteirista Nacional
Alex Mir (Orixás – Griô)
Aline Zouvi (Pigmento)
Felipe Castilho (Coringa: O Mundo)
Felipe Pan (As Sereias De Haarlem)
Ferréz (Carimbê)
Helena Cunha (Não Sou Orlando)
Orlandeli (Mais Uma História Para O Velho Smith)
Regiane Braz (Quando Nasce A Autoestima?)
Triscila Oliveira (HQ Quarto De Despejo)
Verônica Berta (Marina – Expressão)
Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Colorista Nacional
Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
Diogo Mendes (Ringue)
Fred Rubim (Le Chevalier E A Volta Ao Mundo Em 80 Horas)
Germana Viana (Orixás – Griô)
Janis Ierullo (Capa De Culpa)
Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
Marianne Gusmão (Coringa: O Mundo)
Piero Bagnariol (Luzia E Os Povos Do Brasil)
Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
Thais Leal (Monstros Não Dizem Adeus)
Verônica Berta (Marina – Expressão)
Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Arte Finalista Nacional
Al Stefano (Em Cantos Da Mata)
Amanda Freitas (The Flower Pot – O Começo)
Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
André Caliman (Era Uma Vez No Contestado)
Guilherme Petreca (Superpunk)
Hely De Brito E Emanuelly Araujo (HQ Quarto De Despejo)
Hiro Kawahara (Yowiya)
Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
Marcelo Costa (Capitão Feio – Memórias)
Mario Cau (Residuum – Tales Of Coral #01)
Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Produção Para Outras Linguagens
Além Dos Quadros: Memória Dos Quadrinhos De Santo André
Espetáculo Teatral Cabeça Oca No Mundo De Cora Coralina
Goetube – Augusto Paim Entrevista Seis Nomes Importantes Da Cena De Quadrinhos De Língua Alemã
Marco E Seus Amigos
Ogiva – O Mundo Não É Mais Nosso
Traços Do Amanhã
Evento
12ª Edição Do Festival Internacional De Quadrinhos De Belo Horizonte – FIQ BH
1º Encontro Internacional Da ASPAS (EIASPAS)
40 Anos De Rê Bordosa – A Festa Da Porraloca
51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
6ª CDQ Con: Feira De Quadrinhos
Educa HQ
POC CON 2024
Semana Do Quadrinho Nacional De Manaus
SESC Geek Literacon
Top! Top! Convenção Paraibana De Quadrinhos – 7ª Edição
Virada Nerd E O Dia Do Quadrinho Grátis
Exposição
51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
Exposição “Quadrinhos Sonoros Vol.1”
Exposição “Sabor Das Cores” – Obras E Preparos Artísticos De Carol Rossetti
Exposição Heróis DC
Exposição Negreiros
Nos Braços Do Violeiro
Reconstruir Sobre O Que Apagam – Os Espaços Reimaginados De Ana Koehler E Alves – Exposição Integrante Da 12ª Edição Do FIQ BH
Sangue, Suor E Nanquim