Trabalhos cearenses são indicados em prêmio nacional de quadrinhos
Trabalhos cearenses são indicados em prêmio nacional de quadrinhos

Quadrinista e projeto de quadrinhos cearenses são indicados para o Troféu HQMix; saiba mais sobre a maior premiação de quadrinhos no Brasil
Dois trabalhos cearenses concorrem ao Troféu HQMix, maior premiação de quadrinhos do Brasil
Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Dois trabalhos cearenses concorrem ao Troféu HQMix, maior premiação de quadrinhos do Brasil

Criado em 1989 com o objetivo de promover e premiar a produção de quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMix chega à 37ª edição com indicação do quadrinista cearense Talles Rodrigues e do projeto de extensão Oficina de Quadrinhos, da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

LEIA TAMBÉM | Onde comprar quadrinhos em Fortaleza? Veja roteiro

Com o livro "Mayara & Annabele - Conflitos internos" (2024), o jornalista Talles Rodrigues figura mais uma vez a lista de finalistas da premiação.

Talles Rodrigues e Pablo Casado são autores da HQ
Talles Rodrigues e Pablo Casado são autores da HQ "Mayara & Annabelle" Crédito: Divulgação

De Pablo Casado e Talles Rodrigues, a narrativa concorre à categoria de "Desenhista nacional". A obra de ficção é dividida em três volumes e dá continuidade às aventuras de "Mayara & Annabelle: Hora Extra".

Na produção indicada ao prêmio, primeira parte da trilogia, a narrativa se passa em Fortaleza. Mayara e Annabelle vivem um cotidiano burocrático no escritório onde trabalham até que um assassino em série, que utiliza magia contra suas vítimas, surge e provoca o caos em suas rotinas.

Leia mais

Oficina de Quadrinhos da UFC

Já a Oficina de Quadrinhos da UFC recebeu a indicação pela parte 1 do e-book "Quadrinhos, Comunicação e Entremeios - Diálogos Possíveis". Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC (PPGCom), o projeto lançou o primeiro volume em 2024 e já tem a segunda parte disponível e gratuita. A produção acadêmica entrou na lista da categoria "Livro Teórico". 

Leia também | Oficina de Quadrinhos da UFC completa 40 anos

A Oficina de Quadrinhos da UFC foi criada pelo professor Geraldo Jesuíno. Hoje, o grupo é coordenado pelo professor de Jornalismo Ricardo Jorge e reúne estudantes interessados em desenhar e produzir HQs.

Dividido em 28 categorias, o 37° HQMix listou cerca de dez títulos em cada uma das classificações. Os indicados serão avaliados pelo júri nacional, formado por mais de 2.000 pessoas que trabalham com produção e pesquisa em quadrinhos, até quinta-feira, 25 de setembro. A lista de vencedores deve ser divulgada ao fim deste mês, com entrega de troféus prevista para dezembro.

Lista de finalistas do 37° HQMIX

Web Tira

  • As Tirinhas De Helô D’Angelo
  • Batatinha Fantasma
  • Cartumante
  • Cecilia Marins
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Coletivo Educartum
  • Cuscuz Surpresa
  • Heloize Rodrigues Miranda
  • Joãozim
  • Sofia E Otto
  • Tirinhas Da Carol Ito

Web Quadrinhos

  • Cuscuz Surpresa
  • Dandara: A Filha Do Fogo
  • Homem-Grilo
  • Manifesto De Uma Lésbica De 20 Anos
  • Memoria Em Quadrinhos
  • Memórias Da Intifada
  • Pillow Talks
  • Planeta Em Colapso – Reportagem Em Quadrinhos Sobre A Enchente No Rio Grande Do Sul
  • Rios De Junho: Performances E Governamentalidade Nas Ruas De 2013
  • Sonhando Com Coragem
  • Um Quadrinho Pra Falar De Vulvodínia

Publicação Independente Seriada

  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
  • Asas Da Vingança
  • Cara-Unicórnio – Vol. 01 Edição Especial
  • Espera
  • Monstros Não Dizem Adeus
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • Nós Quatro
  • O Jardim Das Fadas Selvagens
  • O Retrato Inacabado De Madame Bardin – Vol. 01
  • Orixás – Griô
  • Purgatório: A Cozinha Fica Aqui (Parte 1)

Publicação Independente Ed. Única

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Belmonte – O Cavaleiro Da Triste Figura
  • Campo De Vaga-Lumes
  • Capa De Culpa
  • Cinzas Da Memória
  • Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
  • Mais Uma História Para O Velho Smith
  • Manga E Sal
  • Não Sou Orlando
  • O Feminismo Que Eu Comprei
  • Onde Habita O Medo
  • Sendo Mulher Errado
  • Simone

Publicação Independente De Grupo

  • A Viagem De Maíra
  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturista
  • Aquele Da Capa Azul
  • Café Espacial #22: Terror
  • Eterno
  • Melhores Do Mundo – A Última HQ Do MDM É Verdade Mermo
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • No Andar De Baixo
  • Orixás – Griô
  • Quadrinhos À Margem: Narrativas Interioranas Sobre Identidade E Pertencimento
  • Quadrinhos Sonoros Vol. 01

Publicação Mix

  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
  • Arreda
  • Coleção MSP 50
  • Crônicas Da Augusta
  • Gibi De Menininha – Damas Da Noite
  • Júlio Lancellotti #Acolhe
  • Mulher Vida Liberdade
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • O Outro Lado Do Mucuruçá
  • Quadrinhos Sonoros Vol.01
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos
  • Vozes Da Marvel: Orgulho Vol. 03

Edição Especial Estrangeira

  • Céleste E Proust
  • Dark Spaces – Wildfire
  • DC Sem Palavras
  • Diário De Oaxaca
  • É Solitário No Centro Da Terra
  • Meu Amigo Kim Jong-Um
  • Minha Coisa Favorita É Monstro – Livro 2
  • Mulher Vida Liberdade
  • O Eternauta (Edição Definitiva)
  • Odile E Os Crocodilos
  • Pagar A Terra
  • Roaming

Edição Especial Nacional

  • As Sereias De Haarlem
  • Bem-Vinda De Volta
  • Carimbê
  • Do Contra: Herança (Graphic MSP)
  • Júlio Lancellotti #Acolhe
  • Laerte Total Gigante Vol. 01
  • Marina: Expressão (Graphic MSP)
  • Muzinga
  • Não Sou Orlando
  • Pigmento
  • Quando Nasce A Autoestima?
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos

Publicação De Aventura/Terror/Fantasia

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Cinzas Da Memória
  • Condado Maldito Vol. 08: Guerra Das Bruxas
  • Contos Negros
  • Crônicas Do Horror – O Devorador De Almas
  • Em Cantos Da Mata
  • Gibi De Menininha – Damas Da Noite
  • Kililana Song
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • No Andar De Baixo
  • Onde Habita O Medo
  • Quadrinhos Sonoros Vol.1

Adaptação Para Os Quadrinhos

  • A Estrada
  • A Revolução Dos Bichos Em Quadrinhos
  • Frankenstein
  • HQ Quarto De Despejo
  • Morte E Vida Severina
  • Nao Sou Orlando
  • Noite De Almirante E Outros Contos De Machado De Assis
  • Pocahontas
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos
  • Senhor Das Moscas
  • Teen Orixás, O Acarajé Lendário
  • Vidas Secas Em HQ

Publicação De Clássico

  • A Insuportável Leveza Do Ser E Outras Histórias
  • Astro Boy Big Vol. 01
  • Cavaleiros Do Zodíaco Saint Seiya Final Edition Vol. 01
  • Cebolinha 1974 – Biblioteca Mauricio De Sousa
  • Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
  • Coleção Crepax: Drácula, Frankenstein E Outras Histórias
  • Coleção MSP 50
  • Magali 1989 – Biblioteca Mauricio De Sousa
  • Mortadelo E Salaminho – O Sulfato Atômico
  • O Eternauta (Edição Definitiva)
  • Sangue E Terror
  • Usagi Yojimbo Vol. 05

Publicação Infantil

  • A Viagem De Maíra
  • Do Contra: Herança (Graphic MSP)
  • Maramunhã – Na Da Terra Do Waraná
  • Meninas
  • Mila E Milio Em Orques E Crepiocas
  • Monstros Não Dizem Adeus
  • Ninguém Trabalha Mais Do Que As Operárias
  • Santuário Dos Dinossauros
  • Sonho De Herói
  • Teen Orixás, O Acarajé Lendário
  • Zuri

Publicação Juvenil

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Achados & Perdidos
  • Ladras
  • Lama
  • Marina: Expressão (Graphic MSP)
  • Onde Habita O Medo
  • Orixás – Griô
  • Pigmento
  • Quando Nasce A Auto-Estima?
  • Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
  • Toda Crespa
  • Zuri

Publicação De Humor

  • A Balada Para Passear
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Cuscuz Surpresa
  • DC Sem Palavras
  • Esquisitona
  • Ladras
  • Linha Do Trem – Mas, Doutor
  • Nós Quatro
  • Só As Melhores
  • Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
  • Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
  • Velhos Millennials

Livro Teórico

  • Arquivo Ota: Um Mergulho Na Mente Mais Maluca Da HQ Brasileira
  • Branquitude, Representações E Privilégios: Estudo Sobre As Identidades Brancas Nas Histórias Em Quadrinhos
  • Histórias Em Quadrinhos E Divulgação Científica: As Tiras De Armandinho E Um Estudo Dos Comentários Dos Leitores No Facebook
  • Histórias Em Quadrinhos E Interdisciplinaridade
  • Humor Gráfico Na Alfabetização Visual
  • Imagens Negras Nos Quadrinhos
  • Japão – O Império Da Cultura Pop
  • O Que As Famílias Precisam Saber Sobre Cultura Pop Asiática: Mangás, Animes, Dramas E JCK Pop
  • Os Donos Da Rua – Representatividade Racial E As Transformações Do Protagonismo Negro No Universo Turma Da Mônica – Edição Ampliada Amazon
  • Quadrinhos, Comunicação & Entremeios – Diálogos Possíveis (Parte 1)
  • Supergays

Publicação Em Minissérie

  • Alack Sinner
  • Bitch Planet – Planeta Das Vagabundas
  • Borboleta Assassina
  • Cálculo Renal – As 13 Almas Do Joelma
  • Fire!
  • Savants Of Sounds
  • Serigy – O Herói Dos Excluídos
  • Tools Challenge Vol. 02
  • Twinkle: A Jornada Das Estrelas Gêmeas

Publicação De Tira

  • Aprendiz De Bruxa
  • Batata The Gato – Carmim
  • C De Coração
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Cuscuz Surpresa
  • Defeito Da Fabrica
  • Infinito Vol. 01
  • Laerte Total Gigante
  • Na Mira Da Lena Vol. 11 – Margô
  • Só As Melhores
  • Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma

Mangá E Produções Correlatas

  • Amarelo Seletivo
  • Astro Boy Big Vol. 01
  • Bruno Tem Um Namorado
  • Daruma: Perseverança
  • Ikkyu: Fogo () – Vol. 03
  • Jiraiya – O Novo Império Dos Ninjas
  • O Céu Para Conquistar
  • Púrpura
  • Romaria
  • Sailor Moon Eternal Edition Vol. 01
  • Simone
  • Yojimbot

Editora Do Ano

  • Brasa Editora
  • Comix Zone
  • Editora Conrad
  • Editora Draco
  • Editora JBC
  • Editora Veneta
  • Nemo
  • Pipoca & Nanquim
  • Quadrinhos Na Cia
  • Risco Editora
  • Zapata Edições

Novo Talento Desenhista

  • Benitta (Manga E Sal)
  • Cecilia Marins (Passarinho)
  • Cora Ronron (Maldição!!! Vol.02)
  • Cucas (Lama)
  • Débora Santos (Vidas Secas)
  • Douglas Docelino Da Conceição (Simone)
  • Magô Pool (Bicho Selvagem)
  • Oberas (Campo De Vaga-Lumes)
  • Rayanne Cardoso (Maramunhã – Na Terra Do Waraná)
  • Robson Moura (Contos Negros)
  • Sasyk (Pillow Talks)

Novo Talento Roteirista

  • Benitta (Manga E Sal)
  • Jailson Soares e Rafael Moura (Campo De Vaga-Lumes)
  • Kael Vitorelo (Filosofia Do Mamilo)
  • Laura Han Jin e Yasmim Di Giovanni (Infinitos Dias Restante)
  • Luiza Lemos (Erotika Occultum)
  • Magô Pool (Bicho Selvagem)
  • Monge Han (Daruma: Perseverança)
  • Nádia Freire (Brado Retumbante)
  • Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
  • Thais Silva Fonseca (Onde Habita O Medo)
  • Wagner Diesel (Odilo)

Desenhista Nacional

  • Alcimar Frazão (A Filha Do Homem)
  • Aline Zouvi (Pigmento)
  • Bianca Mól (Zuri)
  • Bianca Pinheiro (O Menino De Ouro & A Caixa De Alcebias)
  • Braziliano (Valongo)
  • Germana Viana (Gibi De Menininha – Damas Da Noite)
  • Gustavo Duarte (DC Sem Palavras)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Preta Ilustra (HQ Quarto De Despejo)
  • Talles Rodrigues (Mayara & Annabelle – Conflitos Internos)
  • Thiago Souto (O Teatro Fantasma)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)

Roteirista Nacional

  • Alex Mir (Orixás – Griô)
  • Aline Zouvi (Pigmento)
  • Felipe Castilho (Coringa: O Mundo)
  • Felipe Pan (As Sereias De Haarlem)
  • Ferréz (Carimbê)
  • Helena Cunha (Não Sou Orlando)
  • Orlandeli (Mais Uma História Para O Velho Smith)
  • Regiane Braz (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Triscila Oliveira (HQ Quarto De Despejo)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Colorista Nacional

  • Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
  • Diogo Mendes (Ringue)
  • Fred Rubim (Le Chevalier E A Volta Ao Mundo Em 80 Horas)
  • Germana Viana (Orixás – Griô)
  • Janis Ierullo (Capa De Culpa)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Marianne Gusmão (Coringa: O Mundo)
  • Piero Bagnariol (Luzia E Os Povos Do Brasil)
  • Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
  • Thais Leal (Monstros Não Dizem Adeus)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Arte Finalista Nacional

  • Al Stefano (Em Cantos Da Mata)
  • Amanda Freitas (The Flower Pot – O Começo)
  • Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
  • André Caliman (Era Uma Vez No Contestado)
  • Guilherme Petreca (Superpunk)
  • Hely De Brito E Emanuelly Araujo (HQ Quarto De Despejo)
  • Hiro Kawahara (Yowiya)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Marcelo Costa (Capitão Feio – Memórias)
  • Mario Cau (Residuum – Tales Of Coral #01)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Produção Para Outras Linguagens

  • Além Dos Quadros: Memória Dos Quadrinhos De Santo André
  • Espetáculo Teatral Cabeça Oca No Mundo De Cora Coralina
  • Goetube – Augusto Paim Entrevista Seis Nomes Importantes Da Cena De Quadrinhos De Língua Alemã
  • Marco E Seus Amigos
  • Ogiva – O Mundo Não É Mais Nosso
  • Traços Do Amanhã

Evento

  • 12ª Edição Do Festival Internacional De Quadrinhos De Belo Horizonte – FIQ BH
  • 1º Encontro Internacional Da ASPAS (EIASPAS)
  • 40 Anos De Rê Bordosa – A Festa Da Porraloca
  • 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
  • 6ª CDQ Con: Feira De Quadrinhos
  • Educa HQ
  • POC CON 2024
  • Semana Do Quadrinho Nacional De Manaus
  • SESC Geek Literacon
  • Top! Top! Convenção Paraibana De Quadrinhos – 7ª Edição
  • Virada Nerd E O Dia Do Quadrinho Grátis

Exposição

  • 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
  • Exposição “Quadrinhos Sonoros Vol.1”
  • Exposição “Sabor Das Cores” – Obras E Preparos Artísticos De Carol Rossetti
  • Exposição Heróis DC
  • Exposição Negreiros
  • Nos Braços Do Violeiro
  • Reconstruir Sobre O Que Apagam – Os Espaços Reimaginados De Ana Koehler E Alves – Exposição Integrante Da 12ª Edição Do FIQ BH
  • Sangue, Suor E Nanquim
