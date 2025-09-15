Cine Ceará homenageia Mariana Ximenes

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega à 35ª edição com homenagem à atriz Mariana Ximenes. Na solenidade de abertura do festival, que ocorre no Cineteatro São Luiz no sábado, 20, a artista paulista recebe o Troféu Eusélio Oliveira em reconhecimento ao seu trabalho no cinema.
Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema
Além da homenagem, o festival exibe 42 filmes, entre 29 curtas e 13 longas-metragens. Com mostras competitivas, sessões especiais e debates, a programação ocorre gratuitamente no Cineteatro São Luiz, no Cinema do Dragão e no Hotel Sonata de Iracema até sexta-feira, 26.
Conhecida pela atuação em novelas de sucesso, Mariana Ximenes tem mais de 20 filmes no currículo. Ela já trabalhou com diretores como Júlio Bressane, Andrucha Waddington e Cacá Diegues.
Nome de destaque na dramaturgia nacional, Mariana também já conquistou prêmios como o Grande Otelo, concedido pela Academia Brasileira de Cinema, e o Kikito, pelo Festival de Cinema de Gramado.
Eusélio Oliveira, que dá nome ao troféu a ser entregue para Ximenes, é o cineasta e pesquisador cearense responsável por fundar a Casa Amarela. O equipamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), oferece formações nas áreas de fotografia e cinema no bairro Benfica.
O curta-metragem "Cada um na sua tomada" e o longa "Gravidade", filme pernambucano que abre a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, vão ser exibidos no dia da abertura do evento.
Leia também | Sinistro Fest divulga filmes selecionados e lança laboratório de cinema fantástico
A Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem tem início no domingo, 21, também no Cineteatro São Luiz, às 14 horas. Na categoria, dez filmes disputam os prêmios de Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.
Também no segundo dia de evento, começa a programação da Mostra Olhar do Ceará. No Cinema do Dragão, serão exibidos quatro longas-metragens e 14 curtas cearenses. Entre esses, serão escolhidos o Melhor Curta-metragem e o Melhor Longa-metragem.
Além das três mostras competitivas, o festival de cinema realiza exibições especiais. "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente, são alguns dos títulos que participam da programação sem competir.
35° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema