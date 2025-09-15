Cine Ceará homenageia Mariana Ximenes

Foto: Gonçalo Silva/divulgação Atriz paulistana Mariana Ximenes é a homenageada da 35ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega à 35ª edição com homenagem à atriz Mariana Ximenes. Na solenidade de abertura do festival, que ocorre no Cineteatro São Luiz no sábado, 20, a artista paulista recebe o Troféu Eusélio Oliveira em reconhecimento ao seu trabalho no cinema.

Além da homenagem, o festival exibe 42 filmes, entre 29 curtas e 13 longas-metragens. Com mostras competitivas, sessões especiais e debates, a programação ocorre gratuitamente no Cineteatro São Luiz, no Cinema do Dragão e no Hotel Sonata de Iracema até sexta-feira, 26.

Mariana Ximenes recebe Troféu Eusélio Oliveira no 35º Cine Ceará

Conhecida pela atuação em novelas de sucesso, Mariana Ximenes tem mais de 20 filmes no currículo. Ela já trabalhou com diretores como Júlio Bressane, Andrucha Waddington e Cacá Diegues.

Nome de destaque na dramaturgia nacional, Mariana também já conquistou prêmios como o Grande Otelo, concedido pela Academia Brasileira de Cinema, e o Kikito, pelo Festival de Cinema de Gramado.

Eusélio Oliveira, que dá nome ao troféu a ser entregue para Ximenes, é o cineasta e pesquisador cearense responsável por fundar a Casa Amarela. O equipamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), oferece formações nas áreas de fotografia e cinema no bairro Benfica.

Exibições do 35° Cine Ceará

O curta-metragem "Cada um na sua tomada" e o longa "Gravidade", filme pernambucano que abre a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, vão ser exibidos no dia da abertura do evento.

A Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem tem início no domingo, 21, também no Cineteatro São Luiz, às 14 horas. Na categoria, dez filmes disputam os prêmios de Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.

Também no segundo dia de evento, começa a programação da Mostra Olhar do Ceará. No Cinema do Dragão, serão exibidos quatro longas-metragens e 14 curtas cearenses. Entre esses, serão escolhidos o Melhor Curta-metragem e o Melhor Longa-metragem.

Além das três mostras competitivas, o festival de cinema realiza exibições especiais. "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente, são alguns dos títulos que participam da programação sem competir.

35° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema