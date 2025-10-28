Svagito Liebermeister lança dois livros na Casa Vida&Arte

Foto: AURÉLIO ALVES Svagito Liebermeister lança duas obras na CasaCor Ceará 2025

Nesta terça-feira, 28, a Casa Vida&Arte, ambiente da CasaCor Ceará 2025, recebe o lançamento de dois novos livros do psicoterapeuta e professor espiritual alemão Svagito Liebermeister: “Terapia Zen do Aconselhamento” e “Quando a Vida Para”, ambos pela Edições Demócrito Rocha (EDR), selo editorial da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

A partir das 19 horas, o autor marca presença no evento para conversas sobre seus novos trabalhos, que abordam uma compreensão sobre o que é o trauma pessoal e coletivo e como promover a cura. Seus novos livros anseiam criar uma visão somática combinada com uma abordagem sistêmica sobre casos do sistema familiar.

Svagito Liebermeister e Constelação familiar

Svagito é conhecido por trabalho de superação de traumas e processos de cura por meio de recursos espirituais. Desde 1995, ele passou a incluir em seu trabalho a Constelação Familiar, após estudos ao lado de Bert Hellinger. O método busca reconciliar uma pessoa com o círculo social, de modo a compreender, desde a raiz, os frutos do afastamento ou da exclusão.

Outros livros de Svagito incluem sua jornada de cura pessoal e superação após o falecimento de sua esposa, conforme retratado em “When Life Stops” (“Quando a Vida Para”, em tradução livre), lançado em 2023.



Com informações de Raquel Aquino e Miguel Araujo

Lançamento de Svagito Liebermeister na CasaCor Ceará 2025

Quando: terça-feira, 28, às 19 horas



terça-feira, 28, às 19 horas Onde: Praça Principal da CasaCor Ceará (Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles)

Praça Principal da CasaCor Ceará (Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles) Quanto (entrada): R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia-entrada)

R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia-entrada) Preço das obras: R$ 46 (“Terapia Zen do Aconselhamento”) e R$ 50 ( “Quando a Vida Para”)

