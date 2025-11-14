rústico e gourmet

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,11.11.2025: Pães de fermentação natural. processo de fabricação de massas de fermentação natural. Le Pain Le Café. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Técnica de fabricação de pães que ganhou gosto popular, a fermentação natural traz inúmeros benefícios para a saúde e se tornou destaque em padarias. Feito da produção artesanal de leveduras a partir da mistura entre farinha e água, o fermento natural traz em seus atributos principais o sabor característico e texturas marcantes.

"Diferente das fermentações industriais, o processo natural pode levar de 24 a 48 horas, dependendo da temperatura e da umidade. Esse tempo respeita o desenvolvimento do fermento vivo e resulta em um pão mais leve, saboroso, com melhor digestibilidade e maior durabilidade sem aditivos", detalha Dayson Rita, sócio da Benedeto Schiacciata

e chef de panificação.

Entre as vantagens do pão que possui sabor e aroma intensificados, a melhoria na digestão, assim como a redução na sensação de inchaço - resultado da facilidade na absorção dos nutrientes pelo organismo, já que o uso de conservantes e aditivos químicos para a fabricação é controlado - conquistam a preferência dos consumidores.

Chef do recém-inaugurado espaço gastronômico que possui inspirações na região italiana da Toscana, Dayson acrescenta a ampliação da "durabilidade natural sem perda de qualidade" à lista de qualidades dos pães.

"A produção respeita técnicas italianas tradicionais, garantindo textura leve, aromas complexos e qualidade superior. A schiacciata é assada diariamente, garantindo frescor e sabor autêntico aos clientes", comenta, ao detalhar que a produção da massa de fermentação natural conta com "elevada hidratação, uso de farinha selecionada, azeite extravirgem e preparo diário".

No cardápio da casa, localizada no complexo do Jardins Open Mall, na Aldeota, sanduíches feitos de schiacciata, um tipo de pão artesanal que possui massa mais achatada, crocante por fora e macia no interior, se revelam no circuito gastronômico de Fortaleza. "O resultado é um pão leve, macio, cheio de sabor, com crosta fina e textura interna aerada. A ideia é oferecer um produto artesanal, fresco e com assinatura própria da casa", conclui o chef Dayson Rita.

Além de fornadas de pães, inúmeras opções de itens de padaria, como massas salgadas, confeitaria e o natalino panetone também podem ser produzidos a partir da técnica de fermentação natural. No menu da Casa Pâine, o consumidor é convidado a experimentar alimentos que unem sabor, qualidade e benefícios para a saúde.

"Cada massa é sovada, moldada e descansada, respeitando o tempo de fermentação ideal para que a massa se desenvolva e ocorra a quebra orgânica da cadeia do glúten fora do corpo humano. O resultado são pães de alta qualidade com textura, sabor, aroma únicos e, principalmente, benéficos à saúde.", detalha Juliana Banhos, padeira e sócia da padaria.

Ao explicar que "cada etapa é cuidadosamente controlada", a chef também reforça aspectos marcantes na ingestão de produtos feitos a partir de fermentação natural: "O sabor é mais rico, complexo e agradável, com notas levemente ácidas e aroma inconfundível."

Garantindo produtos de excelência, como Juliana mesmo afirma, o estabelecimento, que conta com unidades na Aldeota e Varjota, oferece ao cliente produtos artesanais que harmonizam com variadas combinações. "Eles combinam muito bem com queijos artesanais, geleias naturais, azeites especiais e embutidos de qualidade. Para refeições, são perfeitos para acompanhar sopas, saladas, carnes assadas ou tábuas de frios. Até o caldinho de feijão vai bem acompanhado de uma torrada de fermentação natural", indica Juliana Banhos.

Onde encontrar

Benedeto Schiacciata

Onde:Rua Marcos Macêdo, 450 - Aldeota

Quando: segunda-feira a domingo, das 11h às 22 horas

Instagram: @benedetto_schiacciata

Padaria Nema

Onde: Rua Ana Bilhar, 966 - Meireles

Quando: 6h30 às 20h30

Contato: (85) 99546-4099

Instagram: @nemapadaria

Grão D'Alino Padaria Artesanal

Onde: Rua Cel. Jucá,

253 - Varjota

Rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu

Quando: segunda-feira a sábado, 11h às 19 horas; sábado, 9h 14 horas

Instagram: @graodalinoartesanal

Padoca Les Roches

Onde: Rua Antenor

Rocha Alexandre, 650 - Parque Manibura

Quando: todos os dias, 7h

às 22 horas

Instagram: @padocalesroches

Molino Padaria Artesanal

Onde: Torres Câmara, 314 - loja 2 - Aldeota

Quando: segunda-feira a domingo, das 7h30 às 20 horas

Instagram:

@molinopadariaartesanal

Focaccio

Onde: Rua Coronel Jucá, 69 - Varjota

Quando: terça a quinta-feira, 18h às 22 horas; sexta-feira e sábado, 18h às 00 horas; domingo,

18h às 22 horas

Rua Norvinda Pires,

3 - Aldeota

Quando: terça a quinta-feira, 18h às 22 horas; sexta-feira e sábado, 18h às 00 horas; domingo,

18h às 22 horas

Contato: (85) 3121-2500

Instagram:

@focaccio.original

Pâine Padaria Artesanal & Cafeteria

Onde: Rua Castro Monte,

899 - Varjota

Quando: terça-feira a sábado, 7h30 às 19h30; domingo, 7h30 às 12h30

Contato: (85) 3267-3566

e (85) 99600-8012

Onde: Avenida Santos Dumont,

938 - Aldeota

Quando: terça-feira a sábado, das 7h às 20 horas; domingo, 7h às 13 horas

Contato: (85) 99273-4848

e (85) 98836-0273

Instagram: @paine.casa

Ciao Padaria

Onde: Rua Monsenhor Bruno, 700 - Meireles

Quando: terça a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábado e domingo, das 8h30 às 12h30

Instagram: @ciaopadaria

Le Pain Le Cafe

Onde: Rua Prof. Dias

da Rocha, 670 - Meireles

Quando: segunda-feira a domingo, das 7h30 às 20 horas

Onde: Avenida Desembargador Moreira, 1031 - Aldeota

Quando: segunda a sexta-feira, das 9h30 às 21 horas; sábado e domingo, das 9h às 21 horas

Onde: Rua Monsenhor Catão, 1430 - Aldeota

Quando: segunda-feira, a sábado, das 7h às 19 horas; domingo, das 7h às 13 horas

Instagram: @lepainlecafe